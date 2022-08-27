"Кохані жiнки" обманюють окупантів, поранених в Україні: "Как замаячили миллионы, словно дьявол ее душу забрал. И я не один с такой историей". ФОТО

23-річному контрактнику армії РФ із Сахаліну в Україні відірвало міною праву руку, уламками пробило легені та ребра. За поранення він отримав "дуже велику суму".

Про це йдеться в матеріалі "Подмосковье сегодня", передає Цензор.НЕТ.

Перед відправкою в Україну окупант залишив картку, на яку нараховувалася зарплата, своїй нареченій, "з якою він до цього був щасливий цілих три роки".

"Когда пришла СМС о перечислении крупной денежной выплаты за ранение, я, словно что-то предчувствуя, поменял пин-код. И через некоторое время мне приходит другая эсэмэска - кто-то по старому пин-коду пытался снять со счета очень крупную сумму", - розповідає військовий.

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"Поняв, что это сделала любимая, Вадим несколько дней не мог ни пить, ни есть, ни разговаривать. Потом позвонил девушке и услышал в трубке: "Ну одеться же мне надо". И никаких вопросов, как жених себя чувствует", - співчуває загарбнику автор матеріалу.

"Не пойму, что с ней случилось. Мы так любили друг друга, она была такой нежной и ласковой, а как замаячили эти миллионы, словно дьявол ее душу забрал. И я не один с такой историей", - констатує окупант.

На фотографії з іншого матеріалу видання є молодий чоловік, що підходить за описом.

Окремо зауважується, що рашист має дві нагороди: медаль "За відвагу" та орден Мужності.

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