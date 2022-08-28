УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12248 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 627 12

У Луганській області росіяни відступили за шістьма напрямками. Продовжуються обстріли міст та сіл, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Основні зусилля ворог зосередив на Бахмутському напрямку, куди і намагається прорватися із декількох міст та сіл Луганщини.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

У Луганській області росіяни відступили за шістьма напрямками. Продовжуються обстріли міст та сіл, - Гайдай 01

"Масований обстріл населених пунктів та укріплень українських військових на межі двох областей противник не припиняє ані на день. Вчора росіяни хотіли пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях. Двічі організовували штурм за підтримки авіації. Втім, нашим військовим вдалося зупинити кожен із цих наступів і відкинути ворога. Уточнену інформацію про втрати, як завжди, дізнаємося через декілька годин", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за інформацією ОВА, літаки окупантів завдали авіаударів поблизу чотирьох населених пунктів.

"Лише за ніч, що минула, 17 разів зафіксовані артилерійські обстріли з боку росіян. У п’ятьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Чотири рази до атак долучалися танки", - додав Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще 10 зрадникам на Донеччині й Луганщині повідомлено про підозру, - СБУ


У Луганській області росіяни відступили за шістьма напрямками. Продовжуються обстріли міст та сіл, - Гайдай 02
У Луганській області росіяни відступили за шістьма напрямками. Продовжуються обстріли міст та сіл, - Гайдай 03

армія рф (17359) обстріл (28449) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
28.08.2022 08:46
+8
Відступили? То які населені пункти вони залишили? Відбито атаку ворога, а не відступили.
показати весь коментар
28.08.2022 09:06
+6
Москалі - холодні і білих тапках.
показати весь коментар
28.08.2022 08:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.08.2022 08:46 Відповісти
Москалі - холодні і білих тапках.
показати весь коментар
28.08.2022 08:50 Відповісти
в лаптях
показати весь коментар
28.08.2022 09:31 Відповісти
Відступили? То які населені пункти вони залишили? Відбито атаку ворога, а не відступили.
показати весь коментар
28.08.2022 09:06 Відповісти
Хрін вони відступлять, якщо їм не "допоможуть".
показати весь коментар
28.08.2022 09:14 Відповісти
То за логікою наші мають зайняти ту територію з якої кацапи відступили. Що там наші ЗСУ зайняли? Чому відсутня інформація? Чи може чекають що кацап знову туди повернеться щоб знову туди влупити? Але таке може бути безкінечно
показати весь коментар
28.08.2022 09:30 Відповісти
Цікава справа, ГУР повідомило,що зараз проти України воює угрупування русні 160 тис. + думаю,тис 20-30 росгвардії в тилу. А за заявою Рєзнікова захищає Україну.....1 млн.чол. Це що виходить 1 млн. героїчно стримує натиск менше 200 тис.? І щоденно наносить їм втрати в 200-250 чол.,3-4 танки,4-5 автомашин та БТР ?? І не може звільняти території тому,що оперативна обстановка не дозволяє?
показати весь коментар
28.08.2022 09:38 Відповісти
Москалів 160 тисяч, рус гвардія 45 тис, два корпуси Луганди + призив з Луганди ще 50 тис. Не так уже й мало. Всі експерти твердять про контрнаступ, але в ЗСУ такий наказ не дають. Незрозуміло, чому? Адже якщо сидіти весь час в обороні, війну не виграєш.
показати весь коментар
28.08.2022 11:48 Відповісти
згоден.у мене таке враження,що Захід дуже рекомендує не форсувати війну. або боїться спровокувати русню на ядерну війну або грає з рашкою вдовгу,максимально ослабляє щоб її розвалити.правда,за все це платиться українською кровью і ще довго платитиметься....
показати весь коментар
28.08.2022 11:52 Відповісти
та ми он Піски нещасні не можемо відстояти. Мар'їнку кожен день заново відбиваємо. у них ще дуже багато артилерії, авіації, снарядів. кожен день лізуть і лізуть, гатять і гатять. нашим дуже важко там, під шквальним вогнем. наша арт-відповідь - 2:100. попробуй понаступай.
показати весь коментар
28.08.2022 12:40 Відповісти
Гайдаю вірити - себе не поважати.
Луганщина вся окупована, цей брехун колись хоч червоніє?
показати весь коментар
28.08.2022 20:05 Відповісти
 
 