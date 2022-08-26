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Новини Фото Боротьба з корупцією Хабарники
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НАБУ і СБУ затримали на хабарі голову Олександрівського райсуду на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

26 серпня 2022 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили на одержанні 1 тис. дол. США хабаря суддю одного з районних судів Кіровоградської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу НАБУ.

НАБУ і СБУ затримали на хабарі голову Олександрівського райсуду на Кіровоградщині 01

За даними слідства, служитель Феміди отримав кошти за вплив на ухвалення рішення іншим суддею щодо непритягнення фізичної особи до відповідальності. Його викрили одразу після одержання неправомірної вигоди.

НАБУ і СБУ затримали на хабарі голову Олександрівського райсуду на Кіровоградщині 02

Попередня кваліфікація дій судді – ст. 369-2 КК України. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення особі про підозру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд засудив до 7 років позбавлення волі суддю-хабарника з Харкова, - САП

Як повідомили в СБУ, корупційну схему викрили в Олександрівському районному суді Кіровоградської області. Зазначається, що на одержанні хабаря викрито голову цього суду.

НАБУ і СБУ затримали на хабарі голову Олександрівського райсуду на Кіровоградщині 03

Зловмисник налагодив системний механізм "обходу" норм закону для правопорушників, у зв’язку з чим і потрапив у поле зору правоохоронців. Його вдалося задокументувати "на гарячому" – під час одержання хабара.

НАБУ і СБУ затримали на хабарі голову Олександрівського райсуду на Кіровоградщині 04
НАБУ і СБУ затримали на хабарі голову Олександрівського райсуду на Кіровоградщині 05

Посадовець обіцяв громадянину, на якого чекав суд за водіння автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, за гроші уникнути передбаченої законом відповідальності.

Також читайте: Викритому на отриманні 4 тис. грн хабаря ковельському судді змінили вирок зі штрафу на 2 роки позбавлення волі, - САП

Автор: 

НАБУ (5068) хабар (4702) суддя (1583) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+22
Основная масса "юристов" Украины это киваловцы. А чего вы от учеников ******** ждали
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26.08.2022 20:42
+14
Потрібно щоб посада судді була виборною і не пожиттєво , а на певний термін після якого у звичайне життя із правами простого громадянина , а не суперпенсіями і статусом недоторканого пожиттєво , тоді може дійсно отримаємо правосуддя якщо судді знатимуть що закон і для них писаний ((
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26.08.2022 21:07
+13
В Советском Союзе говорили, что кто проработал в торговле 5 и более лет можно сажать без суда и следствия... Ио же самое можно сказать и про украинских судей. Разница только в одном - и три года достаточно
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26.08.2022 20:37
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Ніколи такого не було і ось знову
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26.08.2022 20:30 Відповісти
Основная масса "юристов" Украины это киваловцы. А чего вы от учеников ******** ждали
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26.08.2022 20:42 Відповісти
Я жду,когда сроки им будут таки давать,рассмотрение таких дел должно быть в приоритете,никаких на поруки или залогов,а начинаться должны сроки от десятки.
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26.08.2022 21:24 Відповісти
вообще то большинство "юристов", это из харьковской академии ярослава мудрого. так что ненадо ля-ля
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27.08.2022 00:18 Відповісти
Не вообще, а конкретно - ты баран. Засунь свой ком себе в задницу... Кивалов преподает право более 30 лет. При чем тут Харьков, дегенерат?
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27.08.2022 06:39 Відповісти
баран твой папа, который вовремя из твоей мамы не высунул. процент выпускников академии кивалова в украине, намного меньше выпускников юр академии ярослава мудрого в харькове. так что твой пост такой же дебильный, как и ты
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27.08.2022 12:41 Відповісти
Высер латентного болвана. Еще раз пасть откроешь, нулевка недоношенная, я тебе про твою родню такого расскажу, что у тебя, имбецил, не только волосы - лысина дыбом встанет. Запомни это, тупорылая овца
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27.08.2022 14:51 Відповісти
значит попал в больное место. что, родители бухари, не предохранились вовремя за неимением денег на кондом, вот ты и родилось?
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27.08.2022 19:33 Відповісти
Это значит только то что ты конченая Марья Ивановна с Голубого огонька. Додик. Где ты в 14 году был? 100% под стол ссал. ходил и в штанишки мочился
П.С. Ублюдочное. Про твою родословную я не забыл...
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27.08.2022 20:26 Відповісти
дебильное, я с 2015-го года участник боевых действий. с 2014 по 2020 й служил в армии. 3 полк спецназа. так что лучше за своими бухарями - родителями следи.
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27.08.2022 20:50 Відповісти
тєбя посадят -а ти нє воруй (с)

ну чого мені його не шкода-не второпаю
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26.08.2022 20:34 Відповісти
А мені його шкода, такий молодий в обідраних і обторочених шортиках і всього ---- 1000 у.е. Так це ж провокація, самі направили чоловічка, який не захотів платити штраф у ту ж 1000у.е. і позбуватись посвідчення водія. Як на мене, то такого "чесного" , " не гребущого" можна було б висунути на посаду у Верховний суд, щоб мільйонерів "підрізати", монополію ліквідувати. Ніякої логіки і стратегії. А де ті, які мільйонами хапали і були затримані, чи є вироки???
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26.08.2022 22:37 Відповісти
та ще і купюри старого зразку , геть нищеброд . заплямував честь мундиру , таке позорисько..
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27.08.2022 08:50 Відповісти
Ничего не меняется, потому и война, разруха в головах...
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26.08.2022 20:35 Відповісти
Та треба з чогось вже починати, 100 заарештують, а 101-й вже почне думати.
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26.08.2022 20:36 Відповісти
Та ніфіга..от якщо 10рьох ростріляти нах..оттоді 11тий може задумаєтся...
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26.08.2022 20:51 Відповісти
так, задумається - і придумає: таксу хабаря в 10 раз збільшити
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26.08.2022 21:38 Відповісти
А що там Печерний суд? А нічьо!
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26.08.2022 20:36 Відповісти
В Советском Союзе говорили, что кто проработал в торговле 5 и более лет можно сажать без суда и следствия... Ио же самое можно сказать и про украинских судей. Разница только в одном - и три года достаточно
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26.08.2022 20:37 Відповісти
Потрібно щоб посада судді була виборною і не пожиттєво , а на певний термін після якого у звичайне життя із правами простого громадянина , а не суперпенсіями і статусом недоторканого пожиттєво , тоді може дійсно отримаємо правосуддя якщо судді знатимуть що закон і для них писаний ((
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26.08.2022 21:07 Відповісти
Перехід на принцип виборності суддів (на 4 роки, не більше 2-х термінів, вибори суддів першої інстанції проводяться в межах ОТГ, жодної пожиттєвої недоторканості і пільг) у наших реаліях - єдиний вихід з цього 31- річного замкнутого кола тотальної корумпованості судової влади.
На жаль, цього не зробив Порох, хоча після Майдану мав карт-бланш на будь-які реформи в країні. Зрозуміло, цього не зроблять зелені на чолі з єрмаком, портновим і татаровим.
Це - першочергове завдання на "після війни".
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26.08.2022 21:34 Відповісти
Може і так , хоча в межах однієї ОТГ суди мати - накладна справа , не завжди ОТГ охоплює весь район , вже маємо гіркий досвід роздування місцевих адміністрацій , я особисто знаю одну ОТГ де при входженні п"ятої частини населених пунктів району штати всіх служб перевищили кількісно колишні районні , увесь бюджет ОТГ іде на виплату зарплати ледарів (( Колись у районі ЦНАП мав у своєму складі 3 -х працівників і все встигали робити , тепер у громаді - 6 , а таких громад на території району колишнього теж 6 , у громаді створено власний земельний відділ , при цьому продовжує функціонувати повним складом районний ДЗК , у кожній громаді свої відділи освіти , шерифи , відділи культури , управління у справах молоді і спорту , фінвідділи ......... якийсь маразм а не реформа , на яку додатково наклалося обрання місцевих депутатів на хвилі популярності зеплісняви (( кожне рішення сесії місцевої ради якщо не дерибан , то відкритий ідіотизм і нікому тепер до цього немає діла (( От у таку ОТГ іще і суддю власного ((
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26.08.2022 21:47 Відповісти
Ну як варіант об'єднувати 3-4 ОТГ в один "виборчий округ". Але люди мають знати того суддю, що за чел, крав чи не крав, брехав чи не брехав, тобто - довіряти його репутації, і мати можливість контролювати його діяльність через інструмент виборів.
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26.08.2022 23:08 Відповісти
что за бред? тоесть ты предлагаешь назначать судью не по знаниям и профессиональным навыкам, а по голосованию? мало депутатов, которые за гречку голоса скупают на выборы? теперь что б и в судьи назначали только тех, кто способен толпу купить?
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27.08.2022 00:21 Відповісти
"Бред " сивої кобили те що ти написав . По-перше - скільки ти часу провів у суді , бо я там у загальному пару років власного життя витратив і хто і як судові рішення готує знаю непогано .
По-друге : де ти у моєму коментареві побачив що я пропоную суддю обирати серед водіїв чи бухгалтерів хоча повір мені серед цих категорій працівників більшості суддів варто повчитися порядності ,чесності і вихованості , не кажучи вже про випадки коли у категорію суддів попадають
синочки та дочки діючих служителів Феміди , які два слова стулити до купи не вміють зате знають як все "порішати". Ну і по-третє - повір мені що коли перед людиною буде вибір не між гречкою і просто пустопорожніми обіцянками , а між гречкою та тим що кажуть "від тюрми і суми не зарікайся" , то люди трішки по іншому будуть голосувати , це не "по приколу " за прєзіка , а свою долю раптом що людині в руки віддати ((
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27.08.2022 00:37 Відповісти
люди будут голосовать за гречку в любом случае. процент тех, кто голосует по убеждениям, а не за подачки, очень мал. с судами имею дело почти 20 лет, и намного лучше тебя знаю их "кухню". про водителей и бухгалтеров я не говорил, я говорил про знания и профессионализм. ты предлагаешь выбирать судью из числа юристов по мнению народа, а не по его способностям. таким образом какой то юрист с образованием полученным в селе в бурсе, без опыта и знаний, но умеющий ездить по ушам избирателям, может стать судьей, в отличии от юриста с образованием хорошего вуза, опытом и знаниями, но который не сумеет себя показать перед избирателями. офигенный критерий отбора в судьи
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27.08.2022 12:48 Відповісти
Так патетично написав ,.... одне із двох , або сам суддя , або суддівський синок (( Щодо років проведених у суді - ти " імєл дєло с судамі 20 лєт " , а я тобі написав про чистий час у судах проведений, а за роками - так застав іще тих суддів що кпсс присягали - з 1989 (( так що охолонь , знавець кухні )) знаю я як судові рішення помічники судді готують , знаю як буває що стуляють до купи мотивуючу і резулятивну частини із різних справ а потім ніхто не знає що із такими рішеннями робити , знаю про рішення із політичної доцільності не тільки по конституційному судові ; наслуханий про рішення "кваліфікованих" , "талановитих" , з освітою не бурсаківською , суддів печерського , київського апеляційного , районних київських , зашкварених обласних , засівальників бачив , консерваторів споглядав , на бухих із пєстіками надивився , ага згадав іще одного кадра - він рішення приймав при іконах і кадилі запаленому в кабінеті суду кидаючи жереб (( Оце ***** " еліта" з " хорошим образованієм і опитом " ((( Так що заткнися і не кувікай , породження системи кривосуддя ! На цьому все , бажаю тобі на власній шкурі відчути всі " переваги" " досвідченого судочинства " !
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27.08.2022 13:08 Відповісти
АБИЗЯНА, Я НЕ СУДЬЯ И НЕ СЫН СУДЬИ.Я АДВОКАТ. ДО ЭТОГО БЫЛ ЮРИСТОМ В АРМИИ 7 ЛЕТ. ДО ЭТОГО СЛЕДОВАТЕЛЕМ. А ЗАТЫКАТЬ БУДЕШЬ СВОЮ ЖЕНУ, ЧТО Б ОНА МЕНЬШЕ У ДРУГИХ В РОТ ЧТО НЕ ПОПАДЯ БРАЛА
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27.08.2022 19:31 Відповісти
Я вже зрозумів що ти мавпа , єдине що залишилося - вияснити яка саме : гамадрил чи орангутанг (( Ну а щодо затикання - побажаю щоб і твоя заткнулася швиденько і опинилася там , де моя вже вісім років спочиває (( а невдовзі щоб і тебе загребли , а там де загребуть відхоже місце зробили ! Воно "адвакат абразованний " (( лайно ти на лозинці !
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27.08.2022 20:52 Відповісти
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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28.08.2022 02:17 Відповісти
Обісрався ? Обтікай ! І думай коли своїм помелом теліпаєш , бо карма вона штука цікава ........ адвокатік !
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28.08.2022 11:20 Відповісти
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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28.08.2022 11:58 Відповісти
Тепер я знаю яка ти мавпа - перната )) Ну а що це за звір - почитай у інтернеті !
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28.08.2022 21:19 Відповісти
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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28.08.2022 23:36 Відповісти
Гірше дурного адвоката - тупий адвокат , саме такий ти і є ; =>
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28.08.2022 23:44 Відповісти
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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28.08.2022 23:49 Відповісти
Посмокчи тут: =>
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29.08.2022 00:04 Відповісти
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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29.08.2022 00:45 Відповісти
Як там твоя ротобралка ? Ти бігом починай вже гроші відкладати , бо невдовзі великі трати передбачаються , цей процес нині дорогуватий (( і собі про пам"ятничок заздалегідь потурбуйся , бо потім нікому ти , лайно , не потрібний будеш , зариють як дохляку скотячу ))
P.S. заводь пісню про бота , бо я хвилююся чи бува іще не загнувся ))
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29.08.2022 00:54 Відповісти
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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29.08.2022 12:29 Відповісти
Ти дивися , вже деменція почалася , забуваєш про написане , повторюєшся , від завтра почнеш під себе ходити так що памперси запасай )) Привіт ротоберущій !
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29.08.2022 13:43 Відповісти
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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29.08.2022 18:08 Відповісти
Живий і навіть пам"ятаєш одну фразу (( ну для психлікарні вистачить ))
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29.08.2022 20:59 Відповісти
йди в дупу, путінський бот. не дякуй. відповідь не потрібна
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29.08.2022 22:38 Відповісти
Конфіскувати майно в користь ЗСУ
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26.08.2022 20:37 Відповісти
То підкинули,бо українські самі чесні судді та хабарі-речі не сумісні...
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26.08.2022 20:39 Відповісти
А яке покарання за водіння автомобіля у стані алкогольного сп'яніння?
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26.08.2022 20:41 Відповісти
Дивлячись для кого - для простого сірого якого п"яненьким зупинили на блокпосту - штраф , позбавлення прав на водіння і конфіскація авто на потреби ЗСУ ; для депутата ВР із жидівською пикою що вчинив п"яним за кермом аварію з постраждалими , пропонував хабар поліції і намагався втекти з місця аварії - 800 грн штрафу за рішенням суду , та й то не йому , а його знайомому ; для соплячки 19 річної зі Львова з грошовитими батьками і власним джипом за аварію на митниці з двома тяжко травмованими , п"ятьма розбитими авто - громадське засудження (( Вам яке покарання ближче до душі , бо список можна продовжувати .......
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26.08.2022 21:15 Відповісти
17 000 штраф и лишение прав на год
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27.08.2022 00:31 Відповісти
Дуже непатріотично. В гривнях треба брати.
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26.08.2022 20:41 Відповісти
Так , бляха , на обмінниках заборонили курс виставляти ))
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26.08.2022 21:16 Відповісти
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26.08.2022 20:42 Відповісти
вот так эта фемида и ее дети и родители живут всегда.
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26.08.2022 20:43 Відповісти
Я починаю вірити в магію числа 73: 73 % правоохоронців підараси; 73% депутатів пасивні підараси; 73% суддів і прокурорів активні підараси . Ця лвлада зробила нормальних сексуальною меньшістю
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26.08.2022 20:52 Відповісти
Чуваки в Турборежиме имитируют бурную деятельность...
Лет 25 назад Леонид Данилыч делал тоже самое...
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26.08.2022 20:54 Відповісти
Відпускайте під заставу у 200 грн., через два дні він буде у Відні чи в Монако. Схема відпрацьована...
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26.08.2022 20:56 Відповісти
Якби рішення приймав військово-полевий суд - то можливо і розстріляли.
А так рішення буде приймати Печерський суд суддя Вовк.
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26.08.2022 21:04 Відповісти
Хрін там у Монако , його печерне правосуддя виправдає іще заставлять і компенсацію виплатити ! То ж не хабар , то воно волонтерам на гумдопомогу скидалося а набу не розібралося , а камери завтра дивним чином запис зітруть (( Он у депутата ВР наркотичне сп"яніння дивним чином розвіялося а тут якісь десять сувенірних календариків (( Всього десять , нещодавно випустили "ангела" у якого таких календарів у багажнику було кілька сот тисяч , а тут немає на що глянути і у всього суду рила в пуху ((
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26.08.2022 21:23 Відповісти
а его никто и не закроет. тут не взятка (привет "грамотным" авторам статьи), а злоупотребление влиянием. максимум 5 лет. значит преступление средней степени тяжкости. за такое под стражу не берут. будет просто подписка. даже если его приговорят - максимум условно года 3 или шлтраф 34 000 гривен. но скорее всего дело как обычно затянется на 2-3 года и благополучно "умрет" в архиве. потому он и убегать никуда не будет.
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27.08.2022 00:27 Відповісти
Потрусіть всіх суддів, прокурорів, митників,податківців та інших працівників всяких дозвільних установ, на знайдені гроші можна буде на кілька років орендувати цілий ВПК США та Німеччини без всякого ленд-лізу.
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26.08.2022 21:05 Відповісти
А де дівся Чавус? Воює?
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26.08.2022 21:16 Відповісти
Він потерпіла сторона ((
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26.08.2022 21:24 Відповісти
1000???? 1000 долларів???? СБУ і НАБУ???... вартість самой операції по аналітичній ставці приблизно 700тис. грн???? Це що????? А Трухін невинний))))
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26.08.2022 21:18 Відповісти
повістку в зуби і на передову
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26.08.2022 21:28 Відповісти
тварей на фронт
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26.08.2022 21:29 Відповісти
гроші що схопили заберуть,
через місяць вже буде в Австріі з тупицьким водку жерти
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26.08.2022 21:34 Відповісти
не будет. его никто не приговорит
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27.08.2022 00:28 Відповісти
Ото новина...
Вовка піймайте! Чи д'єрмак не дозволить?
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26.08.2022 21:36 Відповісти
Повесить прямо в суде ублюдка по ЗВВ!
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26.08.2022 21:45 Відповісти
свині свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по країні
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26.08.2022 22:06 Відповісти
хм. а чого ж суддів Дарницького суду м. Києва не викрили, що вони Трухіна виправдали?
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26.08.2022 22:13 Відповісти
Дуже позитивний факт, бажано щоб не залишився одиничним, а перейшов у звичайну процедуру-0 чим більше суддів до цюпи, тим більше справедливості в суспільстві, бо наші судді звичайні стригалі долярової вовни.
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26.08.2022 22:37 Відповісти
Та ничого йому небуде
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27.08.2022 16:21 Відповісти
Недавно ВАКС дав 4 рочки судді із Луцька за таку ж справу, але той поступив хитріше, взяв бабло і упросив іншого суддю закрити адмінку за пянку. А тут 1000 баксів за закриття пянки, та ще для села, дорогувато однако. Видать, геть на підсосі був, не несли.
А щодо Сірожи Ківалова, він випускник Вищої слідчої школи в Рязані, шпацірував в Одесі дільничним а потім сотовариші на базі Одеської школи міліції утворив свій інститут а потім академію а також різноманітні курси. А сам фактично був рішалою у Верховній раді по суддівсько-прокурорській системі. Знаменитий у широких кругах Вовк це його багаторічний помічник ще з часів ЦВК.
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28.08.2022 23:38 Відповісти
 
 