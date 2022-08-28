Наслідки обстрілу рашистами Запоріжжя: зруйновані будинки, пошкоджені автівки мешканців, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення Росією законів та звичаїв війни .

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, близько 2:00 ночі військовослужбовці збройних сил країни-агресора знову завдали ракетного удару по інфраструктурі одного з районів Запоріжжя. Частково зруйновано приватні домівки та прибудинкова територія, пошкоджено автомобільний транспорт місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уночі ворог завдав удару по Запоріжжю та гатив по Оріхову, - Старух. ФОТОрепортаж





Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.