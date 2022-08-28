Росіяни ракетою за декілька сотень тисяч доларів знищили вбиральню на Херсонщині, - ОК "Південь". ФОТО
У Херсонській області російські війська високоточною авіаційною ракетою класу "повітря-поверхня" Х-59 прицільно знищили громадську вбиральню на околиці селища Нововоронцовка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ОК "Південь".
""Високоточною авіаційною ракетою класу "повітря-поверхня" Х-59, випущеною з Су-35, ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки", – йдеться в повідомленні.
За інформацією командування, вартість ракети Х-59 становить кілька сотень тисяч доларів.
Топ коментарі
+41 Slava Lavochkin
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+29 Андрей Пептюк
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коначенков
послухайте орки бажають знищити українців як етнос і це не жарти , величезна ресурсина країна бажає цього вся ! Для них впаде ця ракета на вбиральню чи на дитячу лікарню це хороший результат .
не купайтеся в ілюзіях
то есть они реально попали туда, куда целились
больше высокоточность мне понравилась только на видео у ракеты, которая после запуска развернулась и влупила по месту запуска
всіх відправити поскоріше до пекла
Надо бы симметрично ответить хаймарсами. Слава ВСУ!
"У меня все ходы записаны" (с).
Але нажаль, більшість дійсно не пам'ятає цього. Хто в тій більшості, ми всі знаємо.
Сумно...
Был в нем старый патефон..."
https://www.youtube.com/watch?v=EO_axfPX_Wg&ab_channel=maxvol777
https://www.youtube.com/watch?v=HxklYqPdiIY
Даже если они и могут эффективно поражать военные цели, что сомнительно такими старыми ракетами, так как самые лучшие модернизированные пошли ради понтов перед американцами в Сирии, а также в первый месяц войны, то им выгоднее поразить туалет и сказать, что там было говно из биохимической лаборатории и теперь оно уничтожено, вызвав биологическое заражение территории врага. Чем быстрее ВС РФ начнут терять города, тем выше и значимее будет роль тех, кто будет полезен при обороне Москвы. Там суммы прибыли возрастут стократно.
1 - знищили громадську вбиральню на околиці селища Нововоронцовка Джерело:
чи є громадські туалети по селам ПідоРаші , тим більше по околицях їх ?
2- вартість ракети Х-59 становить кілька сотень тисяч доларів. Джерело:
працюйте - у нас вбиралень хватить (ще більше - відбудуємо) ... а у вас ракет ?
Сколько бабла накосили за вечер?
Штирлиц...бабло не косят...бабло руБлять...
досясгненязатримку" коректувальників, могли би використовувати їх мережи задля Дези і наводидити на такі "важливі" об'єкти, як цей.