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Новини Фото Війна
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Протягом доби рашисти 122 рази ударили по Сумщині. Є поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські протягом минулої доби зафіксували 122 ворожі удари по території Сумської області, двоє людей дістали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Протягом доби рашисти 122 рази ударили по Сумщині. Є поранені, - Нацполіція 01

"Внаслідок ударів РФ пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, територію психоневрологічного інтернату, магазин, школу, дитячий садок. Двоє громадян отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Сумщині зафіксовано понад 220 "прильотів": пошкоджена повністю уся інфраструктура села, є поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

За даними фактами у поліції відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".


Протягом доби рашисти 122 рази ударили по Сумщині. Є поранені, - Нацполіція 02
Протягом доби рашисти 122 рази ударили по Сумщині. Є поранені, - Нацполіція 03

обстріл (28449) Нацполіція (15164) Сумська область (3674)


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Щоб цім рашистським нелюдям стонадцять болячок і сім пропасниць
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28.08.2022 11:33 Відповісти
Хтось там говорив, якщо будуть бити нас, отримають потужну відповідь. З кожним днем, Ви це бачите.
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28.08.2022 11:44 Відповісти
 
 