УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11072 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
992 1

Доба на Донеччині: окупанти 26 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу армія РФ розбила 66 цивільних об’єктів оселі, навчальні заклади, комунікації тощо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Доба на Донеччині: окупанти 26 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл. Є загиблі, - Нацполіція 01

"Рашисти вдарили по містах Бахмут, Авдіївка, Слов’янськ, Миколаївка, Красногорівка, Торецьк, смт Нью-Йорк, Очеретине, Черкаське, Неліпівка, селах Відрадне, Времівка, Максимільянівка, Нетайлове, Олександрівка. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Окупанти застосували ракети, ЗРК "С-300", артилерію, РЗСВ "Ураган", "Град", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уночі росіяни завдали удару по Слов’янську. Згорів приватний будинок, - мер Лях. ФОТОрепортаж

Доба на Донеччині: окупанти 26 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл. Є загиблі, - Нацполіція 02

Ворог зруйнував і пошкодив 35 житлових будинків, школу, технікум, магазини, ринок, виробничий цех, готель, стадіон, лінії електропередач.

Доба на Донеччині: окупанти 26 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл. Є загиблі, - Нацполіція 03

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни за добу на Донеччині вбили 2 цивільних, поранили - 12, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА


Доба на Донеччині: окупанти 26 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл. Є загиблі, - Нацполіція 04
Доба на Донеччині: окупанти 26 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл. Є загиблі, - Нацполіція 05
Доба на Донеччині: окупанти 26 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл. Є загиблі, - Нацполіція 06
Доба на Донеччині: окупанти 26 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл. Є загиблі, - Нацполіція 07
Доба на Донеччині: окупанти 26 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл. Є загиблі, - Нацполіція 08
Доба на Донеччині: окупанти 26 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл. Є загиблі, - Нацполіція 09

обстріл (28449) Нацполіція (15164) Донецька область (8453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Основная цель кацапсино-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население ! Так было всегда и везде в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. руSSкие мародеры, убийцы и насильники осмеливаются нападать только на тех кто слабее, на безоружных и беззащитных. Сизорылых людоедоедов Кацапсарни следует поголовно отКабздохать и отправить в пекло Геены !
показати весь коментар
27.08.2022 10:43 Відповісти
 
 