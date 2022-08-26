Схрон росіян зі зброєю та боєприпасами виявили в будинку на Макарівщині. ФОТО

У будинку на Макарівщині Київської області, частина населених пунктів якої перебувала під окупацією російських військ, виявили сховок зі зброєю та боєприпасами.

Про це повідомили в Макарівській селищній раді, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під час відпрацювання військовими та поліцією колишніх окупованих територій, вони знайшли у помешканні гранати Ф-1, РГД-5, гранатомет, ПЗРК "Перун". А у лісосмузі – 3 снаряди до САУ та 5 до РСЗО "Град".

Усі знахідки передали вибухотехнікам, аби їх безпечно знешкодити.

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