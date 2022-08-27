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Мешканка Москви Олена Бєлова спалила машину полковника Генштабу ЗС РФ і кричала під час арешту "Азов - сила!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Москві спалили автомобіль чиновника Генштабу ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Baza.

Чиновник, чию машину спалили - Євген Секретарьов працює у 8-му управлінні Генштабу. Воно відповідає за військову цензуру: співробітники стежать, щоб у ЗМІ не з'являлася неправильна фактура російської армії.

"БМВ" X6 Секретарьова стояла у дворі будинку на Ленінградському шосе і там раптом спалахнула. Найбільше постраждала задня частина авто – багажник повністю вигорів.

Пізніше, жінку, яка підпалила автомобіль заступника начальника 8-го управління Генштабу ЗС РФ, затримали. За даними джерел "Бази", вона заявила, що проти "спеціальної військової операції".

За даними "Бази", жінка облила бензином багажник автомобіля та підпалила.

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Мешканка Москви Олена Бєлова спалила машину полковника Генштабу ЗС РФ і кричала під час арешту Азов - сила! 01
Мешканка Москви Олена Бєлова спалила машину полковника Генштабу ЗС РФ і кричала під час арешту Азов - сила! 02

Автор: 

авто (6167) підпал (674) Міноборони рф (708)


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Топ коментарі
+55
BMW у чиновника міноборони рашці? Це ж не патріотично.
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27.08.2022 19:47
+53
А откуда BMW нескрепное у урода?
Из Бучи или Ирпеня?
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27.08.2022 19:47
+52
відважна жінка.. вона і хобот йому відірве.. той самий хобот
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27.08.2022 19:45
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відважна жінка.. вона і хобот йому відірве.. той самий хобот
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27.08.2022 19:45 Відповісти
Скорее всего эта девушка этническая украинка с российским паспортом. Отважная девушка. Жаль ее, рашисты ей этого не простят.
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28.08.2022 00:09 Відповісти
А откуда BMW нескрепное у урода?
Из Бучи или Ирпеня?
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27.08.2022 19:47 Відповісти
Ще за часів комуняк кремлівські гниди та їхні помьйоти їздили на закордонних машинах, носили закордонну одежу та обув, жерли закордонну їжу, а бидломасі впарювали про прАклятих буржуєв гнобітьєлєй трудАВоВА народа та врагов вАкруг сАвєцкАвА сАюза. Ну, щоб у бидломаси гомо-совєтікус не було спокуси до всього заграніШного. Так, що тут нічого дивного.
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27.08.2022 21:04 Відповісти
О а як ми слухали "вражеские гАлАса . А журнали Перець та Кракаділ з вічними карикатурами " СОИ , Першинг , Загнивающий Запад , Рейган , Дядя Сем"
Та оці політінформації на кожному кроці для совєтского народа
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27.08.2022 22:02 Відповісти
всьо так було, тільки іномарок в них не бачив, тільки волга газ-24, яка коштувала приблизно 70 середніх з/п, а на чорному ринку(бо за машинами була черга на кілько років) вдвічи дорожче
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27.08.2022 23:46 Відповісти
А ти в мАААЦквьЄ біля крьЄмля жив, чи дача була біля члЄнінських горок? Приміром брєжньєв ******** на Мерседесі кататись... Почитай...
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28.08.2022 09:35 Відповісти
я ж не про важдя камунізму пишу, а про всіх імперськіх патрслужбовців.. ну а брежнев взагалі був колікціонером і автівки просто збирав і кажуть був непоганим воділой, в сенсі шо такіх серед кремльовского стада такіх були одиниці, решті за рангом такого недозволялося
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28.08.2022 12:01 Відповісти
Как же, как же! А вы не знали, что нараисе на немецкие машины просто клеют наклеечки с красной звездой и надписью "ТрАфейнЭй!" Сплошняковый поцреотизьм, да и только!
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27.08.2022 22:09 Відповісти
BMW у чиновника міноборони рашці? Це ж не патріотично.
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27.08.2022 19:47 Відповісти
щойно прочитав новину на кацап-новинах і подумав що це не випадково

ото ж:
совпадєгніє?
нє думаю....

а жіночці респект, але хай косить на битовуху
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27.08.2022 19:48 Відповісти
Чому не вигорів московскій бліцкріг і при чому тут зєквідатори української державності https://www.youtube.com/watch?v=2VWiHnr9wAw&t=1528s&ab_channel=DmytroNews https://www.youtube.com/watch?v=2VWiHnr9wAw&t=1528s&ab_channel=DmytroNews

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27.08.2022 20:55 Відповісти
расстреляют
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27.08.2022 19:49 Відповісти
Шутки-шутками , а ведь закроют её, по всей строгости революционного правосудия.
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27.08.2022 23:12 Відповісти
та вообще как-то пофиг...
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27.08.2022 23:52 Відповісти
зря, получается, она на это пошла...
жила б себе спокойно, как миллионы её сограждан
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28.08.2022 00:05 Відповісти
вообще как-то похрен на что они там ходят. Я их таких перевидел там достаточно, и мне совершенно теперь ***** какое прояснение у них в голове наступило через пять лет.
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28.08.2022 00:11 Відповісти
А чого це в нього не лада-калина,а БМВ" X6 ?
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27.08.2022 19:49 Відповісти
Насправді 8-е управління відповідає за режим таємності та кодований/шифрований спецзв`язок.
Також утримання "секреток" - спецприміщень для зберігання таємних/цілком таємних документів.
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27.08.2022 19:49 Відповісти
Тогда понятно наличие у красавца ВМВ и откуда все разведки мира знали про спецоперацию. Кроме одной.
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27.08.2022 19:57 Відповісти
кроме одной
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27.08.2022 20:03 Відповісти
крім однієї
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27.08.2022 20:17 Відповісти
А может ей только с 29-го раза доходит?
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27.08.2022 20:57 Відповісти
Ні , з 24
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27.08.2022 22:03 Відповісти
І ця назва ще в мордорі залишилась ще з часів совка.
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27.08.2022 21:37 Відповісти
Выглядит как обучающая провокация ФСБ. Делают дебильное преступление (ФСБшник ничего не потеряет, ему новую машину дадут) и сразу же раскрывают и сажают на много-много лет.

Стопроцентная обучающая провокация для того, чтобы народ и не думал делать диверсии. Плохо, это действительно работает, особенно если все СМИ это опубликуют и даже не поймут, что они обучают народ неотвратимости наказания за преступление и тяжких последствий.

Намного лучше спалить самого ФСБшника или хотя бы его жену или ребенка, затем успешно выехать в Грузию, оттуда в любую Европейскую страну, получить награду в 100000 евро с жильем и ежедневно публиковать свои фотографии с пляжа с коктейлем в руках. И во всех СМИ писать об этом, как диверсант сделал дело и обеспечил свою жизнь навсегда. Вот такие новости и сподвигнут народ действовать также. Кацапы после пары десятка трупов и нераскрываемых преступлений, так как фактически нет мотива преступления, убийца приезжает в город, держа в руках список из 100 целей и может убить любую, не важно кого, просто следить за всеми сразу, не быть знакомым с ним, сразу же выехать еще до обнаружения тела. И деньги совсем небольшие за такой эффект. Желающих заработать квартиру в Испании и 100т. евро в России в обмен за небольшой риск быть пойманным и то с хорошим шансом выжить до освобождения из тюрьмы после революции - очень много.
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27.08.2022 19:54 Відповісти
Независимых СМИ там практически нет

Что скажут то и напишут
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27.08.2022 20:10 Відповісти
100 тысяч кто платить будет обычным гражданам и как будем оформлять по бухгалтерии?
А налоги? Это ведь ЕС. Там все платят налоги.
Спецотряд это более реально, который будет охотиться и уничтожать.
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27.08.2022 20:11 Відповісти
тут радше зондаж, аніж профілактика
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27.08.2022 20:22 Відповісти
Пан Влад перечитався військових детективів?
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27.08.2022 21:35 Відповісти
klasno napysav, avtor pyshy bilshe!
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28.08.2022 00:03 Відповісти
скоро в підмосков'я масово ******.ть поліетиленові пакети з приховано мобілізованими...
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27.08.2022 19:55 Відповісти
А чого не "Ніва" чи "УАЗік" ? Не скрепно на BMW їздити.... мабудь вражєскій агєнт.
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27.08.2022 19:57 Відповісти
Респект!
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27.08.2022 19:59 Відповісти
так цьому пєдіку й треба
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27.08.2022 20:01 Відповісти
do chogo tut gei? Vin rashist i krapka.
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28.08.2022 00:56 Відповісти
хоробра жінка
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27.08.2022 20:02 Відповісти
а вона не етнічна українка,часом?
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27.08.2022 20:03 Відповісти
Скоріше за все
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27.08.2022 20:46 Відповісти
У лапотных мужики это женщины.
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27.08.2022 20:04 Відповісти
Небыло там никакого поджога, то он курил опять в багажнике.
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27.08.2022 20:06 Відповісти
Лінза
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27.08.2022 20:09 Відповісти
Самовозгорание.
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27.08.2022 20:10 Відповісти
цеж BMW а не лада
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27.08.2022 20:47 Відповісти
немцы-фашисты
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27.08.2022 21:33 Відповісти
В багажнику були цілком таємні документи.
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27.08.2022 20:08 Відповісти
Деякі люди прозрівають в Росії
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27.08.2022 20:10 Відповісти
ога... Вы ее спрашивал, мол, чей Крым?
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27.08.2022 21:08 Відповісти
а вы, судя по всему, уже и спросили и ответ получили?
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27.08.2022 23:26 Відповісти
А не попросить ли славную россиянку заодно зарезать ***** питуна?
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27.08.2022 20:13 Відповісти
Респект борчині з війною.
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27.08.2022 20:15 Відповісти
Кацапку - на мыло(к тихановской).
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27.08.2022 21:07 Відповісти
зря ты так.
а ведь она теперь присядет, и не коменты строчить, как мы тут, и не у Тихановской в гостях, а на нары.
и не за что-нибудь, а за реальное дело против войны.
и не где-нибудь, а в мордоре, эту самую войну развязавшем.
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27.08.2022 23:19 Відповісти
Настоящая патриотка. Избавила от вражеского авто знатного ******. Но надо было все таки делать так, что бы не задержали.
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27.08.2022 20:16 Відповісти
краще б спалила чиновника
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27.08.2022 20:19 Відповісти
Краще для тебе. А я вдячний і за машину!
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27.08.2022 22:13 Відповісти
Не сожгли а принудили к выбору более патриотичного авто например - москвич или белую ладу...
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27.08.2022 20:26 Відповісти
Нормальні такі тачанки у сатруднікав. Цікаво, це він на зарплату в 20000 фублів купив, чи мамина?
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27.08.2022 20:28 Відповісти
Героям слава!
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27.08.2022 20:35 Відповісти
Мож кто не знает: КАЦАПЫ -БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ.
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27.08.2022 21:05 Відповісти
Не-э! Если подойти к этому вопросу с банальной точки зрения: ОН - або падлюка, обещал жениться, або она все равно с головой не дружит. Спросить ее , мол, чем машина перед тобов завинила? ну испортила машину , подшаманит и спихнет таким же лохам как ты.Да лучше бы вышла по-тихановски (с букетиком) - все же срок меньше будет. Но главное, шо в том, шо в этом случае ЗНАЕТ ЖЕ БЕСТИЯ , ШО БУНТУЕТ, НО НАВКОЛЮШКАХ.
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27.08.2022 21:03 Відповісти
согласен на все 100, да кому он нафик нужен, этот перлюстратор, это для понта носит ксиву, для девуль. А то. что "воспользовался доверчивостью" это в точку. Неспроста машину подпалила ссади.
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27.08.2022 21:22 Відповісти
А ти зміг би зробити так як вона?
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27.08.2022 22:09 Відповісти
Если бы решил поквитаться, как она, то тока замочить.
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27.08.2022 22:27 Відповісти
расскажешь, когда сделаешь?
или мстить пока некому?
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27.08.2022 23:21 Відповісти
у человека при встрече с чем-то, что превышает его собственные возможности, всегда два пути, чтобы чувствовать себя полноценно -
1. попытаться подняться до более высокого.
2. опустить это до своего уровня
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27.08.2022 23:25 Відповісти
Боже, бережи
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27.08.2022 21:39 Відповісти
Зеля! Ось кому громадянство треба давати.
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27.08.2022 22:09 Відповісти
Є невеличка частина росіян до яких претензій немає у України, але нажаль їх менше 1 % від всіх расіян.
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27.08.2022 22:46 Відповісти
Єсть єщо баби в руськіх сєлєньях !...
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27.08.2022 23:34 Відповісти
А в Киеве - Буба!🤡
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27.08.2022 23:49 Відповісти
 
 