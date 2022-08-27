Поліція затримала переселенця із Севастополя, який фотографував і передавав ворогові інформацію про інфраструктурні об’єкти Чернігова. ФОТОрепортаж
Мешканці Чернігова повідомили до поліції про громадянина, що передавав ворогові інформацію про інфраструктурні об’єкти міста.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Патрульної поліції Чернігівської області у фейсбуці.
"Вчора, близько 11-ї ранку, на лінію 102 звернулася директорка однієї з чернігівських середніх шкіл та повідомила, що на території навчального закладу невідомий фотографував будівлю та сховище. Чоловіка тримають на місці. За вказаною адресою негайно направили екіпаж патрульної поліції.
Поліцейські з’ясували, що невідомий — це 49-річний уродженець Севастополя, 2016 року переїхав до Чернігова та отримав статус внутрішньо-переміщеної особи.
Що робить на території навчального закладу, чоловік пояснити не зміг. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у нього мобільний телефон. Один з встановлених додатків викликав у патрульних підозри.
Алгоритм роботи цього мобільного додатку полягає у фотографуванні певних об’єктів та місцевості з точною геолокацією їхнього місця знаходження. Стимулом для користувача є отримання фінансової винагороди", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цей застосунок входить до переліку, за допомогою яких ворог отримує розвідувальну інформацію. Служба безпеки України неодноразово інформувала про таке небезпечне програмне забезпечення для мобільних пристроїв.
Чоловік повідомив, що використовував програму з метою додаткового заробітку. Окрім школи, фотографував зупинки громадського транспорту, культові споруди тощо. За надану інформацію про деякі з об’єктів уже отримав плату.
Чоловіка одразу доправили до Чернігівського районного управління поліції, туди ж прибули представники СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
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Только - чемодан вокзал парашка.
А з Кримом все просто - оздоровчий півострів для українських військових.
Небуттям без сліду!
23 квітня 2022 року набув чинності закон про колаборантів, який передбачає, що посібники росії можуть отримати до 12 років за ґратами.
14 квітня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2198-20#Text "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки" .
читайте першоджерела
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
Ну і де?
А за інформацією цієї сволоти гинуть наші захисники, люди,а ще матеріальні втрати.
Тоді вже краще нещасний випадок -посковзнувся,упав, деревяний кліфт
Від 6 років до довічного, обовязково з повною конфіскацією
В Україні зараз під час військового стану затриманих шпигунів та колаборантів суд відпускає з сміхотворним вироком "заборонити займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки.." Зе енд.
Ось і виникає питання для чого слуги народу прописали такі норми?
Так зараз у Кримінальному кодексі покарання у вигляді заборони обіймати посади в органах влади на визначений термін або позбавлення права займатися певною діяльністю призначається як додаткове, а у випадку із законом про колабораційну діяльність (ч.1 ст.111-1 ККУ) воно прописане, як основне.
скотчем закрепить к матрасу и отправить обратно в говень. __
Живет в Крыму, срет в Чернигове, а мечтает о Биче во Флориде.
Это диагноз.
вже отримав 42$,
невже гниду відпустять?