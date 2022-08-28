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Двоє псевдостудентів намагалися підкупити прикордонницю на Волині та виїхати до Польщі, - ДПСУ. ФОТО

Двоє чоловіків намагалися за хабар виїхати з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"29-річний водій "Ауді" та його пасажир 28-річний полтавець, які їхали до Польщі на пункті пропуску "Устилуг" надали фальшиві документи про навчання за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Після відмови пропуску, вони спробували надати пирикордонниці хабар у розмірі $500 та 500 євро, після чого їх затримали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік з повісткою до військкомату в кишені намагався виїхати в Молдову в товарному вагоні, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Двоє псевдостудентів намагалися підкупити прикордонницю на Волині та виїхати до Польщі, - ДПСУ 01
Двоє псевдостудентів намагалися підкупити прикордонницю на Волині та виїхати до Польщі, - ДПСУ 02

Автор: 

хабар (4702) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) прикордонники (1099)


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Топ коментарі
+18
В мене теж відчуття, що я у заручниках: і в армію не беруть, і за кордон не відпускають. Потвори!
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28.08.2022 11:05
+16
ЗЕ спокійно випустив все ОПЗЖ, Портнова та інших ворогів України, яких не просто повинні були не випускати з Украіни, а повинні були посадити
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28.08.2022 11:26
+15
...$500 та 500 евро...
не треба ображати прикордонників
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28.08.2022 11:06
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Зараз студентами закордонних вишів вважають тільки тих, хто навчався до 24 лютого .
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28.08.2022 11:04 Відповісти
В мене теж відчуття, що я у заручниках: і в армію не беруть, і за кордон не відпускають. Потвори!
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28.08.2022 11:05 Відповісти
в мене враження переконання ,що ПОТВОРА ботярська якраз ТИ. Хоча, з такою свідомістю ,ти в армії нах. не потрібний.
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28.08.2022 11:12 Відповісти
що правильно ? що одні мають іти на фронт-інші заробляти ? сам факт дачі хабаря говорить про цих двох "студентів" що це лайнюхи,чи ти вважаєш це нормальним?
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28.08.2022 11:21 Відповісти
ЗЕ спокійно випустив все ОПЗЖ, Портнова та інших ворогів України, яких не просто повинні були не випускати з Украіни, а повинні були посадити
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28.08.2022 11:26 Відповісти
і з цього робимо висновок, що ти теж повинен бігти)
логіка залізна. виправдання свого боягузтва в агресивній формі.
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28.08.2022 11:30 Відповісти
"повинні,повинні"-всі тобі щось винні...зеля ж сказав "не винен". А якщо серйозно,то зараз ми усі винні нашій державі -її потрібно захистити.А потім будем з владою розбиратись !
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28.08.2022 11:58 Відповісти
біжуть не люди, а щури
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28.08.2022 11:22 Відповісти
Шановні спеціалісти по ******* і потворам,до вас що з першого разу не зайшла такса за виїзд?Чітко,на всю країну прозвучало-200 тисяч гривен.По курсу 50 тисяч У.о..Хто вас ,нікчемних і убогих,не випускає за кордон?Якої вам ще ****** треба?Хочете щоб до вас прийшли і попросили поїхати,хоть куди небудь?Якби митники випустили,то прийшлось би їм доплатити.Там же також є наглядач,тепер точно,за потворами на службі.
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28.08.2022 11:30 Відповісти
по курсу це 5 тис у.о.
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28.08.2022 11:35 Відповісти
Це дуже по-руськи, ображати незнайомих людей. Можеш написати свій номер телефону, з радістю зателефоную, поясню, що до чого)))
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28.08.2022 12:13 Відповісти
тог ти про потвор маєш на увазі ? А номер один уже просив, дотепер тут не 3,14дить.
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28.08.2022 12:22 Відповісти
от глупа треба було брать гроші
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28.08.2022 11:06 Відповісти
Якби давали гроші, а давали якісь копійки 500 баксів та 500 євро
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28.08.2022 12:26 Відповісти
...$500 та 500 евро...
не треба ображати прикордонників
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28.08.2022 11:06 Відповісти
Действительно.. Как то не доходит инфа об отказе 0т 2000 -3000$ почему то..
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28.08.2022 11:15 Відповісти
Різні розцінки, в середньому наче 5000$ за виїзд
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28.08.2022 11:16 Відповісти
Образилась мабуть що так мало дали
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28.08.2022 11:12 Відповісти
а ось студентів Портнова та його сина чомусь пропустили в червні
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28.08.2022 11:13 Відповісти
ЗеКодломойские студенты проходили практику в Трускавце..типа как управлять Украиной с тупыми мозгами..
Эксперимент удался...Ze стал миллиардером за полгода...Билл Гейтс шел к первому миллиарду долларов 8 долгих лет...
Учитесь студенты 73 %🤒🤣
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28.08.2022 11:24 Відповісти
твои речевые обороты выдают в тебе человека большого ума. тоже криворожская проФФессура?
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28.08.2022 11:27 Відповісти
Стидаюсь спитати-гривневим мілліардером,чи в у.о.?І це ваші здогадки,чи в вас декларація президента,чи хоча б стаття Форбс?Що що,а таку дрібничку Форбс би не пропустив.От по Ярославського,як оперативно роздупив,що Ярославський обіднів на 60%.
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28.08.2022 11:34 Відповісти
Патрушев в Омане дал За мильярд баксов...
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28.08.2022 11:57 Відповісти
__юношI ,спiлкуйтесь з рiдними та старшими за вiком .
iнодi "совэт" от дружбана стаэ роковим__
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28.08.2022 11:33 Відповісти
Ваше я закончил курсы в Госдепе США когда президентом был Блин Клинтон...если помнишь такого🤣💙😛💪
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28.08.2022 11:36 Відповісти
ЗеКодомойские Кучмисты..у вас на роже нарисовано фото Марьяны Безмозглой...не моя вина что назначила клоуна...зато 73%...хуже не буде...лишь бы не Порошенко...
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28.08.2022 11:41 Відповісти
Заборона виїзду для чоловіків це совково-московська диверсія, яка приведе до деградації українських воїнів і поразки у війні. Ця заборона, походженням з 1941 року, по якому ватні українці могли воювати тільки у парі з москалями. А в даний час українські воїни перемагають тільки тому, що мотивовані і роблять це добровільно.
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28.08.2022 11:46 Відповісти
Генерал Франко после начала гражданской войны в Испании границы наоборот открыл с 1936 по 1939 год в Испанию мог приехать даже моцкальский нищеброд с одним рублем в кармане
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28.08.2022 11:51 Відповісти
Нащо маячню писати про "псевдо" , бо студентів не випускають взагалі. З візою чи без, зі студаком чи ні, зі студ.кабінетом у виші, з довідками з центру комплектації - без різниці, кажуть усний наказ.
Залужний написал листа, депутатка Гришина звернення, а Шмига і Резнік мовчать. Тож будуть правільниє кацапи навчатись замість нашого майбутнього.
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28.08.2022 12:02 Відповісти
Доблесна прикордонниця, "захисниця" займає у хлопців безпечне місце, і при цьому її "великого військового професіонала" по закону не мають рпава силоміць відправити на передову... Оце мене куди більше хвилює чим два сцикуна, по суті вахтерша з військовою зарплатою, званнями і понтами, яку ніколи не відправлять на передок... Ціла стать "блатних" в країні...
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28.08.2022 12:04 Відповісти
Уклоністам-нехай щастить ! Смішно від їхнього "мотивованого" завивання тут !Бийте рекорд 4 разового Зебені,знову і знову, добавте бабла в паспорт і торгуйтесь з погранцями !
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28.08.2022 12:09 Відповісти
Зеленобот под названием ахломон учиьсь разговаривать или иди на х... c сайта!!!!
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28.08.2022 22:11 Відповісти
Войной занимаются профессионалы..а не дилетанты...сейчас в Германии и Шотландии заканчивают учебку 20 000 солдат и офицеров ВСУ...а пушечное мясо в роде студента или 20 пацана...это просто мясо для крыс путлера или вагнерских ублюдков ..
Когда думать научитесь?
Ответ... никогда..
Мои оба сына на передовой один под Харьковом.. один под Николаевом..оба прошли спецподготовку на одном из полигонов Украины...
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28.08.2022 12:17 Відповісти
а мій знайомий просидів місяць без ніякої підготовки і відправили під Бахмут чи Краматорськ. Ось вже й контужений і то Слава Богу. А пару чоловік котрі з ним прийшли в частину вже немає. Вчора прийшло повідомлення про загибель земляка в тому ж районі.
Мені скажуть: це - війна. але коли на обстріли з усіх калібрів нема чим вдарити у відповідь, то то не війна, то - бійня.
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29.08.2022 21:59 Відповісти
Все друзья и коллеги Зе Власти свободно выезжают и вывозят миллионы наличкой. Всем остальным устроили концлагерь!!!
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28.08.2022 12:37 Відповісти
твій висер скоріш з кацапосвинарника ботів пригожина ніж з концлагера.
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28.08.2022 15:32 Відповісти
ахламон не правий. адже роботи поменшало, платять не так вже й багато. Чому не можна було дозволити виїзд для категорій яких поки-що не призивають (і може ніколи й не призвуть) з умовою сплати певних сум. 5 тисяч євро, до речі, не у всіх є. Йти на контракт - у багатьох недостатньо здоров'я як для піхоти. а скажімо непоганого сисадміна чи хто добре розбирається в різних гаджетах навряд чи стануть навчати як оператора якихось новітніх штук. Я знаю чотирьох молодиків, що ще недавно різалися в мережі в танчики. економісти, юристи, стоматологи, бухгалтера. Їх в піхоту? непристосовані вони ні до лопати, ні до швидких перебіжок. А от дай йому будь-який пульт - розбереться досить швидко що до чого.
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29.08.2022 22:14 Відповісти
от з тобою то я трохи згідний,-порядок з військовозобовязаними навести потрібно.Но не в тому,що економістів,стоматологів ,юристів і бухгалтерів не можна в піхоту.Вони що "голубої крові" -це якраз професії ,що штампують наші платні вузи повним ходом.Піхота тільки для електриків,водіїв і решти роботяг?
А щодо моєї відповіді цьому підєру з зеткою в прізвищі,то учись ботів вичисляти -по-перше реєстрація свіжа ,а по друге- риторика, не всі друзі зелі міліонери і не шастають туди -сюди і про концлагер для всіх то також загнув неслабо.
в моєму ніку кожен бачить те,що йому ближче по духу.
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29.08.2022 23:46 Відповісти
Дали, як жебрачці на паперті. Чи могла прикордонниця стерпіти таке приниження?
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28.08.2022 12:54 Відповісти
давным-давно нужно было ввести официальную отсрочку от мобилизации на год к примеру за 12 тыщ баксов (по тыще в месяц). Да не справедливо, да некрасиво, но польза очевидная, все кто не хочет-не может-боится получили бы возможность. А ЗСУ получили бы миллиард баксов.
Вместо этого этот самый миллиард получили таможенники, врачи, военкомы и прочие погранцы.
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28.08.2022 12:55 Відповісти
 
 