Мешканка Москви Олена Бєлова спалила машину полковника Генштабу ЗС РФ і кричала під час арешту "Азов - сила!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Москві спалили автомобіль чиновника Генштабу ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Baza.

Чиновник, чию машину спалили - Євген Секретарьов працює у 8-му управлінні Генштабу. Воно відповідає за військову цензуру: співробітники стежать, щоб у ЗМІ не з'являлася неправильна фактура російської армії.

"БМВ" X6 Секретарьова стояла у дворі будинку на Ленінградському шосе і там раптом спалахнула. Найбільше постраждала задня частина авто – багажник повністю вигорів.

Пізніше, жінку, яка підпалила автомобіль заступника начальника 8-го управління Генштабу ЗС РФ, затримали. За даними джерел "Бази", вона заявила, що проти "спеціальної військової операції".

За даними "Бази", жінка облила бензином багажник автомобіля та підпалила.

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