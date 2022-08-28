Наслідки обстрілу рашистами Запоріжжя: зруйновані будинки, пошкоджені автівки мешканців, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення Росією законів та звичаїв війни .
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
"За даними слідства, близько 2:00 ночі військовослужбовці збройних сил країни-агресора знову завдали ракетного удару по інфраструктурі одного з районів Запоріжжя. Частково зруйновано приватні домівки та прибудинкова територія, пошкоджено автомобільний транспорт місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.vesti.ru/article/2912790
4 години тому - ВС РФ поразили цеха завода "Мотор Сич", где ремонтировались ... боевых действий в Киев для доукомплектования", - сообщили в Минобороны РФ.
Щоб сильно подумали реред тим,як сьріляти.