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Новини Фото Війна
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Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, РСЗВ "Ураган" і "Град", ЗРК "С-300", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Найбільше цієї доби постраждали Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні жителі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, РСЗВ Ураган і Град, ЗРК С-300, - Нацполіція 01

"Російська армія обстріляла 5 населених пунктів. Дев’ять ударів прийшлося по Авдіївці, тричі рашисти вдарили по Краматорську, дві ракети із ЗРК "С-300" поцілили в Слов’янськ, також під вогнем перебували села Роздольне та Георгіївка.

Ворог зруйнував і пошкодив 15 цивільних об’єктів – 8 багатоквартирних будинків, школу, машинобудівний завод, залізницю", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетних ударів поблизу залізниці у Краматорську та по центру Слов’янська, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 251 особу, з початку обов’язкової евакуації – понад 11 600 людей, серед них 1938 – діти, 507 – люди з інвалідністю.


Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, РСЗВ Ураган і Град, ЗРК С-300, - Нацполіція 02
Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, РСЗВ Ураган і Град, ЗРК С-300, - Нацполіція 03
Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, РСЗВ Ураган і Град, ЗРК С-300, - Нацполіція 04

Також читайте: Рашисти за добу вбили одного цивільного мешканця Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА


Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, РСЗВ Ураган і Град, ЗРК С-300, - Нацполіція 05
Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, РСЗВ Ураган і Град, ЗРК С-300, - Нацполіція 06
Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, РСЗВ Ураган і Град, ЗРК С-300, - Нацполіція 07
Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, РСЗВ Ураган і Град, ЗРК С-300, - Нацполіція 08
Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, РСЗВ Ураган і Град, ЗРК С-300, - Нацполіція 09
Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, РСЗВ Ураган і Град, ЗРК С-300, - Нацполіція 10
Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, РСЗВ Ураган і Град, ЗРК С-300, - Нацполіція 11

армія рф (17359) обстріл (28449) Нацполіція (15164) Донецька область (8453)


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Чудовисько рашистської пітьми, напившись крові українців на станції Чаплине 24 серпня, лише на короткий час задовольнився, щоби знову вийти на полювання...
Війна триває й буде тривати далі... допоки не знайдеться меч, який відрубає цьому чудищу всі його голови...
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28.08.2022 11:18 Відповісти
Ну так Туреччина ще с300 пропустила через Босфор, щоб каци більше українців вбили(
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28.08.2022 11:43 Відповісти
 
 