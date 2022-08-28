Лівий та правий береги Дніпра в Києві символічно об’єднали за допомогою прапора України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В межах мистецької акції "Україна єдина" в Києві символічно з’єднали лівий і правий береги Дніпра за допомогою прапора довжиною 430 метрів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Прапор розгорнули через Парковий пішохідний міст на Труханів острів.
"Акція символізує єдність українського народу у боротьбі за незалежність України. Учасники акції вкотре покажуть, що територія України неподільна і недоторкана, а Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Донецьк, Луганськ і Крим – це Україна!" - пояснили в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Топ коментарі
+12 Яна Чорновола
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+7 растуди
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у нас он на Позняках всі кинулися сердечки жовто-блакитні для воїнів в'язати, коли пішла чутка, що вони гріють душі, коли їх до маскувальних сіток і інших передач на фронт докладають. оце я розумію, щось хороше і для захисників потрібне, а не вот ето вот всьо.
дійсно, краще б турнікетів воїнам купили б.