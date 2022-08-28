УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12560 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 710 11

Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В межах мистецької акції "Україна єдина" в Києві символічно з’єднали лівий і правий береги Дніпра за допомогою прапора довжиною 430 метрів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Прапор розгорнули через Парковий пішохідний міст на Труханів острів.

"Акція символізує єдність українського народу у боротьбі за незалежність України. Учасники акції вкотре покажуть, що територія України неподільна і недоторкана, а Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Донецьк, Луганськ і Крим – це Україна!" - пояснили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вулична виставка "Бий окупанта!" відкрилась на Контрактовій площі. Серед локацій - "Дартс-держZрадник" та "Бавовна над кримським мостом". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 01
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 02
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 03
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 04
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 05
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 06
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 07
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 08
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 09
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 10
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 11
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 12
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 13
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 14
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 15
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 16
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 17
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 18
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 19
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 20
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 21
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 22
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 23
Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Київ (19463) прапор (482) Богачук Олег (1457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
А може за ці гроші пакети первинної допомоги купити для ЗСУ?
показати весь коментар
28.08.2022 14:51
+7
З правого материкового берега на лівий острівний берег - якось не переконливо. Чи злякались це на великих мостах зробити цю акцію? На Патона, наприклад. Така собі акція, щось у ткаченка креативи убогі, як і він сам
показати весь коментар
28.08.2022 14:52
+7
На фронт краше б безпілотник купили ,,,
показати весь коментар
28.08.2022 15:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого ж ЗЕ з Єрмаком не засвітилися на цій акції єднання ? А ну да , вони ж і до 24 лютого і після все роблять для того щоб цього не сталося .
показати весь коментар
28.08.2022 14:48 Відповісти
Ложкіна падлюки хай повернуть та йдуть геть!
показати весь коментар
28.08.2022 14:52 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2022 17:05 Відповісти
А може за ці гроші пакети первинної допомоги купити для ЗСУ?
показати весь коментар
28.08.2022 14:51 Відповісти
З правого материкового берега на лівий острівний берег - якось не переконливо. Чи злякались це на великих мостах зробити цю акцію? На Патона, наприклад. Така собі акція, щось у ткаченка креативи убогі, як і він сам
показати весь коментар
28.08.2022 14:52 Відповісти
Труханів острів - це не лівий берег Дніпра , це острів між правим та лівим берегами Дніпра ( так що пояснювати зеленим дебілам марно ,всерівно не зрозуміють ).
показати весь коментар
28.08.2022 17:49 Відповісти
Зелені паскуди продовжуть курс підміни та дублювання свят. Замість дня Соборності Україна єдина з такою самою акцією тільки поміняли міст. Дня Конституції - день державності. Замість тризуба якась хєрня з левом в шкарпетках. Гімн треба переписати на більш позитивний.
показати весь коментар
28.08.2022 15:10 Відповісти
На фронт краше б безпілотник купили ,,,
показати весь коментар
28.08.2022 15:20 Відповісти
і це в той час, як люди по 20-30 грн на потреби ЗСУ збирають.
показати весь коментар
28.08.2022 21:18 Відповісти
а я думаю, що за акція така якась недолуга - а це ткаченко упражняється! совок убогий.
у нас он на Позняках всі кинулися сердечки жовто-блакитні для воїнів в'язати, коли пішла чутка, що вони гріють душі, коли їх до маскувальних сіток і інших передач на фронт докладають. оце я розумію, щось хороше і для захисників потрібне, а не вот ето вот всьо.
дійсно, краще б турнікетів воїнам купили б.
показати весь коментар
28.08.2022 16:58 Відповісти
дібільна акція від дібіьної влади. закатованим, згвалтованим і вбитим українцям в окупації від цього не легше.
показати весь коментар
28.08.2022 21:17 Відповісти
 
 