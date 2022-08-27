Рашисти завдали удару по Бахмуту на Донеччині. Під завалами багатоповерхівки може бути людина, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У ніч на 27 серпня російські окупаційні війська завдали удару по Бахмуту у Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.
"О 10:35 чергові відділення 80 ДПРЧ 8 ДПРЗ Головного управління приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт на місці часткового руйнування 5-поверхового житлового будинку у м. Бахмут. Руйнування відбулись внаслідок обстрілу орієнтовно о 02:00 27 серпня", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією під завалами може бути ще одна особа.
Від Головного управління залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Від органів місцевої влади - 2 чоловіка та 2 одиниці техніки.
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І що інтенсивність боїв на цій донецькій ділянці фронту зросла за останні п'ять днів. "На північ від міста Донецька тривають запеклі бої поблизу Бахмута та Сіверська" - цитата дослівно, з Twitter-сторінки Міноборони Великої Британії