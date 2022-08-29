Друзенко про справу проти Кривоноса: Влада не може подарувати йому не "самовільний" захист "Жулян", а переконливу критику її злочинної бездіяльності напередодні війни. ФОТО

Державне бюро розслідувань розслідує в рамках кримінального провадження, хто дозволив генералу Кривоносу захищати "Жуляни". Відповідь лежить на поверхні: його зобов’язала взяти під контроль покинуті напризволяще повітряні ворота столиці честь офіцера та совість громадянина, а також Конституція України, яка стверджує: "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України" (ст. 65).

Про це у Facebook пише голова правління в Центрі конституційного моделювання, волонтер, ветеран АТО, співзасновник ПДМШ ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Комплекс Петлюри

Ці фото зроблені в Аеропорту Київ - Kyiv Sikorsky Airport наприкінці лютого цього року. Коли було справді страшно. Коли доля столиці висіла на волосині. Коли багато урядовців та високих чинів з силових відомств зникли невідомо де. І коли удачний російський десант в "Жулянах" міг змінити хід цієї війни.

Дізнавшись в останніх числах лютого, що Сергій Кривонос на стратегічному обʼєкті, я одразу вирушив туди – запропонувати медичну підтримку ПДМШ захисникам аеропорту. Вже наступної ночі ми везли бійця з гострим апендицитом до столичної лікарні швидкої допомоги.

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На моїх очах строката публіка, що захищала повітряні ворота столиці: ЗСУшники, курсанти, нацики, добровольці – перетворювалась на організований підрозділ, а летовище – на фортецю. Командував цією трансформацією генерал Сергій Кривонос.

Зараз Державне бюро розслідувань розслідує в рамках кримінального провадження, хто дозволив генералу Кривоносу захищати "Жуляни"!!! Ідіоти! Відповідь лежить на поверхні, але вам її не зрозуміти: йому не просто дозволила – його зобовʼязала взяти під контроль покинуті напризволяще повітряні ворота столиці честь офіцера та совість громадянина! А також Конституція України, яка стверджує: "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України" (ст. 65).

Якщо б у Президента були радники, які знають історію України не з імпрезок "95 кварталу", вони б могли розповісти Верховголовкому про трагічну історію взаємин Петлюри і Болбочана. Яка завершилась втратою незалежності та передчасною смертю обох.

Бо всі ми розуміємо, що влада не може подарувати Кривоносу не "самовільний" захист "Жулян", а авторитетну та переконливу критику її злочинної бездіяльності напередодні цієї війни. За яку ми вже заплатили тисячами загиблих на окупованих територіях і на фронті.

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Друже-генерале, це черговий постріл влади собі в ногу. Останнім часом в неї таке хобі: стріляти по своїх. Не по батальйону "Монако" чи звʼязковому з цим батальйонам Трюхіну, а по тим, хто справді ладен покласти душу й тіло за нашу свободу і довів це не раз.

Панове слідчі, офіційно заявляю, що в березні 2022 року я самовільно зробив у новому терміналі "Жулян" і випив каву, а також не розрахувався за зʼїдене тістечко. Ба більше: несанкціоновано допомагав Галині Алмазовій організувати медичну допомогу захисникам "Жулян".

Прошу вважати співучасником злочину. Хоча чомусь жодного ДБРівця за весь лютий-березень у "Жулянах" не зустрів..." - заявив Друзенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ДБР відкрило провадження проти Кривоноса за оборону аеропорту Жуляни від російських окупантів.