Ситуація на Луганщині: ЗСУ відбили 6 ворожих атак, окупанти не відновлюють людям пошкоджене житло, - ОВА. ФОТОрепортаж

Росія посилила вогневий вплив, але оперативні успіхи на фронті в неї відсутні. Рашисти не відновлюють людям житло на окупованих територіях осінь вони зустрічають без вікон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"За останню ніч ворог завдав 23 артилерійських обстрілів, зокрема, застосовував реактивні системи залпового вогню. Здійснив три танкових наступи, завдав чотирьох ракетних ударів. Втім, обмежені тактичні досягнення, коли вони в окупантів трапляються, вони не в змозі перетворити в оперативні успіхи – місяцями завмирають на зайнятих позиціях, а подекуди відходять на попередні. Атаки росіян відбиті від шістьох населених пунктів, розташованих на межі Луганщини і Донеччини. В районах ще шістьох міст і сіл працювала авіація окупанта", - йдеться у повідомленні.

Зазаначається, що в окупованих містах регіону не ведеться ніякої підготовки до опалювального сезону.

"Звісно, що ніхто не перевіряє вцілілі і не відновлює зруйновані теплотраси. Не відремонтовані котельні. Окупаційна влада не готова навіть провести опресування системи опалення, не кажучи вже про повноцінну роботу циклу. Більш того, людям важко буде втримати в своїх оселях температуру, вищу за нуль. Бо в тисячах квартир вікна і стіни залишаються розбитими й досі.

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Деяким містянам пощастило і вони після черг у декілька тижнів отримали у якості компенсації будівельні матеріали, але хто їм відновить прогалину в капітальній стіні? Скільки витримають вікна, зашиті деревом чи фанерою? У Рубіжному окупаційна влада відверто каже людям, що за проєктом в них вікна в багатоповерхівках – із дерев’яними рамами, тому тільки вони підлягають відновленню. У переважної більшості встановлені сучасні склопакети – їх замінюють тільки за власний кошт. Це реалії "руського миру" за п’ять днів до осені, коли температура повітря почне стрімко падати", - додав Гайдай.





