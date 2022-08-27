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Новини Фото Війна
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"Кохані жiнки" обманюють окупантів, поранених в Україні: "Как замаячили миллионы, словно дьявол ее душу забрал. И я не один с такой историей". ФОТО

23-річному контрактнику армії РФ із Сахаліну в Україні відірвало міною праву руку, уламками пробило легені та ребра. За поранення він отримав "дуже велику суму".

Про це йдеться в матеріалі "Подмосковье сегодня", передає Цензор.НЕТ.

Перед відправкою в Україну окупант залишив картку, на яку нараховувалася зарплата, своїй нареченій, "з якою він до цього був щасливий цілих три роки".

"Когда пришла СМС о перечислении крупной денежной выплаты за ранение, я, словно что-то предчувствуя, поменял пин-код. И через некоторое время мне приходит другая эсэмэска - кто-то по старому пин-коду пытался снять со счета очень крупную сумму", - розповідає військовий.

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"Поняв, что это сделала любимая, Вадим несколько дней не мог ни пить, ни есть, ни разговаривать. Потом позвонил девушке и услышал в трубке: "Ну одеться же мне надо". И никаких вопросов, как жених себя чувствует", - співчуває загарбнику автор матеріалу.

"Не пойму, что с ней случилось. Мы так любили друг друга, она была такой нежной и ласковой, а как замаячили эти миллионы, словно дьявол ее душу забрал. И я не один с такой историей", - констатує окупант.

На фотографії з іншого матеріалу видання є молодий чоловік, що підходить за описом.

Кохані жiнки обманюють окупантів, поранених в Україні: Как замаячили миллионы, словно дьявол ее душу забрал. И я не один с такой историей 01

Окремо зауважується, що рашист має дві нагороди: медаль "За відвагу" та орден Мужності.

Кохані жiнки обманюють окупантів, поранених в Україні: Как замаячили миллионы, словно дьявол ее душу забрал. И я не один с такой историей 02

Також дивіться: Російський окупант демілітаризувався, вистріливши з гранатомета собі під ноги. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17359) росія (65146)


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Топ коментарі
+53
какие радостные рожи на этой фотографии!!
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27.08.2022 15:04
+52
Шкода, що не змогла зняти його "любимая" гроші з картки, ой, шкода. А як він "любил"... Аж пін-код змінив! От, орки!
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27.08.2022 15:06
+48
кому ти нада, "самовар", бєз дєнєх
а чуха сєбє комплєктного хахєля найдьот
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27.08.2022 15:04
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какие радостные рожи на этой фотографии!!
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27.08.2022 15:04 Відповісти
Раденькі, що дурненькі.
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27.08.2022 15:43 Відповісти
та не голову пока не оторвало и орган внизу головку тому и радуются..а кацапки облизуются как бы поскорее отобрать и закопать....
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27.08.2022 16:25 Відповісти
******!
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27.08.2022 15:04 Відповісти
кому ти нада, "самовар", бєз дєнєх
а чуха сєбє комплєктного хахєля найдьот
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27.08.2022 15:04 Відповісти
так учти что ее новый Магомет - не пьет, не *******, хер стоИт, и ванек как ее бывший только ради денег толерантно любит..
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27.08.2022 16:06 Відповісти
Тут справа навіть не в ампутаціях. Якщо кацап йде добровільно на війну в Україну, це відразу діагноз "довбойоб", а хто хоче решту життя з довбойобом прожити.
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27.08.2022 16:18 Відповісти
Сльози.Сльози душать.
Нет повести печальнее на свете...
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27.08.2022 15:05 Відповісти
Всё ссы, дорогой. Ну, убежала твоя невеста. Но левая рука ж на месте?
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27.08.2022 15:05 Відповісти
Ну да, будет переучиваться
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27.08.2022 15:07 Відповісти
На крайняк, женится на другане, у которого правая рука уцелела.
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27.08.2022 15:09 Відповісти
мерзота кацапська. шкода, що тобі й голову не відірвало, медаліст. хай тобі ці гроші на гробові будуть, коли ти помреш від білої гарячки і циррозу печінки, свинособака. щоб твої гени з тобою і згнили.
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27.08.2022 15:06 Відповісти
Ха...Медалист.)))Звучит так,как будто бы школу с "золотой" медалью окончил,а не пришел с путинской войны без руки и с бесполезной "бранзулеткой".
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27.08.2022 16:59 Відповісти
ну, це як пушкініст.
в таком вот аксепте (с)
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27.08.2022 20:43 Відповісти
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27.08.2022 20:57 Відповісти
Горе то какое. Она ж сказала, им с Арсеном нужно одеться. А ты как маленький Тем более с серьезным ранением ты нужен только трансплантологам в Раиссе
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27.08.2022 15:06 Відповісти
Шкода, що не змогла зняти його "любимая" гроші з картки, ой, шкода. А як він "любил"... Аж пін-код змінив! От, орки!
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27.08.2022 15:06 Відповісти
Любов - це все фігня для підлітків. Коли йде мова про реальні бабки та комфорт, дуже багато людей міняються просто на очах. Тим паче такі примітивні істоти, як орки.
В США наприклад, одружені взагалі досить часто валять один одного для того, щоб отримати страхову компенсацію.
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27.08.2022 16:15 Відповісти
Який "д'явол" його спонукав пін-код змінити? Довєрітєльниє отношенія однако у срєпоносних.
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27.08.2022 19:12 Відповісти
Такая приятная новость. Самое главное, что предельно ожидаемая и очевидная, ведь иначе и быть не могло, ведь есть чёткое понимание образа типичного российского "добровольца", воющего за деньги, и той женщины, которая вышла за него замуж.

Даже хорошо, что деньги пришли. Вполне возможно, этот калека еще и жену свою убьет, сам воевать уже не может и пойдет в тюрьму. А с женой может быть и еще парочку русских, чтобы они поняли, что их ждет в будущем. А потом и платить перестанут. Еще больше конфликтов, когда "доброволец" будет слушать, что выплат не было, а жена будет говорить, что их украл товарищ майор. Снова будут убивать друг друга за эти деньги. Нищая духом нация, продаваемая за такие копейки денег.
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27.08.2022 15:10 Відповісти
Пане Чен,що ж ви такий неуважний ?Там чітко написано-наречена,яка до цього 3 роки вірно йому і давала,і обіцяла ще чекати.Любов у них була взаємна...Він поміняв пін-код,вона не встигла нічого зняти за ті три роки,що відпрацьовувала.Вона може себе вважати згвалтованою...
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27.08.2022 15:31 Відповісти
Эх..Молодо-зелено.Поспешила молодая,не утерпела и решила запустить лапу в карман любимого и попалилась.Могла бы немного подожать и кацапский Ромео сам бы назвал ей новый пин код.Клянусь правой рукой жениха.
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27.08.2022 21:08 Відповісти
Ничего,**** кацапская,будешь дрочить левой.Обидно что выжил.
Ну а за самку тупую не переживай.Там её какой нибудь Ашот и оденет, и обует и отъ@бет.
Ты это...Медали почаще протирай и целуй потрет *****.
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27.08.2022 15:12 Відповісти
С одной стороны вялый куй , а с другой несколько лямов родных берёзовых фублей . Выбор орчянок очевиден.
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27.08.2022 15:12 Відповісти
Бєлая, бєлая Лада каліна
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27.08.2022 15:27 Відповісти
Дівчині світить із-за угла))
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27.08.2022 15:46 Відповісти
ммммм, дуже гарні світлини!!

а будіт больше!
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27.08.2022 15:14 Відповісти
Диявол забрав душі росіян оптом.
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27.08.2022 15:23 Відповісти
Карточка видать без вай фая была. А то срать бы любимой на твой пин-код)
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27.08.2022 15:29 Відповісти
От падлюка. Дружина вже ладу вибирала, а ти, навіть, гроші зажав.
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27.08.2022 15:30 Відповісти
не тільки Ладу, а й нового кавказского горячего тіктокера в якості наступного чоловіка
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27.08.2022 15:40 Відповісти
Ти ба як кацапи прозрiвають ,коли iм ратицю вiдриваЭ...Якщо й другоi дрочилки не стане ,то взагалi вдаряться в фiлософiю...
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27.08.2022 22:12 Відповісти
раптом росіяни вражені тим, яке суспільство вони створили.
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27.08.2022 15:32 Відповісти
..на фото - реально племя всегда счастливых даунов
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27.08.2022 15:37 Відповісти
На фотографії з іншого https://mosregtoday.ru/soc/korrespondent-podmoskov-e-segodnya-i-volontery-iz-odincova-navestili-soldat-v-*******-gospitale/ матеріалу видання є молодий чоловік, що підходить за описом. Джерело:
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27.08.2022 21:16 Відповісти
Прости господи, а рожи та какие, главное без рук и ног, лыбятся , радуются, что культяпки свои путлеру подарили
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27.08.2022 15:41 Відповісти
Радуются, что хоть в таком виде домой вернулись, бывает видок и похуже. да и деньги какие-никакие тоже так просто на дороге не валяются. Короче, по мокшанскому разумению это счастливчики и везунчики по жизни. Допускаю, что они даже гордятся собой и на других смотрят как на неудачников.
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27.08.2022 16:05 Відповісти
Та да.У этих жизнь удалась.
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27.08.2022 16:51 Відповісти
Судячи з фото ,iх ота дебела "милка" обслужила по економ- тарифу..
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27.08.2022 22:15 Відповісти
Это конечно кощунство, но почему то не капельки сожаления или жалости к ним нет... Не по христиански это, от себя не ожидал такого, но вспоминая Бучу, Харьков, Киев, и т.д. сколько они горя людям уже принесли к этим тварям не то что сожаления нет хочется пожелать СДОХНУТЬ ТВАРЯМ!!! И пусть меня боженька покарает. А так пусть думают что легко откупились, то ли еще будет, им еще жить и жить, и это только начало!!!
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27.08.2022 15:45 Відповісти
я так єйо любіл...но пінкод смєніл!
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27.08.2022 15:47 Відповісти
от же скнара. зажав своїй ******** на лахи. а сам жиж пропє то за тиждень якщо не швидше
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27.08.2022 15:48 Відповісти
Ну так в стаде верность любимому не в почете. Там самки тянутся к сильным и богатым. Калеки , хоть и с медальками, там без надобности.
Пока муж в госпитале , его самка снимет все гроши с карты , и айда за границу в "загнивающую" ЕС на поиски
богатенького мужа иностранца. А то ,что там полным полно "нацистов" . *****.
Потом в тик токе , или Ютубе подружкам будет чем похвастаться. Какие они вумные и щасливые. А те , кто в Рашке с калеками остался , полные лошицы.
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27.08.2022 15:58 Відповісти
Схоже крайній правий не в захваті від фотосесії. Як то кажуть "умная мисля" пріходіт апасля
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27.08.2022 16:04 Відповісти
На фотографії з іншого https://mosregtoday.ru/soc/korrespondent-podmoskov-e-segodnya-i-volontery-iz-odincova-navestili-soldat-v-*******-gospitale/ матеріалу видання є молодий чоловік, що підходить за описом. Джерело:
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27.08.2022 21:17 Відповісти
"Щастлівая нєвеста" вже нову ладу-каліну присматрівала, а тут це чмо нарисувалось з якимись копійками, які ще й зняти не можливо!
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27.08.2022 16:10 Відповісти
ну і морди у свинособак ...
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27.08.2022 16:13 Відповісти
Ковыляй потихонечку, а меня ты забудь
Зарастут твои ноженьки, проживешь как-нибудь. )))
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27.08.2022 16:16 Відповісти
Сидять без рук та без ніг, а все радіють своїй кацапії. Повні ідіоти і виродки, а наречена могла б трохи і проворніше бути, щоб лишити хлопа кровавих грошенят...
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27.08.2022 16:19 Відповісти
Ты же,гнида фашистская,сам виноват,что не оправдал ее надежд,ведь она хотела видеть тебя таким,а не только раненым

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27.08.2022 16:27 Відповісти
білі жигулі не горизонті замаячили... "герою" ще пару раз відштовнутись лівою потрібно... до завєтной мечти...
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27.08.2022 17:48 Відповісти
Ви розумієте, що це може бути труп і українця, бо жодних опізнавальних знаків там не має. Нащо таке викладати?
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27.08.2022 21:59 Відповісти
це труп раша-фашиста з Мощуна, об,їденого голодними псами. так що українцем він ніяк не може бути.
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28.08.2022 00:46 Відповісти
ось і ще один, напевне брат попереднього. повзе за білими жигулями. ************** черевиками
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28.08.2022 00:50 Відповісти
Добре, якщо так. Проблема у тому, що у Мощуні були й українці і на цьому трупові немає жодного опізнавального знаку. Як ви напевно можете стверджувати, що це не є труп жителя Мощуна, розстріляного рашистами?
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28.08.2022 13:37 Відповісти
Потяг за рогом, але ти, москалику, вже приїхав.
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27.08.2022 16:34 Відповісти
Тю усього то одну руку відірвало, якось мало він себе віддав за подіну за *****... Мабуть піде ще... мля Сахалін це ж їбеня на краю світу
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27.08.2022 18:01 Відповісти
Пін код на картці поміняти неможливо.Якщо ти його забув,банк не допоможе.Тре міняти карту.Скільки зара дези з обіх боків.
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27.08.2022 18:02 Відповісти
Ти з якої пальми злізла? ПІН міняється за 30 секунд прямо з нотбука.
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27.08.2022 18:34 Відповісти
Або з телефону, мобільного банковництва
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27.08.2022 19:15 Відповісти
Так вона ж кацапка...там все через *опу...
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27.08.2022 22:19 Відповісти
Якщо Торгало кода не міняло, то це значить, що його неможливо змінити.
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27.08.2022 18:39 Відповісти
Скоро недобитий мокша стане ще сумнішим....коли дізнається,що його любімая знайшла собі трахаля і споносора серед армян або узбеків з найближчого базару....
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27.08.2022 19:16 Відповісти
А нах*я їй жити з пид*расом?
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27.08.2022 20:05 Відповісти
Як людина яка намагалася побудувати щастя на вбивстві взагалі може сподіватися на чиєсь щире кохання і повагу.
Гори в аду падло, це все, що хочеться побажати герою історії.
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27.08.2022 20:55 Відповісти
хорошо тому живется у кого одна нога.
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27.08.2022 21:44 Відповісти
Неповажаємий кацап,диявол вже давно забрав в кацапів душі,чи їх навіть не було.Тому нема чтому дивуватись.Ти пішов у чужу країну вбивати людей,твоя самка мріе тебе обкрасти.Усе нормально...
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27.08.2022 21:59 Відповісти
Братья культяпкіни.
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27.08.2022 22:28 Відповісти
Пфе! Хай би тішились лапті, що не "самоварами" і не "бідонами" вертаються. А "ніжні кохані наречені", отримавши гарну суму, нового м'яса понароджують. Від китайців. Але то вже інша історія.
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27.08.2022 22:29 Відповісти
Якщо я правильно розумію у інвалидних візках сидять щасливі "муж и жена". Нехай живуть в радісті та коханні. А позаду мабуть щасливі батьки закоханих.😁😁😁
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28.08.2022 09:34 Відповісти
 
 