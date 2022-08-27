Наслідки обстрілів рашистами Миколаївщини. Горіла квартира у багатоповерхівці, - ДСНС. ФОТОрепортаж
За добу з 26 по 27 серпня, на території Миколаївської області зареєстровано 8 пожеж, 2 з яких виникли в результаті влучення боєприпасів та уламків від них.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Так, о 17:34 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що після обстрілу в смт Первомайське Первомайської територіальної громади Миколаївського району виникла пожежа в двокімнатній квартирі п'ятиповерхового житлового будинку. Силами чергового караулу 16 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону о 18:20 загоряння ліквідовано на площі 5 кв.м, квартиру врятовано від повного знищення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вранці 27 серпня, о 05:56 рятувальників сповістили, що після чергового обстрілу окупантами загорілося сміття в гаражі на території садового товариства в одному з районів Миколаєва. О 06:15 пожежу ліквідовали вогнеборці 5 ДПРЧ 2 ДПРЗ на площі 2 кв.м.
"Група піротехнічних робіт та підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення протягом 26 серпня 4 рази залучалися для ідентифікації вибухонебезпечних предметів, виявлених на території міста та області, вилучено 1 боєприпас", - додали у ДСНС.
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Апробация этой тактики была ещё при начальнике ВЧК Дзержинском...хватали всех подряд...часть расстреливали сразу...часть в концлагерь...часть вербовали...и тут же опять стреляли как опасных свидетелей ...набирали других и опять после сделанной работы стреляли...Свидетели не нужны в грязных делах краснопузых шакалов...
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