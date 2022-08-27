Окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

За даними слідства, 27 серпня близько 2:10 ночі військові країни-агресора нанесли черговий ракетний удар по центральній частині Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"Внаслідок обстрілу в Основ‘янському районі суттєво пошкоджено низку адміністративних та житлових будівель, у тому числі ті, які мають історичне значення. Поранено місцеву мешканку. Руйнувань зазнали торгівельні магазини, туристичне агентство та фінансові установи. Близько 3:00 ночі російська ракета влучила у відкриту ділянку у Київському районі Харкова", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.









