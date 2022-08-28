Росіяни ракетою за декілька сотень тисяч доларів знищили вбиральню на Херсонщині, - ОК "Південь". ФОТО

У Херсонській області російські війська високоточною авіаційною ракетою класу "повітря-поверхня" Х-59 прицільно знищили громадську вбиральню на околиці селища Нововоронцовка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ОК "Південь".

""Високоточною авіаційною ракетою класу "повітря-поверхня" Х-59, випущеною з Су-35, ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки", – йдеться в повідомленні.

За інформацією командування, вартість ракети Х-59 становить кілька сотень тисяч доларів.

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