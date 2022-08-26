НАБУ і СБУ затримали на хабарі голову Олександрівського райсуду на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

26 серпня 2022 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили на одержанні 1 тис. дол. США хабаря суддю одного з районних судів Кіровоградської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, служитель Феміди отримав кошти за вплив на ухвалення рішення іншим суддею щодо непритягнення фізичної особи до відповідальності. Його викрили одразу після одержання неправомірної вигоди.

Попередня кваліфікація дій судді – ст. 369-2 КК України. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення особі про підозру.

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Як повідомили в СБУ, корупційну схему викрили в Олександрівському районному суді Кіровоградської області. Зазначається, що на одержанні хабаря викрито голову цього суду.

Зловмисник налагодив системний механізм "обходу" норм закону для правопорушників, у зв’язку з чим і потрапив у поле зору правоохоронців. Його вдалося задокументувати "на гарячому" – під час одержання хабара.





Посадовець обіцяв громадянину, на якого чекав суд за водіння автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, за гроші уникнути передбаченої законом відповідальності.

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