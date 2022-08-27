Доба на Донеччині: окупанти 26 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу армія РФ розбила 66 цивільних об’єктів оселі, навчальні заклади, комунікації тощо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.



"Рашисти вдарили по містах Бахмут, Авдіївка, Слов’янськ, Миколаївка, Красногорівка, Торецьк, смт Нью-Йорк, Очеретине, Черкаське, Неліпівка, селах Відрадне, Времівка, Максимільянівка, Нетайлове, Олександрівка. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Окупанти застосували ракети, ЗРК "С-300", артилерію, РЗСВ "Ураган", "Град", - йдеться у повідомленні.

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Ворог зруйнував і пошкодив 35 житлових будинків, школу, технікум, магазини, ринок, виробничий цех, готель, стадіон, лінії електропередач.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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