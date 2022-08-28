Уночі ворог завдав удару по Запоріжжю та гатив по Оріхову, - Старух. ФОТОрепортаж
У ніч на 28 серпня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю та обстріляв Оріхів.
Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі ворог завдав удару по обласному центру та гатив по м. Оріхів. Окупанти поцілили в цивільні об’єкти. Двоє людей отримали легкі осколкові поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки.
Ворог діє цинічно та підступно. Вночі завдає ударів по абсолютно мирнім об’єктам наших міст", - йдеться у повідомленні.
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