Рашисти обстріляли село Шевченкове на Миколаївщині, сталася пожежа, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вранці російські окупанти обстріляли с. Шевченкове Миколаївського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, внаслідок обстрілу зазнало руйнувань приватне домоволодіння та загорівся жиловий будинок. Вогнеборці загасили пожежу на площі 70 кв. м.

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