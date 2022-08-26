УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11072 відвідувача онлайн
Новини Фото
12 811 10

Схрон росіян зі зброєю та боєприпасами виявили в будинку на Макарівщині. ФОТО

схрон

У будинку на Макарівщині Київської області, частина населених пунктів якої перебувала під окупацією російських військ, виявили сховок зі зброєю та боєприпасами.

Про це повідомили в Макарівській селищній раді, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час відпрацювання військовими та поліцією колишніх окупованих територій, вони знайшли у помешканні гранати Ф-1, РГД-5, гранатомет, ПЗРК "Перун". А у лісосмузі – 3 снаряди до САУ та 5 до РСЗО "Град".

Усі знахідки передали вибухотехнікам, аби їх безпечно знешкодити.

Схрон росіян зі зброєю та боєприпасами виявили в будинку на Макарівщині 01

Також читайте: Сховок з російською зброєю і боєприпасами виявили у селі біля Чорнобиля

Автор: 

зброя (7461) сховок (125) Макарів (22)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
та схрон с "перуном" точно не кацапским был. Хазяйська людина підібрала, та просто добро треба було під стріхов ховати.
показати весь коментар
26.08.2022 20:00
+6
Хм, а передати на передову не додумалися? Чи д'єрмак зайву зброю на передову ні-ні! Щоб бува зайвого кацапа не задвухсотили.
показати весь коментар
26.08.2022 19:59
+4
ПЗРК Перун? Откуда он у кацапов!!!???
показати весь коментар
26.08.2022 19:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПЗРК Перун? Откуда он у кацапов!!!???
показати весь коментар
26.08.2022 19:49 Відповісти
Зелені бариги продали.
показати весь коментар
26.08.2022 19:56 Відповісти
та схрон с "перуном" точно не кацапским был. Хазяйська людина підібрала, та просто добро треба було під стріхов ховати.
показати весь коментар
26.08.2022 20:00 Відповісти
А чого це Перун, виглядає як звичайна Ігла
показати весь коментар
26.08.2022 20:11 Відповісти
Представьте себе - они для неискушенного наблюдателя віглядят одинаково. На переднем плане - "игла", на втором "перун":
показати весь коментар
26.08.2022 22:25 Відповісти
Оце і в мене також питання,це якась колоборація з держзрадою.😭
показати весь коментар
26.08.2022 20:45 Відповісти
ну знешкодити можна і методом влучання ними у представників армії країни виробника
Бог поміч, хлопці
показати весь коментар
26.08.2022 19:51 Відповісти
А кацапня казала що схрони були лише у бандерівців.
показати весь коментар
26.08.2022 19:58 Відповісти
В армії УПА багато було різних ніштяків котрі кацапи потім і собі перейняли .
показати весь коментар
26.08.2022 20:31 Відповісти
Хм, а передати на передову не додумалися? Чи д'єрмак зайву зброю на передову ні-ні! Щоб бува зайвого кацапа не задвухсотили.
показати весь коментар
26.08.2022 19:59 Відповісти
 
 