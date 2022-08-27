Російські окупанти за добу 29 разів обстріляли населені пункти Запорізької області. ФОТОрепортаж

Окупанти накрили ворожим вогнем населені пункти у Василівському, Пологівському та Запорізькому районах області. В результаті обстрілів є поранені серед мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА з посиланням на дані від Нацполіції.

"26 серпня російські війська обстріляли смт Степногірськ, міста Гуляйполе та Оріхів, села Мала Токмачка та Малокатеринівка. Пошкоджень зазнали житлові будинки громадян, а також один об’єкт інфраструктури. Рашисти поцілили по Степногірську Василівського району. Поліцейські зафіксували руйнування домівок, господарських і гаражних приміщень, а також вигорілу агротехніку.

Значних пошкоджень зазнали міста Оріхів та Гуляйполе Пологівського району. Впродовж доби окупаційні війська обстрілювали приватні та багатоквартирні будинки. Загалом пошкоджено близько 15 житлових об’єктів, а також присадибні споруди, паркани, дворова територія місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, на пологівському напрямку в черговий раз під обстріл потрапила територія виправної колонії в селі Мала Токмачка – пошкоджено декілька приміщень на об’єкті.

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"Також окупанти завдали ракетного удару по Малокатеринівці Запорізького району. Громадяни повідомили про зруйновану територію у приватному житловому секторі. Внаслідок обстрілів з осколковими пораненнями до медичної установи за допомогою звернулися місцеві мешканц", - додають у Нацполіції.







