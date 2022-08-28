Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, РСЗВ "Ураган" і "Град", ЗРК "С-300", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Найбільше цієї доби постраждали Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні жителі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

"Російська армія обстріляла 5 населених пунктів. Дев’ять ударів прийшлося по Авдіївці, тричі рашисти вдарили по Краматорську, дві ракети із ЗРК "С-300" поцілили в Слов’янськ, також під вогнем перебували села Роздольне та Георгіївка.

Ворог зруйнував і пошкодив 15 цивільних об’єктів – 8 багатоквартирних будинків, школу, машинобудівний завод, залізницю", - йдеться у повідомленні.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 251 особу, з початку обов’язкової евакуації – понад 11 600 людей, серед них 1938 – діти, 507 – люди з інвалідністю.









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