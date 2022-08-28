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Рашисти обстріляли село Шевченкове на Миколаївщині, сталася пожежа, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вранці російські окупанти обстріляли с. Шевченкове Миколаївського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, внаслідок обстрілу зазнало руйнувань приватне домоволодіння та загорівся жиловий будинок. Вогнеборці загасили пожежу на площі 70 кв. м.

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Рашисти обстріляли село Шевченкове на Миколаївщині, сталася пожежа, - ДСНС 01
Рашисти обстріляли село Шевченкове на Миколаївщині, сталася пожежа, - ДСНС 02
Рашисти обстріляли село Шевченкове на Миколаївщині, сталася пожежа, - ДСНС 03
Рашисти обстріляли село Шевченкове на Миколаївщині, сталася пожежа, - ДСНС 04
Рашисти обстріляли село Шевченкове на Миколаївщині, сталася пожежа, - ДСНС 05
Рашисти обстріляли село Шевченкове на Миколаївщині, сталася пожежа, - ДСНС 06
Рашисти обстріляли село Шевченкове на Миколаївщині, сталася пожежа, - ДСНС 07

Автор: 

Миколаївська область (2273) обстріл (28449) ДСНС (5105)


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дякуємо старший брат, за твої міцні обійми, за гарячий привіт, за любов і ніжність...
(горький сарказм)
..
никогда мы не будем братьями
ни по Родине, ни по матери.
духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.

вы себя окрестили "старшими" -
нам бы младшими, да не вашими.
вас так много, а, жаль, безликие.
вы огромные, мы - великие !!!
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28.08.2022 13:54 Відповісти
ракетой в пол-лимона баксов разрушили домохозяйство, цена притянутая за уши которому тыс 50.
из ракет по воробьям. развлечения орков в Украине.
продолжение следует.
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28.08.2022 14:41 Відповісти
Шо сидимо, кожна ніч, кожен день страшні обстріли, люди, діти, хати, які вже ніхто не буде поновлювати, а ви ******* кожен божий день про хер зна що, коридори, зерно, метал, коли ви вже схаменетися
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28.08.2022 14:57 Відповісти
Я з самого початку був проти усіляких зернових коридорів. Але, олігархи роблять спробу витягти свої гроші з війни. А треба, що б вони, суки пішли в конкретні злидні. Зерно народу на зберігання.
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28.08.2022 16:39 Відповісти
 
 