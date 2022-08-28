Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Києві попрощалися із загиблим в бою з окупантами українським захисником Романом Барвінком(Скрипалем).
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Його батько Юрій загинув на війні з російськими окупантами трохи більше двох місяців тому.
Барвінок (Скрипаль) мав поганий зір і не підлягав мобілізації, проте приховав проблеми зі здоров’ям і долучився до Збройних сил у 2016 році.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль