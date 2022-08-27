За добу на Сумщині зафіксовано понад 220 "прильотів": пошкоджена повністю уся інфраструктура села, є поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

З 10 ранку до 10 вечора по прикордонню Сумської області зі сторони РФ прилетіло понад 220 снарядів та мін.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Під обстрілом були території:

▪️ Хотінської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської громад Сумського району;

▪️Зноб-Новгородської громади Шосткинського району;

▪️Новослобідської громади Конотопського району.

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У результаті обстрілу Новослобідської громади поранено двох людей - це члени однієї родини, міна прилетіла прямо в їх будинок. Пошкоджені в селі також приватні будинки та господарчі споруди. Поранено худобу.



Внаслідок обстрілу одного із сел Білопільської громади пошкоджена повністю уся інфраструктура села. Сюди прилетіло близько півсотні мін, сталися пожежі у будівлях училища, школи, дитячого садка, пошти. Пошкоджені приватні будинки. Деталі уточнюється. Постраждалих, попередньо, немає", - розповів Живицький.



















