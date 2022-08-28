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Новини Фото Війна
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Росіяни завдали ракетних ударів поблизу залізниці у Краматорську та по центру Слов’янська, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж

У ніч на 28 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов’янську. Пошкоджені будинки та подвір’я школи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни завдали ракетних ударів поблизу залізниці у Краматорську та по центру Слов’янська, - Донецька ОВА 01

"Неспокійна ніч у Слов'янську та Краматорську. Слов'янськ зазнав обстрілу близько першої ночі: пошкоджено 8 багатоповерхівок, один зі снарядів влучив у подвір'я школи. На щастя, обійшлося без жертв.

Росіяни завдали ракетних ударів поблизу залізниці у Краматорську та по центру Слов’янська, - Донецька ОВА 02

Так само серед ночі під обстріл потрапив Краматорськ — росіяни цілили у залізничну інфраструктуру і пошкодили житлові будинки поруч із залізницею. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило", - йдеться у повідомленні.

Кириленко підкреслює, що наслідки цих обстрілів могли б бути значно страшнішими, якби мешканці постраждалих будинків не були вчасно евакуйовані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі російські загарбники знову завдали ракетного удару по Слов’янську, - мер Лях. ФОТОрепортаж



Росіяни завдали ракетних ударів поблизу залізниці у Краматорську та по центру Слов’янська, - Донецька ОВА 03
Росіяни завдали ракетних ударів поблизу залізниці у Краматорську та по центру Слов’янська, - Донецька ОВА 04

Краматорськ (653) обстріл (28449) Донецька область (8453) Слов’янськ (599)


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Заказала речі для племінника-захисникам,зима іде. Привіз кур'єр з Амазон, прогнуться хотів і так на кацапській-замовляйте і надалі речі у нас. І я така Так Так,їх ********** Воїни ЗСУ. Бачили б ви його очі. Тримайтесь і бережіть Україну
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28.08.2022 09:10 Відповісти
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28.08.2022 09:31 Відповісти
а если ноги раздвинуть ?
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28.08.2022 09:33 Відповісти
Членограй Рояльский
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28.08.2022 09:37 Відповісти
Потрібно розмовляти англійською, щоб деякі тилові україномовні "патріоти" замість захисту Батьківщини на фронті, тільки п іздять і пі здять.
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28.08.2022 10:10 Відповісти
 
 