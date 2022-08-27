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Новини Фото Війна
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За добу на Сумщині зафіксовано понад 220 "прильотів": пошкоджена повністю уся інфраструктура села, є поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

З 10 ранку до 10 вечора по прикордонню Сумської області зі сторони РФ прилетіло понад 220 снарядів та мін.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Під обстрілом були території:
▪️ Хотінської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської громад Сумського району;
▪️Зноб-Новгородської громади Шосткинського району;
▪️Новослобідської громади Конотопського району.

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У результаті обстрілу Новослобідської громади поранено двох людей - це члени однієї родини, міна прилетіла прямо в їх будинок. Пошкоджені в селі також приватні будинки та господарчі споруди. Поранено худобу.

Внаслідок обстрілу одного із сел Білопільської громади пошкоджена повністю уся інфраструктура села. Сюди прилетіло близько півсотні мін, сталися пожежі у будівлях училища, школи, дитячого садка, пошти. Пошкоджені приватні будинки. Деталі уточнюється. Постраждалих, попередньо, немає", - розповів Живицький.

За добу на Сумщині зафіксовано понад 220 прильотів: пошкоджена повністю уся інфраструктура села, є поранені, - ОВА 01
За добу на Сумщині зафіксовано понад 220 прильотів: пошкоджена повністю уся інфраструктура села, є поранені, - ОВА 02
За добу на Сумщині зафіксовано понад 220 прильотів: пошкоджена повністю уся інфраструктура села, є поранені, - ОВА 03
За добу на Сумщині зафіксовано понад 220 прильотів: пошкоджена повністю уся інфраструктура села, є поранені, - ОВА 04
За добу на Сумщині зафіксовано понад 220 прильотів: пошкоджена повністю уся інфраструктура села, є поранені, - ОВА 05
За добу на Сумщині зафіксовано понад 220 прильотів: пошкоджена повністю уся інфраструктура села, є поранені, - ОВА 06
За добу на Сумщині зафіксовано понад 220 прильотів: пошкоджена повністю уся інфраструктура села, є поранені, - ОВА 07
За добу на Сумщині зафіксовано понад 220 прильотів: пошкоджена повністю уся інфраструктура села, є поранені, - ОВА 08
За добу на Сумщині зафіксовано понад 220 прильотів: пошкоджена повністю уся інфраструктура села, є поранені, - ОВА 09
За добу на Сумщині зафіксовано понад 220 прильотів: пошкоджена повністю уся інфраструктура села, є поранені, - ОВА 10

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+8
Амнесті Інтернешнл буде важко це виправдати, але вони старатимуться.
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27.08.2022 23:47
+6
Але давати відповідь по кацапській території заборонено зеленими вилупками
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27.08.2022 23:27
+2
чому по Кончі-Заспі немає прильотів ...Не чіпають верхушку виб..дків на всяк випадок , бо там один котедж вартістю одного українського села .
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28.08.2022 00:29
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Але давати відповідь по кацапській території заборонено зеленими вилупками
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27.08.2022 23:27 Відповісти
не заборонено,відповідь дають але потрібно більше засобів ураження.
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28.08.2022 00:15 Відповісти
Наведіть хоч одне посилання, що обстрілююча батарея кацапів у відповідь була знищена, а потім будете усяку дурню далі писати.
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28.08.2022 09:54 Відповісти
я питав у людей які охороняють кордони Сумської області а ви справді не пишіть дурні хоча з дивана ,можливо видніше.
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28.08.2022 10:36 Відповісти
Якісь люди щось там кажуть.... Де повідомлення, бот?
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28.08.2022 17:09 Відповісти
Про те що наші відповідають на обстріли я знав ще у травні від знайомого який допомагав нашим операторам беспілотників.якщо хочеш офіційного повідомлення є інтерв'ю командуючого ОТУ Суми Нестеренка на ютуб-каналі Суспільне Суми.останній випуск за серпень.
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28.08.2022 17:45 Відповісти
Якось невпевнено він казав про відповіді. І нема жодної конкретики типу, що щось там подавили.
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28.08.2022 18:05 Відповісти
До речі, дивився інше відео, як раз з СУМ, де людина - посадовець казала про те, що на обстріли не відповідають. На жаль посилання не можу дати, не запам'ятав, де дивився.
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28.08.2022 18:21 Відповісти
Чи є ще ті, хто сумнівається у тому, що руйнація України тупіним йде не з дозволу зелених виродків та заходу?
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27.08.2022 23:33 Відповісти
Амнесті Інтернешнл буде важко це виправдати, але вони старатимуться.
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27.08.2022 23:47 Відповісти
чому по Кончі-Заспі немає прильотів ...Не чіпають верхушку виб..дків на всяк випадок , бо там один котедж вартістю одного українського села .
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28.08.2022 00:29 Відповісти
 
 