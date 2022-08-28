Рашисти обстріляли село Шевченкове на Миколаївщині, сталася пожежа, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Вранці російські окупанти обстріляли с. Шевченкове Миколаївського району.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, внаслідок обстрілу зазнало руйнувань приватне домоволодіння та загорівся жиловий будинок. Вогнеборці загасили пожежу на площі 70 кв. м.
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(горький сарказм)
..
никогда мы не будем братьями
ни по Родине, ни по матери.
духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
вы себя окрестили "старшими" -
нам бы младшими, да не вашими.
вас так много, а, жаль, безликие.
вы огромные, мы - великие !!!
из ракет по воробьям. развлечения орков в Украине.
продолжение следует.