Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В межах мистецької акції "Україна єдина" в Києві символічно з’єднали лівий і правий береги Дніпра за допомогою прапора довжиною 430 метрів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Прапор розгорнули через Парковий пішохідний міст на Труханів острів.

"Акція символізує єдність українського народу у боротьбі за незалежність України. Учасники акції вкотре покажуть, що територія України неподільна і недоторкана, а Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Донецьк, Луганськ і Крим – це Україна!" - пояснили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.