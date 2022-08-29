Друзенко про справу проти Кривоноса: Влада не може подарувати йому не "самовільний" захист "Жулян", а переконливу критику її злочинної бездіяльності напередодні війни. ФОТО
Державне бюро розслідувань розслідує в рамках кримінального провадження, хто дозволив генералу Кривоносу захищати "Жуляни". Відповідь лежить на поверхні: його зобов’язала взяти під контроль покинуті напризволяще повітряні ворота столиці честь офіцера та совість громадянина, а також Конституція України, яка стверджує: "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України" (ст. 65).
Про це у Facebook пише голова правління в Центрі конституційного моделювання, волонтер, ветеран АТО, співзасновник ПДМШ ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Комплекс Петлюри
Ці фото зроблені в Аеропорту Київ - Kyiv Sikorsky Airport наприкінці лютого цього року. Коли було справді страшно. Коли доля столиці висіла на волосині. Коли багато урядовців та високих чинів з силових відомств зникли невідомо де. І коли удачний російський десант в "Жулянах" міг змінити хід цієї війни.
Дізнавшись в останніх числах лютого, що Сергій Кривонос на стратегічному обʼєкті, я одразу вирушив туди – запропонувати медичну підтримку ПДМШ захисникам аеропорту. Вже наступної ночі ми везли бійця з гострим апендицитом до столичної лікарні швидкої допомоги.
На моїх очах строката публіка, що захищала повітряні ворота столиці: ЗСУшники, курсанти, нацики, добровольці – перетворювалась на організований підрозділ, а летовище – на фортецю. Командував цією трансформацією генерал Сергій Кривонос.
Зараз Державне бюро розслідувань розслідує в рамках кримінального провадження, хто дозволив генералу Кривоносу захищати "Жуляни"!!! Ідіоти! Відповідь лежить на поверхні, але вам її не зрозуміти: йому не просто дозволила – його зобовʼязала взяти під контроль покинуті напризволяще повітряні ворота столиці честь офіцера та совість громадянина! А також Конституція України, яка стверджує: "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України" (ст. 65).
Якщо б у Президента були радники, які знають історію України не з імпрезок "95 кварталу", вони б могли розповісти Верховголовкому про трагічну історію взаємин Петлюри і Болбочана. Яка завершилась втратою незалежності та передчасною смертю обох.
Бо всі ми розуміємо, що влада не може подарувати Кривоносу не "самовільний" захист "Жулян", а авторитетну та переконливу критику її злочинної бездіяльності напередодні цієї війни. За яку ми вже заплатили тисячами загиблих на окупованих територіях і на фронті.
Друже-генерале, це черговий постріл влади собі в ногу. Останнім часом в неї таке хобі: стріляти по своїх. Не по батальйону "Монако" чи звʼязковому з цим батальйонам Трюхіну, а по тим, хто справді ладен покласти душу й тіло за нашу свободу і довів це не раз.
Панове слідчі, офіційно заявляю, що в березні 2022 року я самовільно зробив у новому терміналі "Жулян" і випив каву, а також не розрахувався за зʼїдене тістечко. Ба більше: несанкціоновано допомагав Галині Алмазовій організувати медичну допомогу захисникам "Жулян".
Прошу вважати співучасником злочину. Хоча чомусь жодного ДБРівця за весь лютий-березень у "Жулянах" не зустрів..." - заявив Друзенко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ДБР відкрило провадження проти Кривоноса за оборону аеропорту Жуляни від російських окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
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На карту, мерзота, подивись - 21% окуповано!!!! І справи відкривають проти бойових генералів за захист аеропорта!!!! Тобі, падло, мало?
Це ж треба до такого додуматись.Закінчить гірше Яника Бубочка,і до ворожки не треба ходити
Блок Вадима Бойченко - 41,69% голосів (Ахметов), ОПЗЖ - 33,99%, "Партія Шарія" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,10%.
тепер чекають на рашиський автобус.....
в цю українську "соціологію" не в'їхали два вована - той що в кремлі, та той що на банковій.
справа поправима, як сказав пан Юрій Бутусов,
"Якщо буде треба підтримати на суді Сергія Григоровича - я прийду."
МИ прийдемо, а ЗЄ-*** - піде геть !
зі своїми політичними опонентами , щоби спокійно дерибанити бабло ,
яке нам надає Захід 😠
ТРЕБА мати мужність , щоб признати що не хоче захищати Україну
Гарантія, що їх слід там є.
А тістечко ...від волонтерів - це стаття, і не тільки тістечко, а ще й кава - це вже серйозно.
Він же постійно грав ностальгуючих то за СССР то за російською імперією ватників, а українці це були якісь недолугі дебілушки, які постійно плутались у нього і росії під ногами.
пропоную голову ДБР НА ГИЛЯКУ ‼️‼️
Ця структура вже багато разів на практиці довела, що шкодить Україні (багатократно більше, аніж допомагає).
ДБР подібна до ракової пухлини: вона, начебто, частина організму, в якому вона живе, але насправді вона - причина майбутньої швидкої передчасної смерті такого організму.
(цікаво, в мене та сама асоціація виникла).
Коротше, час ДБРу - за Трубою.
Но в таком случае возникает вопрос о том, как с чисто оперативной точки зрения перекрывать пустоту, образовавшуюся после передачи оружия, и вчера этот механизм был продемонстрирован в действии. Вчера министры обороны Польши Чехии и Словакии, подписали соглашение о том, что с 1 сентября небо Словакии будет закрыто силами ПВО и ВВС Польши и Словакии. Необходимость эта возникает потому, что в этот день Словакия снимает с вооружения 11 своих самолетов Миг-29 для их последующей передачи Украине.
Министр обороны страны Ярослав Надь заявил о том, что слухе о якобы уже переданных Мигах Украине - не соответствуют действительности. Для передачи самолетов нужно было формализовать аспекты обеспечения безопасности, и вот этот этап остался позади. Просто на этом фоне теперь очень нехорошо выглядят оправдания Шольца о том, что невозможно передать списанные из Бундесвера танки и БТР, хранящиеся у производителя потому, что самим их не хватает. Словакия отдает самолеты не из консервации, а снимает с вооружения. И между прочим, из этого не делается никакого шоу, все - в рабочем порядке.
Тем не менее, в Германии ситуация все же постепенно выходит в нужное русло. Несмотря на пропутинские призывы левого крыла правящей партии СДПГ, общее направление внешней политики приобретает правильное направления Так вчера же министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверила, что в случае необходимости Германия готова годами поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения. В том числе - поставками тяжелого оружия. В частности, она сказала такое:
«Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей… Для меня очевидно: Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка».
Мы тоже надеемся на то, что следующим летом вооружения понадобятся уже для комплектации подразделений, которые будут проводить миротворческие операции на территории бывшей РФ, но как известно, надеяться надо на лучшее, а готовиться - к худшему. Но как мы не раз уже отмечали, ситуация может войти в точку перелома не только на линии фронта, но и в тылу противника, а там сейчас уже полным ходом идут очень интересные и обнадеживающие процессы.
Тем не менее, прямо сейчас для нас крайне важно получение вооружений и всего необходимого для того, чтобы сломать хребет противнику именно на поле боя. И европейские наблюдатели говорят о том, что прямо сейчас идет значительное перераспределение потоков снабжения ВСУ из США. До последнего времени, основными были воздушные линии снабжения, а сейчас уже заметно значительное превышение морских поставок и это говорит о том, что логистика выходит на новый качественный уровень. Ну а мы для себя отметим, что в Сети часто мелькают кадры с эшелонами железа противника, правда - часть из них сгорает еще до разгрузки, а вот видео с тем, сколько и чего выгружается из паромов и сухогрузов - нет. Но это и к лучшему, ибо сюрприз всегда к месту.
anti-colorados
скоро их ставленник-предатель генерал наумов будет свидетелем по ним в орском суде.
наумов, их назначенец который руководил внутренней безопасностью в сбу и слил и сливает всё по офицерам.
Наступна влада буде їх судити
Чи може хотілось подивиться як десант туди висажується? А тут таке зреліще зірвали
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, єрмаків, баканавих, мураєвих, шаріїв, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
якщо так далі піде... то дуже скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Нами керує ворог?
Щоб у вас не було зайвих сумнівів щодо того, що перед 24 лютого Україну свідомо й безвідмовно здавали ворогу. Чи це робилося за прямим і усвідомленим рішенням самого Зеленського, чи він настільки тупий і неспроможний нічого зрозуміти, що його просто використали в сліпу, судити не мені. Але Київ у їхніх планах мав упасти не за 3 дні, а за лічені години. І коли російський агент впливу Арєстовічь розказував, що Київ мали взяти за 12 годин, він був правий - саме на це розраховували його господарі. І на Банковій і в москві. Саме про такий сценарій попереджав і шеф ЦРУ особисто Зеленського ще в січні.
Мали висадити десант у Гостомелі й Жулянах. Не якихось парашутистів, а десятки транспортних літаків з тисячами десантури. І вони разом з передовими групами й ДРГ повинні були зайняти владні установи. Коли вся зелена братія наперебій добріхувала, як 24-го вони вели бій з рашистськими десантниками, то говорили деяку частину правди. 24 лютого вдень вони дійсно чекали на рашистських десантників у центрі Києва. Збрехали про дві речі: ніхто там опру чинити не мав. Ворога знищили в Гостомелі, не пустили в Жуляни, повбивали на Шулявці, Оболоні та численних блок-постах не за наказом влади. А, як видається, всупереч її очікуванням.
Путін мав зайняти Київ, взяти під контроль владні інституції, вони мали б підписати капітуляцію й погодитися на всі вимоги пуйла: "денацифікація (арешти патріотичної еліти); демілітаризація; відмова від НАТО і ЄС; руцкій язик - державний; Крим рашистський; ОРДЛО - незалежні.". Думаю, що хтось (чи всі?) до цього були готові. не були готові українці. Ви знаєте, хто і як рятував Гостомиль. Ви в прямому ефірі (Зеленський тоді ще не встиг запровадити цензуру) бачили, як нищили передові групи в Києві та на підступах. Знаєте, що відбулося в Мощуні. І, безумовно, ви читали й чули (не на ватно-олігархічному телемарафоні, звісно), як генерал Кривонос з нуля організував оборону аеропорту в Жулянах.
Кривоносу й рятівникам Києва цього не простили. Не в москві, їм зараз не до того, в Києві. Коли всі кроти й рашистські агенти вже були впевнені, що залишилося пару годин ризику й тривоги, а далі "придут наши и всё пойдёт, как договорились", раптом певні люди, самоорганізовані групи та бойові підрозділи зірвали плани. Ми вже знаємо, як за врятовані Стугни, які на першому етапі війни відіграли головну роль у захисті підступів до Києва, в ДБР відкрили провадження проти Тетяни Чорновол і Сергія Пашинського, а подоляківські ботоферми їх очорнювали й оббріхували.
А зараз зайнялися генералом Кривоносом і захисниками Жулян. Усе те, що я написав вище, ви б могли піддати сумніву, бо аж надто неймовірно звучить, хоча знайдіть хоч одне інше пояснення. Але тут реваншист і партнер Портнова Татаровне стримує своєї жадоби помсти й, вичекавши трохи часу, дає команду "Фас!" своїм ****** з ДБР. А тим багато наказів і не треба - ці московські ганчірки самі ненавидять і Українську Армію й усе українське. Отже, проти Кривоноса ведеться розслідування за те, що він врятував Київ від рашистського десанту. Київ, який здали й планували передати гауляйтерам за 12 годин. Яких вам ще доказів треба???
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001855899195 13 hrs · Український етнос нічого буде вартим як дозволить і надалі собою керувати юридично невстановленими особами з корнями на Росії і не захистить Україну, свою країну та своїх командирів з проводом.
Генерал Kryvonos Serhii
Аеропорт Жуляни був кинутий напризволяще.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001855899195
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001855899195 Київ вистояв чудом, який створили українці всупереч діям політичного керівництва На другий день повномасштабного вторгнення військ РФ у аеропорті Жуляни не було нікого, хто мав його охороняти. Через своєчасну реакцію Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного була швидко унеможливлена посадка літаків і висадка російського десанту.
А зараз нас звинувачують у перевищенні повноважень і нанесенні шкоди державі.
3
А тепер героi. Мерзотники i сволота, яких треба самих судити.
лайно з дЄрьмаком таке пробачити не можуть .
Зе-сволота вiдпочила в Оманi. налагодила контакти з патрушевим...з пуйлом,
ну, штАби чiстА канкрєтна там парєшать, сайтiсь пасєрєдiнє...позаглядала йому в Очко. ...увiдєла же ж там мiр ! уря ааааа !
маємо результат.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg/languk-525px-2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg.png