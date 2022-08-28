Протягом доби рашисти 122 рази ударили по Сумщині. Є поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські протягом минулої доби зафіксували 122 ворожі удари по території Сумської області, двоє людей дістали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Внаслідок ударів РФ пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, територію психоневрологічного інтернату, магазин, школу, дитячий садок. Двоє громадян отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

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За даними фактами у поліції відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".





