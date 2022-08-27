УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11072 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
3 646 9

Окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

За даними слідства, 27 серпня близько 2:10 ночі військові країни-агресора нанесли черговий ракетний удар по центральній частині Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області, - Офіс генпрокурора 01

"Внаслідок обстрілу в Основ‘янському районі суттєво пошкоджено низку адміністративних та житлових будівель, у тому числі ті, які мають історичне значення. Поранено місцеву мешканку. Руйнувань зазнали торгівельні магазини, туристичне агентство та фінансові установи. Близько 3:00 ночі російська ракета влучила у відкриту ділянку у Київському районі Харкова", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни ракетами вдарили по центру Харкова, пошкоджено історичну будівлю та школу, - Терехов. ФОТО (оновлено)

Зазначається, що будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.


Окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області, - Офіс генпрокурора 02
Окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області, - Офіс генпрокурора 03
Окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області, - Офіс генпрокурора 04
Окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області, - Офіс генпрокурора 05

обстріл (28449) Харків (5594) Офіс Генпрокурора (3249)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шоб цим підарам жопи за це повідривало
показати весь коментар
27.08.2022 10:32 Відповісти
Та роздовбайте вже нарешті цей московський завод"Авангард", що виготовляє ракети С300 і С400!
показати весь коментар
27.08.2022 10:59 Відповісти
напевно старі радянські запаси. Нова ракета мабуть лям другий коштує. А тут витрачають її шоб поранити якусь жінку і певні руйнування нанести.
показати весь коментар
27.08.2022 11:15 Відповісти
шо ще у ній непогано (ракеті С300) дальність до 110 км по наземним цілям і висока швидкість шо ускладнює перехоплення
показати весь коментар
27.08.2022 11:18 Відповісти
Только бавовна на стартовых площадках. Иначе никак. Израиль написал, что последний С-300 русня из Сирии уже забрала.
показати весь коментар
27.08.2022 11:23 Відповісти
Ну і де ж обіцяна мохнорилим атвєтка, чи дєрьмак не дав добро 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
27.08.2022 11:55 Відповісти
Поки не буде адекватної відповіді по бєлгородщині,ця х###йня не закінчиться ніколи.
показати весь коментар
27.08.2022 12:12 Відповісти
А хіба окрім харків'ян та мешканців області хтось хоче, щоб це закінчилося? Ні пріпіZденту, ні міноборони з генштабом це не потрібно, не відповідаючи на обстріли ці довбні сприяють подальшому руйнуванню Харкова.
показати весь коментар
27.08.2022 14:00 Відповісти
ссут по белгородской губернии шмолят или радаров не дали есче..
показати весь коментар
27.08.2022 12:37 Відповісти
 
 