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Війська РФ цілу ніч били із "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська поцілили по чотирьох громадах у двох районах Дніпропетровщини.

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші міста та села усю ніч обстрілювали з різної зброї… Російські окупаційні війська били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії…

Поцілили по чотирьох громадах у двох районах.

Нікопольський район ворог накрив вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.

Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин. Електрики уже працюють.

У Марганецькій громаді один будинок знищено, до десяти - пошкоджено. У Марганці зачепило склад та цехи місцевої фабрики. У місті перебито лінію електропередач.

У Червоногригорівській громаді теж є руйнація житлових будинків.

По Криворізькому району ворог гатив "Ураганом". Під удар потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре поцілили по дачному масиву та підприємству. Без загиблих та поранених", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російська армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому на Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Війська РФ цілу ніч били із Градів, Ураганів та важкої артилерії по Дніпропетровщині, - Резніченко 01

Війська РФ цілу ніч били із Градів, Ураганів та важкої артилерії по Дніпропетровщині, - Резніченко 02

Війська РФ цілу ніч били із Градів, Ураганів та важкої артилерії по Дніпропетровщині, - Резніченко 03

Війська РФ цілу ніч били із Градів, Ураганів та важкої артилерії по Дніпропетровщині, - Резніченко 04

Війська РФ цілу ніч били із Градів, Ураганів та важкої артилерії по Дніпропетровщині, - Резніченко 05

Війська РФ цілу ніч били із Градів, Ураганів та важкої артилерії по Дніпропетровщині, - Резніченко 06

Війська РФ цілу ніч били із Градів, Ураганів та важкої артилерії по Дніпропетровщині, - Резніченко 07

Автор: 

обстріл (28449) ГРАД (145) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3721)


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З Херсонської області, в район Кривого Рогу.
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28.08.2022 09:08 Відповісти
А Нікополь і Марганець - із Запоріжської області, через річку Дніпро.
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28.08.2022 09:12 Відповісти
Короче, оружия не хватает ,чтобы отвечать , а вы говорите, помощь США, значит, не достаточно, еле еле хватает , что бы Орки не лезли дальше.
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28.08.2022 09:45 Відповісти
А чому 95 квартал на чолі з зеленським не захищає свій рідний Кривий Ріг ?
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28.08.2022 15:23 Відповісти
 
 