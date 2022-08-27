Від 500 до 1500 доларів за людину. У Запорізькій області викрито учасників корупційної схеми перетину лінії зіткнення, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За даними слідства, двоє осіб вимагали від громадян кошти за швидкий та позитивний розгляд заявок для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"Частину отриманих грошей вони повинні були передавати посадовим особам органів влади. Безперешкодний перетин лінії розмежування коштував для однієї людини від 500 до 1500 доларів США та від 700 доларів США за одиницю автотранспорту.

Посередників затримано на території фільтраційного центру у Запоріжжі. У них вилучено понад 13000 доларів та 50000 грн, отриманих від громадян упродовж дня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення обшуків за місцем мешкання затриманих вилучено 69900 доларів, 7650 євро та 50000 грн. Також виявлено чорнові записи зі списками осіб із зазначенням сум та позначками про їх сплату.

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