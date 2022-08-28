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Уночі ворог завдав удару по Запоріжжю та гатив по Оріхову, - Старух. ФОТОрепортаж

У ніч на 28 серпня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю та обстріляв Оріхів.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі ворог завдав удару по обласному центру та гатив по м. Оріхів. Окупанти поцілили в цивільні об’єкти. Двоє людей отримали легкі осколкові поранення.  Руйнувань зазнали житлові будинки.

Ворог діє цинічно та підступно. Вночі завдає ударів по абсолютно мирнім об’єктам наших міст", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстріляли Запоріжжя, пошкоджено 5 будинків, постраждали 2 особи, - секретар міськради Куртєв

Уночі ворог завдав удару по Запоріжжю та гатив по Оріхову, - Старух 01
Уночі ворог завдав удару по Запоріжжю та гатив по Оріхову, - Старух 02

Запоріжжя (2265) обстріл (28449) Запорізька область (3601)


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28.08.2022 09:36 Відповісти
Цікава справа, ГУР повідомило,що зараз проти України воює угрупування русні 160 тис. + думаю,тис 20-30 росгвардії в тилу. А за заявою Рєзнікова захищає Україну.....1 млн.чол. Це що виходить 1 млн. героїчно стримує натиск менше 200 тис.? І щоденно наносить їм втрати в 200-250 чол.,3-4 танки,4-5 автомашин та БТР ?? І не може звільняти території тому,що оперативна обстановка не дозволяє
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28.08.2022 09:43 Відповісти
1 млн. це всі ЗСУ, тероборона, поліція ну і воєнкомати, прокуротура, СБУ, ДБР і т.д.
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28.08.2022 09:56 Відповісти
...а також такі полководці і воїни,як Арестович,Жданов.Червоненко,лещенко,Даша Арахамія,кожний з яких вартує 1 дивізії (15000 чол)?
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28.08.2022 10:29 Відповісти
Юра малко ти ідіот?
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28.08.2022 10:28 Відповісти
а ти чех? поляк? макаронник чи просто 73% зе-бабуїн? з якої нори пишеш,закордонної чи десь у Львові?
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28.08.2022 10:30 Відповісти
Да вам батенька в дурдом нужно...заждались вас там.
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28.08.2022 13:14 Відповісти
смотреть всем
https://www.youtube.com/watch?v=2VWiHnr9wAw 🔴 Тарас Чорновіл 🔴 Криза путінської Агресії - YouTube
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28.08.2022 09:46 Відповісти
 
 