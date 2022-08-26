В Україні ліквідовано кілька офіцерів та командирів російської армії. ФОТОрепортаж
У війні на території України ліквідовано декількох російських офіцерів.
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Командир танкового батальона майор Василій Лушніков зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - написав Штефан.
"Денацифікувався" й найманець з Росії лейтенант Тонких Василий "Магадан". Також відомо, що ліквідовано командира роти, капітана Олександра Прохорова, старшого лейтенанта Олексія Попова, лейтенанта Долаана Донгака, "замполіта" 114-го мотострілкового полку Уссурийська майора Павла Апановича, підполковника Сергія Привалова.
Топ коментарі
+50 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар26.08.2022 14:37
+34 Katherina Kalmuk
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+34 дмитрий #513526
показати весь коментар26.08.2022 14:37
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До речі, такий загиб берету дозволявся тільки на "краповому". Розроблено бійцями, що пройшли випробування на право носити краповий берет. рік 1989.
Як би там не було, я особисто пишаюсь воїм краповим беретом. Тим, що я зміг це зробити, витримав.
Кацапам смерть.
Слава Україні!!
Я вибачаюсь, але все ж таки...
Як ви гадаєте, навідника-оператора хаймерса дуже бентежить факт наявності у того дохлого кацапа загнутого берета ???
Мені здається, що його не бентежить не тільки наявність, колір та загнутість того капелюшка. Я гадаю, що йому відверто ***** на те все, головне, щоб кацап у тій фескі був дохлий !!! Перепрошую за свою французьку.
- А хочєшь Жігулі? Ти такой малєнькій, а ужє Жігулі...
Там вже чан з кип'ящою смолою чекає на вас 😠
Без ремнів безпеки ...
І без багато чого ******* необхідного ...
Кортше - ВАЗ - рівня 80-х
- За что они нас? Мы же освободители!
- Они же не со зла. Думают, что вас снимают на фотоаппарат, а не с Джавелинов лупят.
Злые пендосы им под видом фотоаппаратуры очистители планеты толкают.
Чай и без тебья там Б... обойдутся !!!