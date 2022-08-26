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Новини Фото Війна
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В Україні ліквідовано кілька офіцерів та командирів російської армії. ФОТОрепортаж

У війні на території України ліквідовано декількох російських офіцерів.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Командир танкового батальона майор Василій Лушніков зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав Штефан.

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"Денацифікувався" й найманець з Росії лейтенант Тонких Василий "Магадан". Також відомо, що ліквідовано командира роти, капітана Олександра Прохорова, старшого лейтенанта Олексія Попова, лейтенанта Долаана Донгака, "замполіта" 114-го мотострілкового полку Уссурийська майора Павла Апановича, підполковника Сергія Привалова.

В Україні ліквідовано кілька офіцерів та командирів російської армії 01
В Україні ліквідовано кілька офіцерів та командирів російської армії 02
В Україні ліквідовано кілька офіцерів та командирів російської армії 03
В Україні ліквідовано кілька офіцерів та командирів російської армії 04
В Україні ліквідовано кілька офіцерів та командирів російської армії 05
В Україні ліквідовано кілька офіцерів та командирів російської армії 06
В Україні ліквідовано кілька офіцерів та командирів російської армії 07

армія рф (17359) росія (65146) смерть (6750) знищення (7227) втрати (4396) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+50
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26.08.2022 14:37
+34
Щоб вам, орки, в пеклі дупи з Хаймерсів щодня смажили під вой Кобзона.
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26.08.2022 14:36
+34
Вот это РЕЗУЛЬТАТ, а не эти ваши смешные пидозры, уголовные дела, обращение в ООН и ну очень глубокие озабоченности. Здоровья и счастья в личной жизни погибшим, лукас
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26.08.2022 14:37
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Щоб вам, орки, в пеклі дупи з Хаймерсів щодня смажили під вой Кобзона.
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26.08.2022 14:36 Відповісти
Вот это РЕЗУЛЬТАТ, а не эти ваши смешные пидозры, уголовные дела, обращение в ООН и ну очень глубокие озабоченности. Здоровья и счастья в личной жизни погибшим, лукас
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26.08.2022 14:37 Відповісти
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26.08.2022 14:37 Відповісти
Ужас нах нах
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26.08.2022 14:44 Відповісти
"Мир на Ближнем Востоке наступит тогда, когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят евреев." - Голда Меир.
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26.08.2022 15:43 Відповісти
а мир в Украине наступит тогда, когда руцкие матери своих детей будут любить сильнее чем они ненавидят украинцев
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26.08.2022 15:54 Відповісти
Ну что, Сорос, ты бы до такого бизнеса не додумался!
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26.08.2022 16:10 Відповісти
Огромная радость что уничтожают орков. И орки на этом сайте тоже есть под шифрованными никами . Пусть почитают как их ненавидят люди.
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26.08.2022 14:38 Відповісти
Эти твари уже диды на палках.
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26.08.2022 14:39 Відповісти
Такі гарнесеньки, правильні москалики.
До речі, такий загиб берету дозволявся тільки на "краповому". Розроблено бійцями, що пройшли випробування на право носити краповий берет. рік 1989.
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26.08.2022 14:39 Відповісти
Дисантники 🙁
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26.08.2022 14:42 Відповісти
Амбер, я на "краповий" здав тільки з другого разу. Я легкий - 64 кг. Інструктори на ринзі, здоровенні бугаюки. У перший раз мене другий положив. Н адругій здачі був розумнішим. На марші не викладався спокійно. Пику мені трохи набили (песчанка так і не відстіралася).
Як би там не було, я особисто пишаюсь воїм краповим беретом. Тим, що я зміг це зробити, витримав.
Кацапам смерть.
Слава Україні!!
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26.08.2022 14:56 Відповісти
Кхе...Кхе...
Я вибачаюсь, але все ж таки...
Як ви гадаєте, навідника-оператора хаймерса дуже бентежить факт наявності у того дохлого кацапа загнутого берета ???
Мені здається, що його не бентежить не тільки наявність, колір та загнутість того капелюшка. Я гадаю, що йому відверто ***** на те все, головне, щоб кацап у тій фескі був дохлий !!! Перепрошую за свою французьку.
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26.08.2022 16:53 Відповісти
Дитина загиблого офіцера в військоматі. Воєнком питає:

- А хочєшь Жігулі? Ти такой малєнькій, а ужє Жігулі...
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26.08.2022 14:40 Відповісти
Ну що , кацапи , прямо до пекла пішли ?

Там вже чан з кип'ящою смолою чекає на вас 😠
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26.08.2022 14:41 Відповісти
***** як живі, а вже дохлі
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26.08.2022 14:43 Відповісти
Тай йух с ними. Нах. нам тут ихние рожи выставили? Другое дело чтобы вы выставили ихние поджаренные трупы
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26.08.2022 14:45 Відповісти
Мразь кацапська здохла і це дуже радісна новина - вже декілька разів переглядав їх морди 😠
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26.08.2022 14:48 Відповісти
які мерзенні потвори, людей на фото немає
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26.08.2022 14:52 Відповісти
Автоваз виходить на повні потужності
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26.08.2022 15:01 Відповісти
Иран им в помощь! Китайский Чери отказался )))
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26.08.2022 15:37 Відповісти
Без кондиціонера ...
Без ремнів безпеки ...
І без багато чого ******* необхідного ...
Кортше - ВАЗ - рівня 80-х
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26.08.2022 19:27 Відповісти
Земля бетоном, ******** запоребрикові.
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26.08.2022 15:04 Відповісти
Закобзонилсь.
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26.08.2022 15:06 Відповісти
земля стеклватой ...как видим орки это обязательно нашивака спецназ и медальки без таких понтов орк не орк
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26.08.2022 15:08 Відповісти
Маю надію вони довго корчились...
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26.08.2022 15:12 Відповісти
ушли в концерт.
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26.08.2022 15:21 Відповісти
Дохлих кацапів багато не буває. Слава ЗСУ!
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26.08.2022 15:22 Відповісти
кобзон! Встречай новых завсегдатаев твоего кабачка!
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26.08.2022 15:36 Відповісти
Какие одухотворенные лица... Очень интересная и положительная новость... В жизни всегда есть место парекрасному.
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26.08.2022 15:37 Відповісти
А ведь они читали пушкина, достоевского, слушали чайковского... Но -- пришли незваными в УКРАИНУ.
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26.08.2022 15:39 Відповісти
Судячи з виразу на ****льниках ,якщо вони шось i читали,то не складнiше Playboy...Тепер хай гомосятину розводять в одному котлi...
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26.08.2022 16:09 Відповісти
Можливо тому і прийшли, що читали саме Пушкіна, Достоєвського та слухали Чайковського🤔 Може, якби не читали розпусника Пушкіна, хворенького на голову Достоєвського, слухали підараса Чайковського, то і не прийшли. І вже точно ці клоуни не читали Байрона, Шіллера, Міцкевича, Гете, Рабле, Екзюпері не слухали Баха, Бетховена, Штрауса, Огінського,- тому і не прийшли, а прилізли, російська свиня, вона не тільки в Криму, а й в Анталії свиня 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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26.08.2022 17:14 Відповісти
Эти мрази мечтали , убьют, но только не меня , заговоренный путинский кал ..
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26.08.2022 15:41 Відповісти
горіть в пеклі рашисти
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26.08.2022 16:29 Відповісти
Встречает Петр очередную партию окорочков.
- За что они нас? Мы же освободители!
- Они же не со зла. Думают, что вас снимают на фотоаппарат, а не с Джавелинов лупят.
Злые пендосы им под видом фотоаппаратуры очистители планеты толкают.
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26.08.2022 17:11 Відповісти
All of them have been hosted on topcargo200.com for some time. #376, #375, #374, #373
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26.08.2022 17:44 Відповісти
---" НЕ ходил бьі тьі Ванек во солдатьі ...
Чай и без тебья там Б... обойдутся !!!
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09.02.2023 18:29 Відповісти
 
 