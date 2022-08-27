"Кохані жiнки" обманюють окупантів, поранених в Україні: "Как замаячили миллионы, словно дьявол ее душу забрал. И я не один с такой историей". ФОТО
23-річному контрактнику армії РФ із Сахаліну в Україні відірвало міною праву руку, уламками пробило легені та ребра. За поранення він отримав "дуже велику суму".
Про це йдеться в матеріалі "Подмосковье сегодня", передає Цензор.НЕТ.
Перед відправкою в Україну окупант залишив картку, на яку нараховувалася зарплата, своїй нареченій, "з якою він до цього був щасливий цілих три роки".
"Когда пришла СМС о перечислении крупной денежной выплаты за ранение, я, словно что-то предчувствуя, поменял пин-код. И через некоторое время мне приходит другая эсэмэска - кто-то по старому пин-коду пытался снять со счета очень крупную сумму", - розповідає військовий.
"Поняв, что это сделала любимая, Вадим несколько дней не мог ни пить, ни есть, ни разговаривать. Потом позвонил девушке и услышал в трубке: "Ну одеться же мне надо". И никаких вопросов, как жених себя чувствует", - співчуває загарбнику автор матеріалу.
"Не пойму, что с ней случилось. Мы так любили друг друга, она была такой нежной и ласковой, а как замаячили эти миллионы, словно дьявол ее душу забрал. И я не один с такой историей", - констатує окупант.
На фотографії з іншого матеріалу видання є молодий чоловік, що підходить за описом.
Окремо зауважується, що рашист має дві нагороди: медаль "За відвагу" та орден Мужності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а чуха сєбє комплєктного хахєля найдьот
Нет повести печальнее на свете...
в таком вот аксепте (с)
В США наприклад, одружені взагалі досить часто валять один одного для того, щоб отримати страхову компенсацію.
Даже хорошо, что деньги пришли. Вполне возможно, этот калека еще и жену свою убьет, сам воевать уже не может и пойдет в тюрьму. А с женой может быть и еще парочку русских, чтобы они поняли, что их ждет в будущем. А потом и платить перестанут. Еще больше конфликтов, когда "доброволец" будет слушать, что выплат не было, а жена будет говорить, что их украл товарищ майор. Снова будут убивать друг друга за эти деньги. Нищая духом нация, продаваемая за такие копейки денег.
Ну а за самку тупую не переживай.Там её какой нибудь Ашот и оденет, и обует и отъ@бет.
Ты это...Медали почаще протирай и целуй потрет *****.
а будіт больше!
Пока муж в госпитале , его самка снимет все гроши с карты , и айда за границу в "загнивающую" ЕС на поиски
богатенького мужа иностранца. А то ,что там полным полно "нацистов" . *****.
Потом в тик токе , или Ютубе подружкам будет чем похвастаться. Какие они вумные и щасливые. А те , кто в Рашке с калеками остался , полные лошицы.
Зарастут твои ноженьки, проживешь как-нибудь. )))
Гори в аду падло, це все, що хочеться побажати герою історії.