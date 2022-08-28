У Краматорську внаслідок обстрілу росіян горіли цехи машинобудівного заводу, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська завдали удару по місту Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілів сталась пожежа у приміщенні машинобудівного заводу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.
"Сьогодні о 02:42 рятувальники 30 ДПРЧ прибули на виклик про пожежу у м. Краматорськ. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що внаслідок обстрілу відбувається горіння деревʼяних моделей в модельному цеху на площі 3000 кв. м на території ПрАТ Машинобудівний завод "СКЗМ". Пожежу вдалось локалізувати о 04:51 та ліквідувати о 06:20", йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
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