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Новий російський герб, кіно від фсб, історія одного ДТП. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Новий російський герб, кіно від фсб, історія одного ДТП. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Робота з електоратом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские военные самолеты готовы нести ядерное оружие, - Лукашенко

Новий російський герб, кіно від фсб, історія одного ДТП. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

По логике...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Божевільний Дугін - надто дрібна ціль для України. Вбивство його дочки - справа рук самих росіян, - журналіст Романенко

Новий російський герб, кіно від фсб, історія одного ДТП. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

"Лады" - для нищебродов

Новий російський герб, кіно від фсб, історія одного ДТП. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Кіно від ФСБ

Новий російський герб, кіно від фсб, історія одного ДТП. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Подробиці

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ опублікувало запис з "підозрюваною" у знищенні доньки Дугіна українкою Вовк. ВIДЕО

Новий російський герб, кіно від фсб, історія одного ДТП. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Історія одного ДТП...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд поставив крапку у справі щодо скандального ДТП з Трухіним: оштрафовано на 850 грн чоловіка, який стверджує, що перебував за кермом

Новий російський герб, кіно від фсб, історія одного ДТП. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

У бункері

Новий російський герб, кіно від фсб, історія одного ДТП. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Дійсно...

Новий російський герб, кіно від фсб, історія одного ДТП. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Дуже скоро...

Новий російський герб, кіно від фсб, історія одного ДТП. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Правильний переклад російською

Новий російський герб, кіно від фсб, історія одного ДТП. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

...у напрямку російського корабля

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тисячі вірян УПЦ МП, порушуючи заборону, йдуть до Почаєва, - ОВА

Новий російський герб, кіно від фсб, історія одного ДТП. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Новий герб московитів

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Дугін Олександр (32) політика (4399) путін володимир (23811) росія (65146) фотожаба (13857)


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26.08.2022 18:50 Відповісти
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26.08.2022 18:51 Відповісти
имхо - скипетр в жопе парашного герба вписывается, как влитой, по всем канонам геральдики)
а от половой "плюшевый он вам не димон", судя по шкуре в бункере, перед своим концом поседел ))
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26.08.2022 19:02 Відповісти
https://ibb.co/C7y0wgb
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26.08.2022 19:02 Відповісти
Кому и кобыла - самолет.
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26.08.2022 19:48 Відповісти
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27.08.2022 14:01 Відповісти
Подробиці + Правильний перевод росіїською - П'ЯТЬ😂😂
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26.08.2022 19:05 Відповісти
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26.08.2022 19:06 Відповісти
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26.08.2022 20:33 Відповісти
 
 