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Наслідки ранкового удару рашистів по будівлі хімтехнікуму у Слов’янську, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 серпня, російські окупаційні війська завдали удару по Слов’янську. Руйнувань зазнала будівля Слов’янського хіміко-механічного технікуму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"Знову Слов'янськ під ворожим вогнем. Внаслідок ранкового обстрілу руйнувань зазнала будівля Словʼянського хіміко-механічного технікуму, виникла пожежа. По прибуттю на місце пожежі рятувальники Слов‘янського гарнізону встановили, що відбувається горіння покрівлі та перекриття двоповерхової будівлі на площі понад 300 кв. м. Пожежу успішно ліквідовано об 11:25", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки ранкового удару рашистів по будівлі хімтехнікуму у Слов’янську, - ДСНС 01
Наслідки ранкового удару рашистів по будівлі хімтехнікуму у Слов’янську, - ДСНС 02
Наслідки ранкового удару рашистів по будівлі хімтехнікуму у Слов’янську, - ДСНС 03

обстріл (28449) Донецька область (8453) ДСНС (5105) Слов’янськ (599)


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якщо ця війна на роки, треба готуватися до того, що будуть зруйновані ще безліч навчальних закладів в багатьох містах та селах... і звідти піде життя..., молодь буде виїжджати туди, де можна вчитися і працювати...
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26.08.2022 15:52 Відповісти
Помовч, посібник засрашки. Ми живемо у зоні обстрілів і знаємо. що ******** порожні будинка. Не поширюй рашистську пропаганду.
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26.08.2022 16:00 Відповісти
Мовчи, посібник засрашки! Ми живемо у зоні обстрілів і знаємо, що бомбардують порожні споруди. Нема чого поширювати наративи ворога.
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26.08.2022 16:03 Відповісти
 
 