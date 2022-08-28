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Новини Фото Війна
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Наслідки обстрілу рашистами Запоріжжя: зруйновані будинки, пошкоджені автівки мешканців, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення Росією законів та звичаїв війни .

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, близько 2:00 ночі військовослужбовці збройних сил країни-агресора знову завдали ракетного удару по інфраструктурі одного з районів Запоріжжя. Частково зруйновано приватні домівки та прибудинкова територія, пошкоджено автомобільний транспорт місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу рашистами Запоріжжя: зруйновані будинки, пошкоджені автівки мешканців, - Офіс Генпрокурора 01

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Наслідки обстрілу рашистами Запоріжжя: зруйновані будинки, пошкоджені автівки мешканців, - Офіс Генпрокурора 02

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Запоріжжя (2265) обстріл (28449) Офіс Генпрокурора (3249)


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Кацапи в своїх "сводках" пишуть, що обстріляли цехи Мотор- Січ, де відбувався ремонт наших гелікоптерів і звісно без жодних фото-відеодоказів.
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28.08.2022 15:27 Відповісти
Мотосич обстреляна еще в мае. Тогда пострадали несколько зданий. Сейчас этого в информации по городу нет.
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28.08.2022 16:09 Відповісти
https://www.vesti.ru/article/2912790 ВС РФ поразили цеха завода "Мотор Сич", где ... - Вести.Ру

https://www.vesti.ru/article/2912790

4 години тому - ВС РФ поразили цеха завода "Мотор Сич", где ремонтировались ... боевых действий в Киев для доукомплектования", - сообщили в Минобороны РФ.
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28.08.2022 17:26 Відповісти
Я не розумію,чоиу не знищити батарею,звідки стріляли?Можливості жля цього є.
Щоб сильно подумали реред тим,як сьріляти.
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28.08.2022 15:33 Відповісти
НЕМА МОЖЛИВОСТЕЙ скорее всего.
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28.08.2022 19:01 Відповісти
кацапи пристрілялись, обстрілюють місто кожної ночі
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28.08.2022 16:17 Відповісти
Дивлюсь на усе це, на ті руйнації, на ці вирви і чомусь згадується поверхня Місяця. Таке відчуття, що руцькі висадились там в 1961-му році і після них залишились одні кратери. Це якщо вони там висаджувались. Може просто по фотошопмалюнкам творять дещо подібне, СУКИ!
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28.08.2022 16:31 Відповісти
"Ночной удар по Запорожью: повреждено 9 многоэтажек и 40 частных домов" Я не експерт, но если на такие удары не будет жесточайших ответов- то люди добрые скоро и защищать будет нечего. Значит нет у наших ВСУ нихрена. Сейчас уничтожают дома ну а к Октябрю начнут гатить по ТЭЦ,котельным, заводам.
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28.08.2022 18:59 Відповісти
 
 