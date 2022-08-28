Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Києві попрощалися із загиблим в бою з окупантами українським захисником Романом Барвінком(Скрипалем).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Його батько Юрій загинув на війні з російськими окупантами трохи більше двох місяців тому.

Барвінок (Скрипаль) мав поганий зір і не підлягав мобілізації, проте приховав проблеми зі здоров’ям і долучився до Збройних сил у 2016 році.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.