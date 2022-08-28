Двоє псевдостудентів намагалися підкупити прикордонницю на Волині та виїхати до Польщі, - ДПСУ. ФОТО
Двоє чоловіків намагалися за хабар виїхати з України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"29-річний водій "Ауді" та його пасажир 28-річний полтавець, які їхали до Польщі на пункті пропуску "Устилуг" надали фальшиві документи про навчання за кордоном", - йдеться в повідомленні.
Після відмови пропуску, вони спробували надати пирикордонниці хабар у розмірі $500 та 500 євро, після чого їх затримали.
Топ коментарі
+18 Юрий Нестеренко #497612
показати весь коментар28.08.2022 11:05
+16 Right Right #460828
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+15 Серая Лиса
показати весь коментар28.08.2022 11:06
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враженняпереконання ,що ПОТВОРА ботярська якраз ТИ. Хоча, з такою свідомістю ,ти в армії нах. не потрібний.
логіка залізна. виправдання свого боягузтва в агресивній формі.
не треба ображати прикордонників
Эксперимент удался...Ze стал миллиардером за полгода...Билл Гейтс шел к первому миллиарду долларов 8 долгих лет...
Учитесь студенты 73 %🤒🤣
iнодi "совэт" от дружбана стаэ роковим__
Залужний написал листа, депутатка Гришина звернення, а Шмига і Резнік мовчать. Тож будуть правільниє кацапи навчатись замість нашого майбутнього.
ай щастить ! Смішно від їхнього "мотивованого" завивання тут !Бийте рекорд 4 разового Зебені,знову і знову, добавте бабла в паспорт і торгуйтесь з погранцями !
Когда думать научитесь?
Ответ... никогда..
Мои оба сына на передовой один под Харьковом.. один под Николаевом..оба прошли спецподготовку на одном из полигонов Украины...
Мені скажуть: це - війна. але коли на обстріли з усіх калібрів нема чим вдарити у відповідь, то то не війна, то - бійня.
А щодо моєї відповіді цьому підєру з зеткою в прізвищі,то учись ботів вичисляти -по-перше реєстрація свіжа ,а по друге- риторика, не всі друзі зелі міліонери і не шастають туди -сюди і про концлагер для всіх то також загнув неслабо.
в моєму ніку кожен бачить те,що йому ближче по духу.
Вместо этого этот самый миллиард получили таможенники, врачи, военкомы и прочие погранцы.