Війська РФ цілу ніч били із "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська поцілили по чотирьох громадах у двох районах Дніпропетровщини.

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші міста та села усю ніч обстрілювали з різної зброї… Російські окупаційні війська били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії…



Поцілили по чотирьох громадах у двох районах.



Нікопольський район ворог накрив вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.



Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин. Електрики уже працюють.



У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти - пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач.



У Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків.



По Криворізькому району ворог гатив "Ураганом". Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Без загиблих та поранених", - йдеться в повідомленні.

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