У Білорусі знищили чергове місце поховання польських солдатів Армії Крайової часів Другої Світової. ФОТОрепортаж

У Білорусі знищили могили польських солдатів.

Про це повідомляють на сторінці Спілки поляків у Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається на сайті Спілки, читач повідомив редакцію, що 25 серпня солдатське кладовище Армії Крайової в Сурконтах зрівняли з самого ранку.

"За отриманою інформацією, розорення кладовища нагадує масштабну спецоперацію. Дороги до місця, де відбувається акт варварства, перекриті поліцією. А обуреним місцевим мешканцям, які намагаються оформити скоєний злочин, погрожують ув'язненням. Це також є причиною того, що досі не вдалося сфотографувати ці неймовірні для 21 століття звірства", - йдеться в тексті.

Як зазначає видання у Білорусі Reformation, останнім часом у Білорусі було знищено кілька місць поховання польських солдатів. Відомо про випадки у селах Богдани, Бобровичі, Диндилишки, Микулішки, Качичі, а також в Ів'ї.

У Міністерстві закордонних справ наголошували, що обурені новиною про те, що цвинтар польських солдатів у Мікулішках на Гродненщині знищили за наказом білоруської влади. У 1944 році вояки 3-ї та 6-ї бригад Армії Крайової, складової частини Війська Польського, учасники операції "Остра Брама" боролися за визволення Вільнюса від німецької окупації і заплатили за це найдорожчу ціну. Особливо шокуюче те, що білоруська сторона здійснює цю безпрецедентну атаку безпосередньо перед річницею операції 7 липня.

"Ліквідація польських могил і меморіальних місць є ще одним і найбільш яскравим прикладом дій мінського режиму проти поляків у Білорусі. Ми рішуче засуджуємо цю антипольську кампанію білоруської влади, спрямовану на затирання слідів польськості в Білорусі", - йшлося в заяві МЗС.

Прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна назвав руйнацію могил актом варварства.

"Солдатський цвинтар Армії Крайової в Сурконтах спустошений службами мінського режиму. Дуже помиляються ті, хто вважає, що людську пам’ять про героїв можна викорінити. Режим поплатиться за ці акти варварства", – написав Ясіна у твітер.

Фото: glosznadniemna.pl





