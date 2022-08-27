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Російські окупанти за добу 29 разів обстріляли населені пункти Запорізької області. ФОТОрепортаж

Окупанти накрили ворожим вогнем населені пункти у Василівському, Пологівському та Запорізькому районах області. В результаті обстрілів є поранені серед мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА з посиланням на дані від Нацполіції.

Російські окупанти за добу 29 разів обстріляли населені пункти Запорізької області 01

"26 серпня російські війська обстріляли смт Степногірськ, міста Гуляйполе та Оріхів, села Мала Токмачка та Малокатеринівка. Пошкоджень зазнали житлові будинки громадян, а також один об’єкт інфраструктури. Рашисти поцілили по Степногірську Василівського району. Поліцейські зафіксували руйнування домівок, господарських і гаражних приміщень, а також вигорілу агротехніку.

Значних пошкоджень зазнали міста Оріхів та Гуляйполе Пологівського району. Впродовж доби окупаційні війська обстрілювали приватні та багатоквартирні будинки. Загалом пошкоджено близько 15 житлових об’єктів, а також присадибні споруди, паркани, дворова територія місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти за добу 29 разів обстріляли населені пункти Запорізької області 02

Окрім цього, на пологівському напрямку в черговий раз під обстріл потрапила територія виправної колонії в селі Мала Токмачка – пошкоджено декілька приміщень на об’єкті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав удару по Запоріжжю і району, зафіксовано 16 прильотів, - Старух

"Також  окупанти завдали ракетного удару по Малокатеринівці Запорізького району. Громадяни повідомили про зруйновану територію у приватному житловому секторі. Внаслідок обстрілів з осколковими пораненнями до медичної установи за допомогою звернулися місцеві мешканц", - додають у Нацполіції.


Російські окупанти за добу 29 разів обстріляли населені пункти Запорізької області 03
Російські окупанти за добу 29 разів обстріляли населені пункти Запорізької області 04
Російські окупанти за добу 29 разів обстріляли населені пункти Запорізької області 05

обстріл (28449) Нацполіція (15164) Запорізька область (3601)


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@ua_100

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Хочу перепитатися ще раз: за що мер Мелітополя орден отримав? За те що без жодної барикади здав місто, не вивів з ладу аеродром, "попав в полон", тут же обміняв себе на 7 кацапів, з'їбався в ЄС, а потім ще й наклянчену західну гуманітарку віддав через верещучку оркам? Помиляюся?
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27.08.2022 12:26 Відповісти
Ні не помиляєтесь , тільки тому , що він є слугою із шобли зелених 😠
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27.08.2022 13:50 Відповісти
 
 