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У Білорусі знищили чергове місце поховання польських солдатів Армії Крайової часів Другої Світової. ФОТОрепортаж

білорусь

У Білорусі знищили могили польських солдатів.

Про це повідомляють на сторінці Спілки поляків у Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається на сайті Спілки, читач повідомив редакцію, що 25 серпня солдатське кладовище Армії Крайової в Сурконтах зрівняли з самого ранку.

"За отриманою інформацією, розорення кладовища нагадує масштабну спецоперацію. Дороги до місця, де відбувається акт варварства, перекриті поліцією. А обуреним місцевим мешканцям, які намагаються оформити скоєний злочин, погрожують ув'язненням. Це також є причиною того, що досі не вдалося сфотографувати ці неймовірні для 21 століття звірства", - йдеться в тексті.

Як зазначає видання у Білорусі Reformation, останнім часом у Білорусі було знищено кілька місць поховання польських солдатів. Відомо про випадки у селах Богдани, Бобровичі, Диндилишки, Микулішки, Качичі, а також в Ів'ї.

У Міністерстві закордонних справ наголошували, що обурені новиною про те, що цвинтар польських солдатів у Мікулішках на Гродненщині знищили за наказом білоруської влади. У 1944 році вояки 3-ї та 6-ї бригад Армії Крайової, складової частини Війська Польського, учасники операції "Остра Брама" боролися за визволення Вільнюса від німецької окупації і заплатили за це найдорожчу ціну. Особливо шокуюче те, що білоруська сторона здійснює цю безпрецедентну атаку безпосередньо перед річницею операції 7 липня.

"Ліквідація польських могил і меморіальних місць є ще одним і найбільш яскравим прикладом дій мінського режиму проти поляків у Білорусі. Ми рішуче засуджуємо цю антипольську кампанію білоруської влади, спрямовану на затирання слідів польськості в Білорусі", - йшлося в заяві МЗС.

Прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна назвав руйнацію могил актом варварства.

"Солдатський цвинтар Армії Крайової в Сурконтах спустошений службами мінського режиму. Дуже помиляються ті, хто вважає, що людську пам’ять про героїв можна викорінити. Режим поплатиться за ці акти варварства", – написав Ясіна у твітер.

Фото: glosznadniemna.pl

У Білорусі знищили чергове місце поховання польських солдатів Армії Крайової часів Другої Світової 01
У Білорусі знищили чергове місце поховання польських солдатів Армії Крайової часів Другої Світової 02
У Білорусі знищили чергове місце поховання польських солдатів Армії Крайової часів Другої Світової 03

Білорусь (7930) поховання (201) Польща (8496)


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Топ коментарі
+24
Лука своєю смертю не помре.
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26.08.2022 16:22
+14
Сатанисты парашистские!!!
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26.08.2022 16:22
+11
воюють з пам"ятю.
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26.08.2022 16:23
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Лука своєю смертю не помре.
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26.08.2022 16:22 Відповісти
?білоруси? ті що ждуть на печі хто їх асвабадіт?
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26.08.2022 16:43 Відповісти
Сатанисты парашистские!!!
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26.08.2022 16:22 Відповісти
воюють з пам"ятю.
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26.08.2022 16:23 Відповісти
Нет, они воюют со здравым смыслом и человечностью.
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26.08.2022 16:24 Відповісти
V Baltii ne trogaet zahoronenii.Vse bratskie mogili, hotj i okupantov, soderzitsja v porjadke.A cto tvoritsja s zahoronenijami v parase? Tam svoih nepohoronili esco. Tak cto , zakroi pastj, pridurok.
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26.08.2022 17:45 Відповісти
Рилли ???

Тут что-то писалось другое, вроде

https://m.censor.net/ru/video_news/3363180/v_rige_demontirovali_pamyatnik_sovetskim_voinamosvoboditelyam_video
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26.08.2022 21:19 Відповісти
V Rige , pod etim ,uze bivsim , stolbom, ni odin vonjucii okupant ne zahoronen. Tak cto ne *****. Latvija ne trogaet mogil daze okupantov. V Latvii kuca sovkovih bratskih mogil no na denj pobedobesija tam redko kto cveti polozit.
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26.08.2022 23:12 Відповісти
Бандерівці і прибалти воювали з імперською наволоччю ряжених в комуністів чи фашистів.
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26.08.2022 17:48 Відповісти
Пам'ятники і могили - різні речі
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26.08.2022 18:09 Відповісти
Этадругое
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26.08.2022 21:15 Відповісти
Самонаїбнись, виродку зайвохромосомний.
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27.08.2022 00:33 Відповісти
А з ким воюювали поляки, коли знищували могили українців у Грушовичах?
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26.08.2022 17:47 Відповісти
Эй, товарищ два ефрейтора пропавший с цензора 24 февраля, и после этого ты, чмо конченное и порожденный тупыми ушлепками, будешь пытаться кукарекать о том, что вы не тупые гниды - терпилы и просто конченные ублюдки, а типа население ***********?
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26.08.2022 16:23 Відповісти
Уїбани московські...
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26.08.2022 16:28 Відповісти
бульбафюрер потвора нацистська
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26.08.2022 16:30 Відповісти
Армія Крайова знищувала білоруських і литовських партизанів також євреїв знищувала. Генерал дивізії Стефан Ровецький виходив з концепції двох ворогів пргнув щоб і СРСР і Німеччина в ході війни ослабла і таким чино зміцнити Польщу. Також армія Крайова була ворогом УПА.
А чому білоруси ставили памятники солдатам АК коли вони знищували білоруських партизанів і взагалі неннавиділи СРСР.
Чи при СРСР взагалі історію не читали і плутали де ворог а де товариш?
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26.08.2022 16:35 Відповісти
Не все так просто. 1946 рік. АК і УПА спільно атакують місто Грубешів. Це ж не одна така спільна операція. І що з цим робити?
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26.08.2022 16:47 Відповісти
Десь траплялись статті з фото де в тому бою УПА обстрілювало німецьку комендатуру з саморобного ...міномету (пристрою) який стріляв морськими торпедами з рельс (щось схоже на конструкцію Катюши)...
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26.08.2022 17:18 Відповісти
Коли не вистачає сміливості битися з живими то виміщують безпорадність свою на мертвих...
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26.08.2022 16:49 Відповісти
Ну давай будемо чесними і згадаємо 2020-й рік, коли польські патріоти знищили могилу воїнів УПА в підкарпатському воєводстві.
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26.08.2022 17:46 Відповісти
Що значить режим? Білоруси самі обрали цього комуняку в 90-х.
Їжте! Зате халкози не розвалив і чисто усюди
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26.08.2022 17:06 Відповісти
В принципе сябдрысты имеют право на своей территории(хотя де факто это уже губерния рашки) делать что хотят.Поляки недавно также ровняли с землей памятники с воинами УПА.
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26.08.2022 17:11 Відповісти
лукашеску-пОгань вже "напрацював" в угоду пуйлу на повноцінний трибунал. Поляки будуть проклинати його до сьомого покоління. Те, що він утворив -- річ дуже серйозна. Тепер не впевнений, шо він подохне своєю смертю, зовсім не впевнений...
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26.08.2022 17:15 Відповісти
Дякую тобі діду, що давив московську гниду!
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26.08.2022 17:26 Відповісти
В реале тогда было армии у поляков--- людова и краева. Разница там есть. Но к кладбищам и могилам это конечно не имеет отношения. Лука все маски сбросил, надо и там нам держать армию. Либо же упредить. Ведь фронт от Луцка такой длины мы не потянем.
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26.08.2022 17:30 Відповісти
Виродки... "отвєтка" обов"язково прилетить, з того боку, звідки й не чекатимете. Бо карма панянка вельми винахідлива, злопам"ятна та нещадна.
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26.08.2022 17:34 Відповісти
Просто цікаво, а чому польща досі не покарала своїх "патріотів", які знищували місця поховання українців, особливо воїнів УПА (Грушовичі,Верхрата)? Чі ето другоє?
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26.08.2022 17:44 Відповісти
Херой бацька добре вміє воювати з пам'яттю померлих, бо перед ЗСУ як і його патрон пуйло наклав в галіфе. Але Бог все бачить, хоча зразу не карає, бо меч кари небесної вже повис над саюзним гасударством.
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26.08.2022 18:02 Відповісти
Вот єто бидло і показало що єтот драний ублюдочний колгоспник більш ні дочого розумного нє доріс і пора бульбашним партизанам з цим вилупком розібратися шоб другим нєповадно було.
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26.08.2022 19:24 Відповісти
Ну щот тут можна сказати,не застосовуючи ненормативну лексику? Казли ви,бульбаші грьобані.
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26.08.2022 19:34 Відповісти
 
 