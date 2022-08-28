Вночі російські загарбники знову завдали ракетного удару по Слов’янську, - мер Лях. ФОТОрепортаж
У ніч на 28 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Слов’янськ Донецької області.
Про це повідомляє голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
" Вночі Слов'янськ знову обстріляли. Від ракетного удару постраждала центральна частина: інфраструктура та багатоповерхівки на вул. Василівській, Лозановича, Ярослава Мудрого", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поранених та загиблих немає.
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Ksenia VB
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