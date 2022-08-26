У Білорусі знищили чергове місце поховання польських солдатів Армії Крайової часів Другої Світової. ФОТОрепортаж
У Білорусі знищили могили польських солдатів.
Про це повідомляють на сторінці Спілки поляків у Білорусі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається на сайті Спілки, читач повідомив редакцію, що 25 серпня солдатське кладовище Армії Крайової в Сурконтах зрівняли з самого ранку.
"За отриманою інформацією, розорення кладовища нагадує масштабну спецоперацію. Дороги до місця, де відбувається акт варварства, перекриті поліцією. А обуреним місцевим мешканцям, які намагаються оформити скоєний злочин, погрожують ув'язненням. Це також є причиною того, що досі не вдалося сфотографувати ці неймовірні для 21 століття звірства", - йдеться в тексті.
Як зазначає видання у Білорусі Reformation, останнім часом у Білорусі було знищено кілька місць поховання польських солдатів. Відомо про випадки у селах Богдани, Бобровичі, Диндилишки, Микулішки, Качичі, а також в Ів'ї.
У Міністерстві закордонних справ наголошували, що обурені новиною про те, що цвинтар польських солдатів у Мікулішках на Гродненщині знищили за наказом білоруської влади. У 1944 році вояки 3-ї та 6-ї бригад Армії Крайової, складової частини Війська Польського, учасники операції "Остра Брама" боролися за визволення Вільнюса від німецької окупації і заплатили за це найдорожчу ціну. Особливо шокуюче те, що білоруська сторона здійснює цю безпрецедентну атаку безпосередньо перед річницею операції 7 липня.
"Ліквідація польських могил і меморіальних місць є ще одним і найбільш яскравим прикладом дій мінського режиму проти поляків у Білорусі. Ми рішуче засуджуємо цю антипольську кампанію білоруської влади, спрямовану на затирання слідів польськості в Білорусі", - йшлося в заяві МЗС.
Прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна назвав руйнацію могил актом варварства.
"Солдатський цвинтар Армії Крайової в Сурконтах спустошений службами мінського режиму. Дуже помиляються ті, хто вважає, що людську пам’ять про героїв можна викорінити. Режим поплатиться за ці акти варварства", – написав Ясіна у твітер.
Фото: glosznadniemna.pl
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Тут что-то писалось другое, вроде
https://m.censor.net/ru/video_news/3363180/v_rige_demontirovali_pamyatnik_sovetskim_voinamosvoboditelyam_video
А чому білоруси ставили памятники солдатам АК коли вони знищували білоруських партизанів і взагалі неннавиділи СРСР.
Чи при СРСР взагалі історію не читали і плутали де ворог а де товариш?
Їжте! Зате халкози не розвалив і чисто усюди