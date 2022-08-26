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14 країн назвали вулиці та площі на честь України, - МЗС. ФОТОрепортаж

Близько 20 вулиць і площ у 14 країнах світу перейменували чи назвали на честь України на знак підтримки країни, яка стримує російську агресію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МЗС.

14 країн назвали вулиці та площі на честь України, - МЗС 01

"На сьогодні в рамках кампанії "Ukraine Street" на знак солідарності з Україною перейменували чи назвали на честь нашої країни близько 20 вулиць і площ у 14 країнах світу. Це Чехія, Польща, Литва, Латвія, Албанія, Словаччина, Норвегія, Канада, Угорщина, Естонія, Швеція, Франція, Ісландія, Люксембург, США", - йдеться у повідомленні.

14 країн назвали вулиці та площі на честь України, - МЗС 02

Зазначається, що до Дня Незалежності України одразу на дві українські назви на карті світу стало більше. У Люксембурзі з’явився "Київський Бульвар", а в Нью-Йорку перехрестя Брайтон Біч Авеню та Коні Айленд Авеню в Брукліні перейменували на "Український шлях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київрада перейменувала 95 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим

14 країн назвали вулиці та площі на честь України, - МЗС 03

Роботу з перейменування за кордоном вулиць на такі, що пов’язані з Україною, МЗС розпочало у співпраці з українським комунікаційним агентство Be-it Agency консалтингової групи One Philosophy після російського вторгнення в Україну. В першу чергу на знак підтримки України перейменувати запропонували саме ті вулиці, де розташовані російські дипломатичні та консульські установи.




14 країн назвали вулиці та площі на честь України, - МЗС 04

У МЗС повідомили, що в Чехії, Литві, Латвії, Албанії, Норвегії та Канаді українські назви отримали вулиці та площі, на яких знаходяться дипломатичні установи Росії.
14 країн назвали вулиці та площі на честь України, - МЗС 05

МЗС (4122) Україна (5889) вулиця (77) площа (7)


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Україна, в усьому світі, стала символом відсічі бурлячому неонацистському гівну.
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26.08.2022 16:10 Відповісти

Смерть кацапо-ординським шизо-фашистам! Cмерть рашистським окупантам!


Слава Українi !
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26.08.2022 16:19 Відповісти
Україна в тренді всього цивілізованного світу завдяки неймовірному героїзму ЗСУ. Однак, поки найкращі наші громадяни воюють і гинуть, виродки із Zeкоманди продовжують грабувати державу знищуючи її зсередини.
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26.08.2022 17:53 Відповісти
 
 