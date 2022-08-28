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Вночі російські загарбники знову завдали ракетного удару по Слов’янську, - мер Лях. ФОТОрепортаж

У ніч на 28 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Слов’янськ Донецької області.

Про це повідомляє голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

Вночі російські загарбники знову завдали ракетного удару по Слов’янську, - мер Лях 01

" Вночі Слов'янськ знову обстріляли. Від ракетного удару постраждала центральна частина: інфраструктура та багатоповерхівки на вул. Василівській, Лозановича, Ярослава Мудрого", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що поранених та загиблих немає.


Вночі російські загарбники знову завдали ракетного удару по Слов’янську, - мер Лях 02
Вночі російські загарбники знову завдали ракетного удару по Слов’янську, - мер Лях 03
Вночі російські загарбники знову завдали ракетного удару по Слов’янську, - мер Лях 04

обстріл (28449) Донецька область (8453) Слов’янськ (599)


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28.08.2022 08:33 Відповісти
Що відповіли слуги про допомогу Армії "ми закони приймаємо " а те що за це конверти отримують, то таке. Особисто про Азов, Білецького ці депутати задовольняють, бо за другими він до Черкас погнав
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28.08.2022 08:39 Відповісти
За яких депутатів і президента 73% біомаса проголосувала, тих і маємо. Адже найвеличнійший лідор ********** Боневтік з помпою заявив, що "евакуював" захисників Маріка. А раз евакуював, то зара немає про що турбуватися.
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28.08.2022 09:19 Відповісти
 
 