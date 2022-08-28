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Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Києві попрощалися із загиблим в бою з окупантами українським захисником Романом Барвінком(Скрипалем).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Його батько Юрій загинув на війні з російськими окупантами трохи більше двох місяців тому.

Барвінок (Скрипаль) мав поганий зір і не підлягав мобілізації, проте приховав проблеми зі здоров’ям і долучився до Збройних сил у 2016 році.

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Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 01
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 02
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 03
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 04
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 05
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 06
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 07
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 08
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 09
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 10
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 11
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 12
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 13
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 14
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 15
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 16
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 17
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 18
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 19
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 20
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 21
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 22
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 23
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 24
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 25
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 26
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 27
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 28
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 29
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 30
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 31
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 32
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 33
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 34
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 35
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 36
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 37
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 38
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 39
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 40
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 41
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 42
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 43
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 44
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 45
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 46
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 47
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 48
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 49
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 50
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 51
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 52
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 53
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 54
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 55
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 56
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 57
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 58
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 59
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 60
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 61
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 62
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 63
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 64
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 65
Із загиблим в бою з окупантами воїном Романом Барвінком (Скрипалем) попрощалися в Києві 66
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

поховання (202) Київ (19463) військовослужбовці (4744) Богачук Олег (1457)


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