УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11072 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 496 0

Уночі росіяни завдали удару по Слов’янську. Згорів приватний будинок, - мер Лях. ФОТОрепортаж

У ніч на 27 серпня російські окупаційні війська завдали удару по місту Слов’янськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.

"Субота, 27 серпня. На жаль, уночі місто знову обстріляли. Були прильоти у районі залізничного вокзалу. Там згорів приватний будинок. На вул. Ярослава Мудрого - влучання у склад керамічної продукції", - йдеться у повідомленні.

Уночі росіяни завдали удару по Слов’янську. Згорів приватний будинок, - мер Лях 01
Уночі росіяни завдали удару по Слов’янську. Згорів приватний будинок, - мер Лях 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слов’янськ обстріляли вдруге за добу. Зафіксовано 9 влучань, - мер Лях. ВІДЕО+ФОТО

Зазначається, що інформації про жертви не надходило.

обстріл (28449) Донецька область (8453) Слов’янськ (599)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 