Обстріл Оріхова на Запоріжжі: Війська РФ використовували запалювальні снаряди. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Оріхова постраждалих немає.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі обстріли міста Оріхів. Окупант застосував запалювальні снаряди, що викликало велику кількість пожеж в населенному пункті. Рятувальники ДСНС вчасно ліквідували горіння.



На щастя, постраждалих немає. Руйнувань зазнала низка приватних будинків на різних вулицях міста", - розповів очільник ОВА.

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