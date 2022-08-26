Наслідки обстрілів Запорізької області рашистами. Зруйновані будинки мирних жителів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Минулої доби до органів поліції надійшло 32 повідомлення про збройні атаки окупаційний військ країни-агресора по населеним пунктам Запорізької області. Внаслідок вчорашніх обстрілів смертельно травмовано неповнолітнього хлопця. Також є поранені серед цивільних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.
"25 серпня, впродовж усієї доби озброєні російські загарбники обстрілювали артилерією та ракетами системи залпового вогню міста й селища Пологівського та Василівського районів. Поліцейські зафіксували ураження по житлових домівках в місті Оріхові, селах Преображенка та Новодарівка Пологівського району. Внаслідок ворожого обстрілу смт. Степногірськ Василівського району зафіксовані руйнування будинків, господарських і гаражних приміщень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок вчорашніх обстрілів смертельно травмовано неповнолітнього хлопця. Інших громадян з осколковими пораненнями доставили на лікування до медичних закладів.
Кожен факт збройних злочинів зафіксували працівники поліції. Матеріали передані до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
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