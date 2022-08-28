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Обстріл Оріхова на Запоріжжі: Війська РФ використовували запалювальні снаряди. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Оріхова постраждалих немає.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі обстріли міста Оріхів. Окупант застосував запалювальні снаряди, що викликало велику кількість пожеж в населенному пункті. Рятувальники ДСНС вчасно ліквідували горіння.

На щастя, постраждалих немає. Руйнувань зазнала низка приватних будинків на різних вулицях міста", - розповів очільник ОВА.

Також читайте: Уночі ворог завдав удару по Запоріжжю та гатив по Оріхову, - Старух. ФОТОрепортаж

Обстріл Оріхова на Запоріжжі: Війська РФ використовували запалювальні снаряди 01
Обстріл Оріхова на Запоріжжі: Війська РФ використовували запалювальні снаряди 02
Обстріл Оріхова на Запоріжжі: Війська РФ використовували запалювальні снаряди 03
Обстріл Оріхова на Запоріжжі: Війська РФ використовували запалювальні снаряди 04
Обстріл Оріхова на Запоріжжі: Війська РФ використовували запалювальні снаряди 05
Обстріл Оріхова на Запоріжжі: Війська РФ використовували запалювальні снаряди 06

Автор: 

обстріл (28449) Запорізька область (3601) Старух Олександр (199)


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Та перестаньте вже дивуватись! Вони, з самого початку використовують буквально все що в них є на військових складах. Утилізація - це дорого і небезпечно, а тут у них з'явилась така слушна нагода позбавитись усього цього барахла. Мусимо терпіти. «Свобода - це розкіш, яку не кожен може собі дозволити». © Отто фон Бісмарк
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28.08.2022 14:07 Відповісти
 
 