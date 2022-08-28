У Луганській області росіяни відступили за шістьма напрямками. Продовжуються обстріли міст та сіл, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Основні зусилля ворог зосередив на Бахмутському напрямку, куди і намагається прорватися із декількох міст та сіл Луганщини.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Масований обстріл населених пунктів та укріплень українських військових на межі двох областей противник не припиняє ані на день. Вчора росіяни хотіли пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях. Двічі організовували штурм за підтримки авіації. Втім, нашим військовим вдалося зупинити кожен із цих наступів і відкинути ворога. Уточнену інформацію про втрати, як завжди, дізнаємося через декілька годин", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за інформацією ОВА, літаки окупантів завдали авіаударів поблизу чотирьох населених пунктів.

"Лише за ніч, що минула, 17 разів зафіксовані артилерійські обстріли з боку росіян. У п’ятьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Чотири рази до атак долучалися танки", - додав Гайдай.

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