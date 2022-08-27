Уночі росіяни завдали удару по Слов’янську. Згорів приватний будинок, - мер Лях. ФОТОрепортаж
У ніч на 27 серпня російські окупаційні війська завдали удару по місту Слов’янськ Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.
"Субота, 27 серпня. На жаль, уночі місто знову обстріляли. Були прильоти у районі залізничного вокзалу. Там згорів приватний будинок. На вул. Ярослава Мудрого - влучання у склад керамічної продукції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформації про жертви не надходило.
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