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Від 500 до 1500 доларів за людину. У Запорізькій області викрито учасників корупційної схеми перетину лінії зіткнення, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За даними слідства, двоє осіб вимагали від громадян кошти за швидкий та позитивний розгляд заявок для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Від 500 до 1500 доларів за людину. У Запорізькій області викрито учасників корупційної схеми перетину лінії зіткнення, - Офіс Генпрокурора 01

"Частину отриманих грошей вони повинні були передавати посадовим особам органів влади. Безперешкодний перетин лінії розмежування коштував для однієї людини від 500 до 1500 доларів США та від 700 доларів США за одиницю автотранспорту.

Посередників затримано на території фільтраційного центру у Запоріжжі. У них вилучено понад 13000 доларів та 50000 грн, отриманих від громадян упродовж дня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення обшуків за місцем мешкання затриманих вилучено 69900 доларів, 7650 євро та 50000 грн. Також виявлено чорнові записи зі списками осіб із зазначенням сум та позначками про їх сплату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатті намагалися продати автомобіль швидкої. Затримано працівників благодійної організації, які наживались на гумдопомозі. ФОТОрепортаж


Від 500 до 1500 доларів за людину. У Запорізькій області викрито учасників корупційної схеми перетину лінії зіткнення, - Офіс Генпрокурора 02
Від 500 до 1500 доларів за людину. У Запорізькій області викрито учасників корупційної схеми перетину лінії зіткнення, - Офіс Генпрокурора 03
Від 500 до 1500 доларів за людину. У Запорізькій області викрито учасників корупційної схеми перетину лінії зіткнення, - Офіс Генпрокурора 04

окупація (6687) Запорізька область (3601) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+15
З такими падлами ця війна буде вічно , для них це дійсно бізнес , і бізнес двосторонній !
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27.08.2022 13:45
+12
На разминирование ган@онов. Ползком. Чтобы зря не кормить.
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27.08.2022 13:45
+9
Тавро на лоба-курицю з двома головами.
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27.08.2022 13:49
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На разминирование ган@онов. Ползком. Чтобы зря не кормить.
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27.08.2022 13:45 Відповісти
Тавро на лоба-курицю з двома головами.
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27.08.2022 13:49 Відповісти
З такими падлами ця війна буде вічно , для них це дійсно бізнес , і бізнес двосторонній !
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27.08.2022 13:45 Відповісти
Если б тока для таких - пережили бы.Да и не было бы никакой войны.
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27.08.2022 13:56 Відповісти
От звідки цих тварюк набирають на пропускні пункти? Також не розумію тих, хто преться на окуповану територію!
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27.08.2022 13:49 Відповісти
Через окуповану територію простіше здриснути на захід. Хоч і більше стрьомно, але законно - без купівлі білих квитків тощо. Із окупованої території виїзжаєш в рашку. Там добираєшся до кордону з Фінляндією, кажеш, що ти українець і ти вже в Європі. Знаю, хлопців, які з Маріуполя окупованого так виїхали в Європу (у них взагалі інших варіантів не було - пройшли спочатку через фільтраційні табори, перед тим почистивши телефони та свої ФБ акаунти).
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27.08.2022 13:58 Відповісти
Крим-свинособачина - быдлорусія- Прибалтика... була так схема
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27.08.2022 16:01 Відповісти
Коли в тебе не буде житла ніде окрім як на окупованій території, може тоді й зрозумієш, умнік.
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27.08.2022 14:42 Відповісти
ти біжанка в якої нема житла?
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27.08.2022 15:15 Відповісти
це з другої опери - ти не в темі ..
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27.08.2022 16:04 Відповісти
І ці всі нелюди , Зеленського 😡
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27.08.2022 13:51 Відповісти
А шо, я там бачу шо і срублями брали?
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27.08.2022 13:56 Відповісти
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27.08.2022 13:59 Відповісти
Та тут до "зелених" запитань вагон і ще стільки ж.У нормальній країні вже терміни мотали б не в кріслах!
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27.08.2022 14:04 Відповісти
Соромлюсь спитати! Кого з ригів,сєпарів,хабарників,бандюків,зралників і решти погані притягнула за п"ять років минула влада? Чи таких не було?
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27.08.2022 14:38 Відповісти
А ви порахуйте скільки людей минулої влади на фронт пішло і скільки зєлєні. І нікому ж цих СН не соромно - зарплати підвищили собі, бронь від мобілізації забезпечили. Від ЄС на фронті близько 2600 осіб. Скільки від СН?
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27.08.2022 14:59 Відповісти
Від єс на фронті 2600осіб,тобто вони самі ці особи захистять Україну? А де ж вони були у 2014р,15,16,17,18,19,20,21,чому не захистили? І окрім тих 2600 осіб більше ніхто не воює? Якщо Українська армія налічує на даний час 700тис осіб а з ніх лише 2600 від єс то скільки лишається від СН порахувать?
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27.08.2022 15:09 Відповісти
Ви маніпулюєте і здійснюєте підміну змісту. Диплом школи Арестовича отримали? Від СН доведена кількість колаборантів. Від ЄС доведена кількість людей з партії на фронті. Про що ви пишите? До ери тупої Зєлені було все зрозуміло - в країні війна. А ваше зелене чмо хотіло пєрєстать стрєлять, посмотрєть в глаза і побудувати дороги і мости для окупантів.
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02.09.2022 21:55 Відповісти
До ери тупої зелені в країні не було війни а був Крим, Іловайськ, Дебальцево, Донецький аеропорт, Савур могила і ганебні мінські угоди ,які були тупо влаштовані однотуровим і за які ніхто досі не відповів і які привели в 2022р до повномасштабної війни,бо коли підписуєш ганьбу на яку потім посілаєш домовлятись у складі ткг ворогів України своїм представником, то отримуєш і війну і ганьбу. Ваш свинарник все це і влаштував дякуючи вам котрі його однотурового олігарха привели до влади на крови Небесної Сотні!
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03.09.2022 00:08 Відповісти
Надоїли вже з своїми порівняннями. Ви ж, 73%, вибрали нових, "крутих", бездоганних. То для чого озираєтесь і порівнюєте? Де ті надбання, шо обіцяли принести зеленобубочкинці? Може ви їх останню законотворчість поспостерігаєте? Там багато цікавого - ніби прям в госдурі їм законопроекти готують, та й постанови бюджетних комітетів теж не ображають їх інтереси, в жодному випадку.
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27.08.2022 15:04 Відповісти
На наступних виборах оберете собі бульдозериста, хто вам заважає,якщо звичайно у вас це вийде.
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27.08.2022 15:13 Відповісти
Это Украина! коррупция!была,есть и к сожалению будет! Слава Украине!
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28.08.2022 06:40 Відповісти
13000 долларов у целой группы? И за такие копейки они на десятилетний срок рискуют?

Это довольно хорошая новость тогда. Тогда в куда более бедной и неперспективной кацапской глубинке такие же низкие тарифы на вербовку диверсантов и ликвидаторов. Из-за централизованного водоснабжения, отопления, газоснабжения там ровно один человек в одиночку может нанести огромный ущерб, к тому же принципиальные схемы инфраструктуры нам прекрасно по типовым советским проектам. Разработать план, завербовать сотни диверсантов, понимать, что 5% отдачи - это уже успех, что 1 из 20 диверсий будет успешной, и получить результат по цене одной ракеты джевеллин. А это может быть и полтысячи дохлых единиц живой силы врага и огромный страх в крупных городах, которые даже не знают, что идет война. Посмотрим на москалей, когда в их городе то в вентиляции домой пойдет токсичный яд, то из воды будет зараженная бактериями прозрачная водичка, от которой они будут дохнуть как мухи, то взрывы и пожары день и ночь каждый день. И все это за недорого совсем, раз люди рискуют всей жизнью за такие низкие суммы денег.
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27.08.2022 14:17 Відповісти
Задержали исполнителей, хотелось бы услышать и о задержании организаторов. Да и по гуманитарке кста очень много вопросов, интересно Злата понимает, что она или сядет или её разорвут.....
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27.08.2022 14:18 Відповісти
І навіщо їм заважають працювати?!
Обкласти податком (акцізом) за випуск шкідливих істот за межі України і дати тітул молодших радників зе і опи.
А поверненням в Україну хворих, похилого віку, дітей повинна займатися держава, уповноважені органи.
І карати треба саме чінуш до найвищого рівня, які здали південь раші, та ще й не піклуються про громадян в окупації. Хоча, воно ж радило на шашлики йти, то що з цієї мерзоти спитати!
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27.08.2022 14:19 Відповісти
Дивись,мій знайомий з Чорнобаївки,щоб в'їхати безперешкодно йому потрібно нашим платити 700 баксів,їде тому що в нього там сто яке перевозить щоб не розбомбили і матір живе з чоловіком.Акциз який з нього брати??Він завжди був за Україну і ненавидить років.
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27.08.2022 20:15 Відповісти
а пам'ятаєте, що ми вже обговорювали цю тему в минулому? і було питання до місцевої адміністрації: що це за дозволи на перетин лінії бойових дій. І тут появлялися захиснички таких дій - типу за ліками люди їздять туди сюди. А притомні коментатори зразу сказали - будуть побори. І аж через місяць і більше нарешті когось затримали з зовсім нікчемною сумою.
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27.08.2022 14:21 Відповісти
Швидкість,з якою запрацювали блокпости в Запорожській області,тільки підтверджують,що війну дуже чекали.Особливо силові гілки влади.Це ж який дохід...Коли розвалився СРСР,то зразу ж появилися митниці між "дружніми народами".Всі швиденько підзібралися і вперед,за мздою.Кива ж свої "військові" подвиги розпочинав з Донецьких блокпостів.Це вже потім,підназбирав і купив місце і МВС,і в партіях...
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27.08.2022 14:53 Відповісти
які "туди-сюди" ,- це схема для тих хто тікає від мобілізації з України на захід , платиш бабло і тебе везуть через Крим -парашу-бульбосран на кордон Литва, Польща...
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27.08.2022 16:08 Відповісти
Взагалі то - добра справа. Тим, кого відправляли на непідконтрольну територію, немає що робити в Україні. Гроші, безперечно, конфіскувати, але зробити ділків внєштатними співробітниками СБУ.
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27.08.2022 14:22 Відповісти
Кучмисты Зе должны контролировать кожну копійку в Україні
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27.08.2022 14:34 Відповісти
щось прогнило у зеленому королівстві і то здається давно. Чи воно було одразу гниле?

7
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27.08.2022 14:51 Відповісти
Те ж саме в Херсонській області,щоб в'їхати швидко на непідконтрольну України територію потрібно заплатити 700 баксів...своїм,**** щоб своє майно врятувати свої ж обирають.слів нема
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27.08.2022 19:50 Відповісти
 
 