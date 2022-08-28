За минулу добу поліція зафіксувала 28 вогневих уражень по територіях Запоріжжя. ФОТОрепортаж

Окупанти продовжують обстріли інфраструктури Запоріжжя та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.

"Російські війська поцілили по об’єктах інфраструктури Запоріжжя та мирному населенню села Таврійське Запорізького району. Також минулої доби поліція зафіксувала факт збройної агресії окупантів по смт Кам’янка Пологівського району, внаслідок якого загинули люди. Розпочаті кримінальні провадження", - йдеться в повідомленні.

Крім того, минулої ночі російські війська завдали декілька ракетних ударів по об’єктах інфраструктури у Шевченківському районі міста Запоріжжя. Осколками ракет зруйновано декілька будівель на території об’єктів. В деякі приміщення відбулося пряме влучення ракет, внаслідок чого споруди зруйновано вщент.

Окрім цього, ворожі снаряди прилетіли у село Таврійське Запорізького району. Мешканці повідомили про 15 зруйнованих домівок.

За всіма фактами збройних злочинів правоохоронці відкриті кримінальні провадження.

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