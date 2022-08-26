Наслідки ранкового удару рашистів по будівлі хімтехнікуму у Слов’янську, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 серпня, російські окупаційні війська завдали удару по Слов’янську. Руйнувань зазнала будівля Слов’янського хіміко-механічного технікуму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"Знову Слов'янськ під ворожим вогнем. Внаслідок ранкового обстрілу руйнувань зазнала будівля Словʼянського хіміко-механічного технікуму, виникла пожежа. По прибуттю на місце пожежі рятувальники Слов‘янського гарнізону встановили, що відбувається горіння покрівлі та перекриття двоповерхової будівлі на площі понад 300 кв. м. Пожежу успішно ліквідовано об 11:25", - йдеться у повідомленні.

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