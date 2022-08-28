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У Краматорську внаслідок обстрілу росіян горіли цехи машинобудівного заводу, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по місту Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілів сталась пожежа у приміщенні машинобудівного заводу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

У Краматорську внаслідок обстрілу росіян горіли цехи машинобудівного заводу, - ДСНС 01

"Сьогодні о 02:42 рятувальники 30 ДПРЧ прибули на виклик про пожежу у м. Краматорськ. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що внаслідок обстрілу відбувається горіння деревʼяних моделей в модельному цеху на площі 3000 кв. м на території ПрАТ Машинобудівний завод "СКЗМ". Пожежу вдалось локалізувати о 04:51 та ліквідувати о 06:20", йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетних ударів поблизу залізниці у Краматорську та по центру Слов’янська, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж

Зазначається, що інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

У Краматорську внаслідок обстрілу росіян горіли цехи машинобудівного заводу, - ДСНС 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, артилерією, РСЗВ "Ураган" і "Град", ЗРК "С-300", - Нацполіція. ФОТОрепортаж



У Краматорську внаслідок обстрілу росіян горіли цехи машинобудівного заводу, - ДСНС 03
У Краматорську внаслідок обстрілу росіян горіли цехи машинобудівного заводу, - ДСНС 04

Краматорськ (653) обстріл (28449) Донецька область (8453) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+4
А это одно из основных предприятий ВПК, производство которого Боневтик даже не подумал перенести вглубь страны не смотря на предупреждение .
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28.08.2022 13:01
+2
Называйте русских убийц палачей -РАШИСТАМИ‼️
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28.08.2022 13:26
+1
Додумались станки оттуда увезти? Недавно купили станок для производства арт. стволов, например.
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28.08.2022 14:19
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А это одно из основных предприятий ВПК, производство которого Боневтик даже не подумал перенести вглубь страны не смотря на предупреждение .
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28.08.2022 13:01 Відповісти
Краматорский машиностроительный 70% продукции которой до последнего дня отправлялись в рашку?
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28.08.2022 13:38 Відповісти
Стволи для САУ Богдани?
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28.08.2022 15:46 Відповісти
То КЗТС, СКМЗ вже майже 10 років нічого не виробляв.
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28.08.2022 16:53 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4

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28.08.2022 17:50 Відповісти
Вы путаете два разных завода СКМЗ и НКМЗ
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28.08.2022 16:38 Відповісти
Вбивають такі "знатоки". В Краматорську три машзаводи + ЕМСС
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28.08.2022 17:03 Відповісти
ПрАТ Машинобудівний завод "СКЗМ" - КБА3, стволы для Акаций, Гвоздик и т.д.
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28.08.2022 17:48 Відповісти
Писали, що у квітні 2022 його зупинили остаточно
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28.08.2022 19:41 Відповісти
Называйте русских убийц палачей -РАШИСТАМИ‼️
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28.08.2022 13:26 Відповісти
Додумались станки оттуда увезти? Недавно купили станок для производства арт. стволов, например.
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28.08.2022 14:19 Відповісти
Цей завод треба було першим перевозити. Там були нові станки для нарізки стволів
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28.08.2022 15:50 Відповісти
Якщо не знаєш, не пиши дурниць. То інший завод - КЗТС. Уважніше треба було читати новини. В Краматорську три машзаводи: СКМЗ, НКМЗ та КЗТС. Ще є Енергомашспецсталь
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28.08.2022 16:59 Відповісти
 
 