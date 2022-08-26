НАБУ і СБУ затримали на хабарі голову Олександрівського райсуду на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж
26 серпня 2022 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили на одержанні 1 тис. дол. США хабаря суддю одного з районних судів Кіровоградської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу НАБУ.
За даними слідства, служитель Феміди отримав кошти за вплив на ухвалення рішення іншим суддею щодо непритягнення фізичної особи до відповідальності. Його викрили одразу після одержання неправомірної вигоди.
Попередня кваліфікація дій судді – ст. 369-2 КК України. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення особі про підозру.
Як повідомили в СБУ, корупційну схему викрили в Олександрівському районному суді Кіровоградської області. Зазначається, що на одержанні хабаря викрито голову цього суду.
Зловмисник налагодив системний механізм "обходу" норм закону для правопорушників, у зв’язку з чим і потрапив у поле зору правоохоронців. Його вдалося задокументувати "на гарячому" – під час одержання хабара.
Посадовець обіцяв громадянину, на якого чекав суд за водіння автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, за гроші уникнути передбаченої законом відповідальності.
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П.С. Ублюдочное. Про твою родословную я не забыл...
ну чого мені його не шкода-не второпаю
На жаль, цього не зробив Порох, хоча після Майдану мав карт-бланш на будь-які реформи в країні. Зрозуміло, цього не зроблять зелені на чолі з єрмаком, портновим і татаровим.
Це - першочергове завдання на "після війни".
По-друге : де ти у моєму коментареві побачив що я пропоную суддю обирати серед водіїв чи бухгалтерів хоча повір мені серед цих категорій працівників більшості суддів варто повчитися порядності ,чесності і вихованості , не кажучи вже про випадки коли у категорію суддів попадають
синочки та дочки діючих служителів Феміди , які два слова стулити до купи не вміють зате знають як все "порішати". Ну і по-третє - повір мені що коли перед людиною буде вибір не між гречкою і просто пустопорожніми обіцянками , а між гречкою та тим що кажуть "від тюрми і суми не зарікайся" , то люди трішки по іншому будуть голосувати , це не "по приколу " за прєзіка , а свою долю раптом що людині в руки віддати ((
P.S. заводь пісню про бота , бо я хвилююся чи бува іще не загнувся ))
Лет 25 назад Леонид Данилыч делал тоже самое...
А так рішення буде приймати Печерський суд суддя Вовк.
через місяць вже буде в Австріі з тупицьким водку жерти
Вовка піймайте! Чи д'єрмак не дозволить?
А щодо Сірожи Ківалова, він випускник Вищої слідчої школи в Рязані, шпацірував в Одесі дільничним а потім сотовариші на базі Одеської школи міліції утворив свій інститут а потім академію а також різноманітні курси. А сам фактично був рішалою у Верховній раді по суддівсько-прокурорській системі. Знаменитий у широких кругах Вовк це його багаторічний помічник ще з часів ЦВК.