У таборі під Маріуполем окупанти вчать дітей стріляти та ненавидіти Україну, - міськрада. ФОТО

У захопленому російськими військами селищі Мелекіне під Маріуполем окупанти облаштували табір, де дітей вчать стріляти та ненавидіти Україну.

Про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти продовжують втілювати в життя методички нацистів. Колаборанти намагаються перетворювати маріупольських дітей у гітлерюгенд. У селі Мелекіне вони облаштували справжній табір, де "промивають мізки", вчать стріляти та ненавидіти Україну", - йдеться у дописі.





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