Двоє псевдостудентів намагалися підкупити прикордонницю на Волині та виїхати до Польщі, - ДПСУ. ФОТО

Двоє чоловіків намагалися за хабар виїхати з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"29-річний водій "Ауді" та його пасажир 28-річний полтавець, які їхали до Польщі на пункті пропуску "Устилуг" надали фальшиві документи про навчання за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Після відмови пропуску, вони спробували надати пирикордонниці хабар у розмірі $500 та 500 євро, після чого їх затримали.

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