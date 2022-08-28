Росіяни завдали ракетних ударів поблизу залізниці у Краматорську та по центру Слов’янська, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж

У ніч на 28 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов’янську. Пошкоджені будинки та подвір’я школи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Неспокійна ніч у Слов'янську та Краматорську. Слов'янськ зазнав обстрілу близько першої ночі: пошкоджено 8 багатоповерхівок, один зі снарядів влучив у подвір'я школи. На щастя, обійшлося без жертв.

Так само серед ночі під обстріл потрапив Краматорськ — росіяни цілили у залізничну інфраструктуру і пошкодили житлові будинки поруч із залізницею. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило", - йдеться у повідомленні.

Кириленко підкреслює, що наслідки цих обстрілів могли б бути значно страшнішими, якби мешканці постраждалих будинків не були вчасно евакуйовані.

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