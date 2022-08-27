У таборі під Маріуполем окупанти вчать дітей стріляти та ненавидіти Україну, - міськрада. ФОТО
У захопленому російськими військами селищі Мелекіне під Маріуполем окупанти облаштували табір, де дітей вчать стріляти та ненавидіти Україну.
Про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти продовжують втілювати в життя методички нацистів. Колаборанти намагаються перетворювати маріупольських дітей у гітлерюгенд. У селі Мелекіне вони облаштували справжній табір, де "промивають мізки", вчать стріляти та ненавидіти Україну", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+56 Valter Valter
показати весь коментар27.08.2022 00:46
+39 Y.M. Z.
показати весь коментар27.08.2022 00:57
+32 FT FT
показати весь коментар27.08.2022 00:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
про це трба не кричати, ВОЛАТИ на увесь всесвіт!
вони суки, відбмвають свої втрати населення за наш рахунок, багатократно відбивають. Бо параша - виморочна країна!
Це їхня агонія, в якій московити судорожно хапаються за соломинку, щоби спасти і свою популяцію, і свою недоімперію. Але будуть всі знищенні фізично.. Як то кажуть Амінь.
Учат убивать
Но дети в школе всё равно рассказывали анекдоты и про Ленина,
и про Брежнева, и про Чапаева, и пионерский галстук назывался ошейником и носить его было запа_ дло.
Генетика - то серйозна наука...
" Я захищав від українців які нас бомбили 8 років і я там Росію не бачив у 2014 році ".
Я не знаю як у Золкина хватає на цих идиотів терпіння, він цьому дурбецалу показує відео з рашистами , а цій уйобок кажє що воно політикою не інтересується.
І скільки там таких покидьків через які вмирають наші найкращі хлопці. Їх там неміряно у цьому Даунбасі.
Сколько националностей , столько и языков.
И только расея решила, что их язык самый великий
Вони примусом відміняють навчання на українській у школах на окупованих територіях.
Мова, це не панацея. Вона не врятувала Україну від большевіків у 1918, не врятувала західну Україну від Сталіна у 1940-50 і роки, не врятувала чеченців, нікого не врятувала.
Треба бути дуже наївним, думати, що мова це щит.
Це додаткові бали захисту, але не більше того.
Врятують тільки збройні сили України.
ти вже польский паспорт отримав? чи ще на ВНЖ під'їдаєшся?
приїзди може взад, та вступай до лав ЗСУ? покажеш на власному прикладі як критикувати росію на полі бою?
Чт, 06/05/20
Наивные аборигены поначалу смотрели на них как на освободителей
Местные жители обвиняют россиян в грабежах и поджогах домов.
"Они не покупают еду. Когда им хочется поесть, они убивают животных, которых держат люди", - рассказал RFI один из местных жителей.
А в городе Бенцамбе, по свидетельствам очевидцев, наемники сожгли 120 домов.
https://crime-ua.com/node/28628
Абыбезбандер.
а понтифику эти дети нигде не жмут?
лицемеры херовы
зрадників чекає дуже поганий фінал 😠
Невже таки є він - "народ Бамбаса"?!
Меня вообще поражает, что в такой патриотичной области столько лет
находится кубло РПЦ-ФСБ
Ивано - франковцы, как вы это терпите, что с вами?
Вони катували ваших батьків і дідів , а ви як барани ходите до цієї секти?
І не кажіть, що не ходите, я знаю, що ходите.
Що з вами?
Монастир став оплотом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікації регіону, після указу Миколи II https://uk.wikipedia.org/wiki/1905 1905 - осередком діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 ЧОРНОЇ СОТНІ .
Зокрема, тут друкували антиукраїнський «Почаевский листок» - «речник» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Союзу російського народу»
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939 р. після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A0%D1%96%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 договору Молотова-Рібентропа між Фашистською Німеччиною та владою СРСР про приєднання західних регіонів України до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР , лавра увійшла в молитовне спілкування з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Російською церквою .
З 1988 до листопада 1990 року намісником Лаври був Митрополит Київський (з 13 серпня 2014) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D0%B9_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) ОНУФРІЙ (Березовський) .
З https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 року Лавра є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F ставропігіальним монастирем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82) РПЦвУ .
17 липня 2003 року уряд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича прийняв розпорядження № 438-рhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0#cite_note-%D0%86%D0%A11-24 [24] «Про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври», лавру передали на 49 років у безкоштовне користування представникам УПЦ МП
ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК
«"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ»,
ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ
У березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року журналісти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН виявили, що під прикриттям Почаївської лаври сепаратисти друкували антиукраїнську літературу на Заході країни
https://uk.wikipedia.org/wiki/ ********************* Лавра
вопреки запрету на массовые мероприятия
Об этом заявил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш ДЕ РЕАКЦІЯ СБУ ТА ОПи ???!
ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК
«"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ»,
ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ»
https://uk.wikipedia.org/wiki/ Почаївська_Успенська_ Лавра
Той теж спочатку з ходою ходив.
Мені дуже цікаво, що це за даун зображений на червоній звєздє? Вперше таке бачу і не можу ідентифікувати іпальнік. На юного ***** не схожий, тоді хто ж це такий? Просто рускій мальчік в трусіках?