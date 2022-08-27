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Поліція затримала переселенця із Севастополя, який фотографував і передавав ворогові інформацію про інфраструктурні об’єкти Чернігова. ФОТОрепортаж

Мешканці Чернігова повідомили до поліції про громадянина, що передавав ворогові інформацію про інфраструктурні об’єкти міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Патрульної поліції Чернігівської області у фейсбуці.

"Вчора, близько 11-ї ранку, на лінію 102 звернулася директорка однієї з чернігівських середніх шкіл та повідомила, що на території навчального закладу невідомий фотографував будівлю та сховище. Чоловіка тримають на місці. За вказаною адресою негайно направили екіпаж патрульної поліції.

Поліцейські з’ясували, що невідомий — це 49-річний уродженець Севастополя, 2016 року переїхав до Чернігова та отримав статус внутрішньо-переміщеної особи.

Що робить на території навчального закладу, чоловік пояснити не зміг. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у нього мобільний телефон. Один з встановлених додатків викликав у патрульних підозри.

Алгоритм роботи цього мобільного додатку полягає у фотографуванні певних об’єктів та місцевості з точною геолокацією їхнього місця знаходження. Стимулом для користувача є отримання фінансової винагороди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей застосунок входить до переліку, за допомогою яких ворог отримує розвідувальну інформацію. Служба безпеки України неодноразово інформувала про таке небезпечне програмне забезпечення для мобільних пристроїв.

Чоловік повідомив, що використовував програму з метою додаткового заробітку. Окрім школи, фотографував зупинки громадського транспорту, культові споруди тощо. За надану інформацію про деякі з об’єктів уже отримав плату.

Чоловіка одразу доправили до Чернігівського районного управління поліції, туди ж прибули представники СБУ.

Також читайте: У Чернігові екологи зафіксували злочини РФ для позову у міжнародний суд. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція затримала переселенця із Севастополя, який фотографував і передавав ворогові інформацію про інфраструктурні об’єкти Чернігова 01

Поліція затримала переселенця із Севастополя, який фотографував і передавав ворогові інформацію про інфраструктурні об’єкти Чернігова 02

Поліція затримала переселенця із Севастополя, який фотографував і передавав ворогові інформацію про інфраструктурні об’єкти Чернігова 03

Поліція затримала переселенця із Севастополя, який фотографував і передавав ворогові інформацію про інфраструктурні об’єкти Чернігова 04

Поліція затримала переселенця із Севастополя, який фотографував і передавав ворогові інформацію про інфраструктурні об’єкти Чернігова 05

Автор: 

Чернігів (787) державна зрада (1686) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+28
Перевиховати людину неможливо.
Только - чемодан вокзал парашка.
А з Кримом все просто - оздоровчий півострів для українських військових.
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27.08.2022 11:19
+25
розстріляти
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27.08.2022 10:48
+21
Наша ВР, це моностадо, яким керує фсбшний завхоз ОПи.
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27.08.2022 10:57
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І що ми будемо робити з Кримом та особливо Севастополем коли там таких які будуть допомагати кацапам дуже багато?
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27.08.2022 10:47 Відповісти
Методами СБ УПА всіх кацапів перевиховаєм!
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27.08.2022 10:50 Відповісти
Перевиховати людину неможливо.
Только - чемодан вокзал парашка.
А з Кримом все просто - оздоровчий півострів для українських військових.
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27.08.2022 11:19 Відповісти
А Ви знаєте якими методами перевиховувала УПА і СБ УПА зрадників і прислужників НКВС?
Небуттям без сліду!
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27.08.2022 12:19 Відповісти
Зачем это озвучивать ? Можно просто давать ложную информацию по данному каналу.
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27.08.2022 10:48 Відповісти
розстріляти
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27.08.2022 10:48 Відповісти
Хлопчик-кмiтливчик, ****.
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27.08.2022 10:49 Відповісти
А наша Верховна рада таки спить,чи для неї немає війни?! Давно повинен бути прийнятий закон про мінімум довічне ув'язнення колоборантам, коригувальникам та іншим зрадникам.
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27.08.2022 10:52 Відповісти
Наша ВР, це моностадо, яким керує фсбшний завхоз ОПи.
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27.08.2022 10:57 Відповісти
ВР вже прийняла..всіх колаборантів пробачити та зрозуміти ,після суду їх всіх реально випускають на всі чотири сторони...
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27.08.2022 11:35 Відповісти
Не розводіть зраду :
23 квітня 2022 року набув чинності закон про колаборантів, який передбачає, що посібники росії можуть отримати до 12 років за ґратами.

14 квітня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2198-20#Text "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки" .

читайте першоджерела

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
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27.08.2022 11:44 Відповісти
https://ligazakon.net/document/view/T182662 Закон № 2662-VIII Українську православну церкву (Московського патріархату) зобов'язали у назві вказати на приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).опублікований в газеті "Голос України" № 248 і набрав чинності 26 грудня 2018 року.
Ну і де?
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27.08.2022 12:56 Відповісти
Ви вірите, що це буде працювати? А суди то чиї? 850 гр. штрафу і все.
А за інформацією цієї сволоти гинуть наші захисники, люди,а ще матеріальні втрати.
Тоді вже краще нещасний випадок -посковзнувся,упав, деревяний кліфт
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27.08.2022 20:07 Відповісти
Недобрий це знак,значить кацапи планують ще одну атаку на Київ
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27.08.2022 14:07 Відповісти
Скільки свинособаку не годуй, а воно поганню залишиться.
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27.08.2022 10:55 Відповісти
Сколько волка не корми, у слона яйца больше (Козьма Прутков).
Від 6 років до довічного, обовязково з повною конфіскацією
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27.08.2022 10:58 Відповісти
немає цього і близько..
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27.08.2022 11:32 Відповісти
забити ногами досмерті
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27.08.2022 11:11 Відповісти
Які посадки?! Розстріляти! Люди гинуть з-за таких уродів, а ця гидота буде жити! Розстріл!!!
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27.08.2022 11:18 Відповісти
А то навіть не видно що в країні військовий стан, тільки то що чоловіків за кордон не випускають
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27.08.2022 11:22 Відповісти
Но сперва помучить, тайники, явки, шифры и т.д....
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27.08.2022 19:16 Відповісти
У США під час другої світової війни шпигунів розстрілювали на місці.
В Україні зараз під час військового стану затриманих шпигунів та колаборантів суд відпускає з сміхотворним вироком "заборонити займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки.." Зе енд.
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27.08.2022 11:21 Відповісти
PS:Чому суд обирає такі неадекватні вироки зрадникам ? А тому ,що депутати прийняли такі поправки в КК.
Ось і виникає питання для чого слуги народу прописали такі норми?
Так зараз у Кримінальному кодексі покарання у вигляді заборони обіймати посади в органах влади на визначений термін або позбавлення права займатися певною діяльністю призначається як додаткове, а у випадку із законом про колабораційну діяльність (ч.1 ст.111-1 ККУ) воно прописане, як основне.
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27.08.2022 11:29 Відповісти
Нинішній КРК редагував Портнов, цим все сказано.
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27.08.2022 13:24 Відповісти
__быть нужно добрее к "ближнемУ".
скотчем закрепить к матрасу и отправить обратно в говень. __
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27.08.2022 11:28 Відповісти
Кончене...
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27.08.2022 11:36 Відповісти
Прив'язати до кілка в чистому полі як козу і скоректувати вогонь.
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27.08.2022 11:39 Відповісти
Вот в этом вся Крымская *********.
Живет в Крыму, срет в Чернигове, а мечтает о Биче во Флориде.
Это диагноз.
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27.08.2022 11:48 Відповісти
Иого треба бистренько спровадити в мір інои -- гдє нєт ні **** ні печалі
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27.08.2022 11:52 Відповісти
Утопить ****** в чане с дерьмом немедля.................................вот же сучище................................
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27.08.2022 12:11 Відповісти
Біда нашої нації у тому, що ми усі знаємо як потрібно, а як настає час зробити як потрібно, то як завжди, нам заважає тупість и дурнуватість.
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27.08.2022 14:11 Відповісти
Не знаю, зачем с подобными панькаться. Доки в тлф - есть, расстрел на месте. И инфу в инетете массово распотранять. ........... "Сегодня, были расстреляны пять пи""расов, причина - пособнечество окупантам (и фамилии, место жительства в комменте....)!
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27.08.2022 12:12 Відповісти
Заметьте. Это больше воздействовать будет, чем мы идем на вас и изничтожим....
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27.08.2022 12:16 Відповісти
Шпигун, то-се - это все понятно. Мне вот интересно, как эти иуды умудряются эти свои серебренники получать. Не почтовыми же переводами. получается, что у пай пала, у веб мани есть куча счетов, через которые идёт оплата. Может пора электронным платежным системам почистить кошельки
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27.08.2022 12:18 Відповісти
Якщо правда, то найманцю - смердець!!!! І це буде правильно! Паскудо!
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27.08.2022 12:22 Відповісти
не фига себе затисался куда кибальчишь..лучше б гитлерцам сдался там хоть в ногти иголки а тут кармежка три раза в день банками печенья и пачками варенья и гости у золкина...
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27.08.2022 12:31 Відповісти
Це до чього?
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27.08.2022 12:38 Відповісти
на заметку нашим горе-контрразведчикам : подмена жпс на рутованом телефоне, с ручным забитием координат, под фотографию реального объекта который они просят - льете координаты кремля, госдумы, лубянки, бункера на алтае
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27.08.2022 12:43 Відповісти
Сделать паскуду самоваром и отправить в лаптестан!
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27.08.2022 13:00 Відповісти
У війнах за незалежність Америки як Південної так і Північної таких не розстрілювали, а вішали.
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27.08.2022 13:00 Відповісти
продає життя українців,
вже отримав 42$,
невже гниду відпустять?
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27.08.2022 13:22 Відповісти
розстріляти Паскудо!
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27.08.2022 14:28 Відповісти
Севастополь треба обов'язково зрівняти з землею разом з населенням, бо там всі як один відборні гнилі мерзенні виродки! А потім кіпарисів посадимо і кедрів на тому місці.
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27.08.2022 16:18 Відповісти
Или диверсант, или конч-й идиот, или ему пох.... Или все вместе.
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28.08.2022 01:56 Відповісти
 
 