Від 500 до 1500 доларів за людину. У Запорізькій області викрито учасників корупційної схеми перетину лінії зіткнення, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
За даними слідства, двоє осіб вимагали від громадян кошти за швидкий та позитивний розгляд заявок для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
"Частину отриманих грошей вони повинні були передавати посадовим особам органів влади. Безперешкодний перетин лінії розмежування коштував для однієї людини від 500 до 1500 доларів США та від 700 доларів США за одиницю автотранспорту.
Посередників затримано на території фільтраційного центру у Запоріжжі. У них вилучено понад 13000 доларів та 50000 грн, отриманих від громадян упродовж дня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час проведення обшуків за місцем мешкання затриманих вилучено 69900 доларів, 7650 євро та 50000 грн. Також виявлено чорнові записи зі списками осіб із зазначенням сум та позначками про їх сплату.
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Это довольно хорошая новость тогда. Тогда в куда более бедной и неперспективной кацапской глубинке такие же низкие тарифы на вербовку диверсантов и ликвидаторов. Из-за централизованного водоснабжения, отопления, газоснабжения там ровно один человек в одиночку может нанести огромный ущерб, к тому же принципиальные схемы инфраструктуры нам прекрасно по типовым советским проектам. Разработать план, завербовать сотни диверсантов, понимать, что 5% отдачи - это уже успех, что 1 из 20 диверсий будет успешной, и получить результат по цене одной ракеты джевеллин. А это может быть и полтысячи дохлых единиц живой силы врага и огромный страх в крупных городах, которые даже не знают, что идет война. Посмотрим на москалей, когда в их городе то в вентиляции домой пойдет токсичный яд, то из воды будет зараженная бактериями прозрачная водичка, от которой они будут дохнуть как мухи, то взрывы и пожары день и ночь каждый день. И все это за недорого совсем, раз люди рискуют всей жизнью за такие низкие суммы денег.
Обкласти податком (акцізом) за випуск шкідливих істот за межі України і дати тітул молодших радників зе і опи.
А поверненням в Україну хворих, похилого віку, дітей повинна займатися держава, уповноважені органи.
І карати треба саме чінуш до найвищого рівня, які здали південь раші, та ще й не піклуються про громадян в окупації. Хоча, воно ж радило на шашлики йти, то що з цієї мерзоти спитати!
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