В Україні ліквідовано кілька офіцерів та командирів російської армії. ФОТОрепортаж

У війні на території України ліквідовано декількох російських офіцерів.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Командир танкового батальона майор Василій Лушніков зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав Штефан.

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"Денацифікувався" й найманець з Росії лейтенант Тонких Василий "Магадан". Також відомо, що ліквідовано командира роти, капітана Олександра Прохорова, старшого лейтенанта Олексія Попова, лейтенанта Долаана Донгака, "замполіта" 114-го мотострілкового полку Уссурийська майора Павла Апановича, підполковника Сергія Привалова.













