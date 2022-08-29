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Новини Фото Війна
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Друзенко про справу проти Кривоноса: Влада не може подарувати йому не "самовільний" захист "Жулян", а переконливу критику її злочинної бездіяльності напередодні війни. ФОТО

Державне бюро розслідувань розслідує в рамках кримінального провадження, хто дозволив генералу Кривоносу захищати "Жуляни". Відповідь лежить на поверхні: його зобов’язала взяти під контроль покинуті напризволяще повітряні ворота столиці честь офіцера та совість громадянина, а також Конституція України, яка стверджує: "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України" (ст. 65).

Про це у Facebook пише голова правління в Центрі конституційного моделювання, волонтер, ветеран АТО, співзасновник ПДМШ ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Комплекс Петлюри

Ці фото зроблені в Аеропорту Київ - Kyiv Sikorsky Airport наприкінці лютого цього року. Коли було справді страшно. Коли доля столиці висіла на волосині. Коли багато урядовців та високих чинів з силових відомств зникли невідомо де. І коли удачний російський десант в "Жулянах" міг змінити хід цієї війни.

Дізнавшись в останніх числах лютого, що Сергій Кривонос на стратегічному обʼєкті, я одразу вирушив туди – запропонувати медичну підтримку ПДМШ захисникам аеропорту. Вже наступної ночі ми везли бійця з гострим апендицитом до столичної лікарні швидкої допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР відкрило провадження проти Кривоноса за оборону аеропорту Жуляни від російських окупантів. ДОКУМЕНТ

Друзенко про справу проти Кривоноса: Влада не може подарувати йому не самовільний захист Жулян, а переконливу критику її злочинної бездіяльності напередодні війни 01
Друзенко про справу проти Кривоноса: Влада не може подарувати йому не самовільний захист Жулян, а переконливу критику її злочинної бездіяльності напередодні війни 02

На моїх очах строката публіка, що захищала повітряні ворота столиці: ЗСУшники, курсанти, нацики, добровольці – перетворювалась на організований підрозділ, а летовище – на фортецю. Командував цією трансформацією генерал Сергій Кривонос.

Зараз Державне бюро розслідувань розслідує в рамках кримінального провадження, хто дозволив генералу Кривоносу захищати "Жуляни"!!! Ідіоти! Відповідь лежить на поверхні, але вам її не зрозуміти: йому не просто дозволила – його зобовʼязала взяти під контроль покинуті напризволяще повітряні ворота столиці честь офіцера та совість громадянина! А також Конституція України, яка стверджує: "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України" (ст. 65).

Якщо б у Президента були радники, які знають історію України не з імпрезок "95 кварталу", вони б могли розповісти Верховголовкому про трагічну історію взаємин Петлюри і Болбочана. Яка завершилась втратою незалежності та передчасною смертю обох.

Бо всі ми розуміємо, що влада не може подарувати Кривоносу не "самовільний" захист "Жулян", а авторитетну та переконливу критику її злочинної бездіяльності напередодні цієї війни. За яку ми вже заплатили тисячами загиблих на окупованих територіях і на фронті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чинна влада затягувала навіть процес створення тероборони, її не цікавила війна, - Кривонос

Друже-генерале, це черговий постріл влади собі в ногу. Останнім часом в неї таке хобі: стріляти по своїх. Не по батальйону "Монако" чи звʼязковому з цим батальйонам Трюхіну, а по тим, хто справді ладен покласти душу й тіло за нашу свободу і довів це не раз.

Панове слідчі, офіційно заявляю, що в березні 2022 року я самовільно зробив у новому терміналі "Жулян" і випив каву, а також не розрахувався за зʼїдене тістечко. Ба більше: несанкціоновано допомагав Галині Алмазовій організувати медичну допомогу захисникам "Жулян".

Прошу вважати співучасником злочину. Хоча чомусь жодного ДБРівця за весь лютий-березень у "Жулянах" не зустрів..." - заявив Друзенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ДБР відкрило провадження проти Кривоноса за оборону аеропорту Жуляни від російських окупантів.

Автор: 

Жуляни (188) Київ (19466) Кривонос Сергій (81) Друзенко (12)


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Топ коментарі
+88
Якось всі забули як минулого року ця дбр знищило ППО України вилучивши прилади, необхідні для роботи системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль а також по факту розсекретила канали поставки цих дефіцитних запчастин і це в той час як повним ходом йшла широкомасштабна підготовка російської агресії проти України.
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29.08.2022 00:15
+88
Завгосп і Зеля хочуть пересадити всіх авторитетних військових., бо такі як Кривонос є справжні герої і відкрито критикують владу за бездіяльність. Зелені покидьки починають мстити.

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29.08.2022 00:17
+76
Так у нас же не кацапія де все царь вирішує, він то всіми силами намагається, але такі як Кривонос не дають здати Україну
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29.08.2022 00:14
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Так у нас же не кацапія де все царь вирішує, він то всіми силами намагається, але такі як Кривонос не дають здати Україну
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29.08.2022 00:14 Відповісти
Да сдал бы за три дня, как и договаривались в Омане, но ВСУ мешает!
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29.08.2022 00:17 Відповісти
а хто ж буратині дозволить здати Україну ?

.
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29.08.2022 00:17 Відповісти
На Западе даже знают причину почему Украина выстояла вопреки власти. Можете перевести

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29.08.2022 00:40 Відповісти
"кремлівський проект" не здав Україну *****, бо йому не дали здати українські генерали та західні спецслужби.
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29.08.2022 00:46 Відповісти
А ти, *****, дочекатись не можеш?
На карту, мерзота, подивись - 21% окуповано!!!! І справи відкривають проти бойових генералів за захист аеропорта!!!! Тобі, падло, мало?
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29.08.2022 01:15 Відповісти
Не власть, а один недомерок. Наше маленькое, мстительное недоделанное *****.

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29.08.2022 00:07 Відповісти
Президенту та владі потрібно врахувати що підтримка військових 90 % а можливо і більше, тому ...
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29.08.2022 00:08 Відповісти
Що... Договаривай. Шарапов. Секретов нет.
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29.08.2022 00:20 Відповісти
тому "пачіму ваєнниє нє навєдут парядок в странє?" (С)
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29.08.2022 00:27 Відповісти
Шарапов,це хто?
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29.08.2022 04:30 Відповісти
Захищати Україну від ворога, то злочин? Щось то не так.
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29.08.2022 00:13 Відповісти
І наказів не треба. Захистив Народ України, вже герой.
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29.08.2022 00:15 Відповісти
Якось всі забули як минулого року ця дбр знищило ППО України вилучивши прилади, необхідні для роботи системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль а також по факту розсекретила канали поставки цих дефіцитних запчастин і це в той час як повним ходом йшла широкомасштабна підготовка російської агресії проти України.
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29.08.2022 00:15 Відповісти
Ніхто не забув. І Кривоніс йому нагадує, що нікуди це оманське чмо не сховається від трибуналу за міни, Маріуполь, Азов і тотальну зраду.
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29.08.2022 06:55 Відповісти
Та і за катери не відповіли які пошкодили при проведенні слідчого "екскремента.
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29.08.2022 11:19 Відповісти
Завгосп і Зеля хочуть пересадити всіх авторитетних військових., бо такі як Кривонос є справжні герої і відкрито критикують владу за бездіяльність. Зелені покидьки починають мстити.

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29.08.2022 00:17 Відповісти
А чмом ти можеш і не бути. Але, людиною ти будь.
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29.08.2022 00:28 Відповісти
Зєлєнський дегенерат і краще б "мама Ріма" зробила аборт... "Мєлкий", злопамятний, закомплексований, параноїдальний, гундосий... Ну чмоня ж повна... І це президент воюючої країни яку він зраджував, продавав, висміював все своє пофігістичне жидобільшовицьке існування... Харизми нема зате є хуцпа - його нахабство і здатність брехати прямо в очі, незважаючи на очевидність брехні, просто вражає. Сподіваюсь ми його таки посадимо в буцегарню, повісимо або удавимо затяжкою. Кожен з нас несе відповідальність за те що ця склизька мразота все ще керує...
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29.08.2022 00:18 Відповісти
Гнида зелена зовсім береги попутав.Переслідувати генерала за те,що не зрадив присягу і Батьківщину,і в той же час нагороджувати жалюгідних квартальних підсвинків,що розжерли свої пики під час війни...Де в світі таке є?Зеля або вже точно здурів,або живе в паралельній реальності,і думає,що він цар,що теж вказує на психічні розлади найвеличнішого.
Це ж треба до такого додуматись.Закінчить гірше Яника Бубочка,і до ворожки не треба ходити
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29.08.2022 00:18 Відповісти
товстопиких в першу чергу нагородили за тупі шутєєчки, ще молілевську, що звіздою блискала на 30річчі Незалежності, ще махнатіка нагородять.. героїв найшли
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29.08.2022 11:04 Відповісти
підорна ще, що не знає чий Крим і шо війна з 2014 року,
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29.08.2022 19:19 Відповісти
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29.08.2022 00:19 Відповісти
После таких действий власти , я могу с уверенностью сказать, что эти твари хотели сдать Украину !
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29.08.2022 00:20 Відповісти
А до цих дій у вас були сумніви?
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29.08.2022 00:29 Відповісти
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29.08.2022 00:22 Відповісти
ці лди вибрали до міської ради Маріуполя:
Блок Вадима Бойченко - 41,69% голосів (Ахметов), ОПЗЖ - 33,99%, "Партія Шарія" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,10%.
тепер чекають на рашиський автобус.....

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29.08.2022 00:34 Відповісти
люди... а чи люди ?
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29.08.2022 00:35 Відповісти
чем больше Украинский народ дает ******** русне на фронте , тем наглее и беспринципные себя начинает чувствовать слуги народа, страх прошел, схемы начинают работать, решалы по тихому возвращаются из-за бугра , возвращается время касить бабло и глушить всех тех , кто с ними ,, не посоветовался,, , гребанные слуги возомнили себя мафией , бригадой, и тд.............. не думаю, что с этими клоунами будет кто-то договаривается при смене власти , их ждет судьба хуже чем януковича.
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29.08.2022 00:26 Відповісти
ЗЕлені, уклоністи, сцикуни та колоборанти продовжують репресії проти патріотів та бойових генералів.
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29.08.2022 00:33 Відповісти
"Вірю в Бога та ЗСУ !"

в цю українську "соціологію" не в'їхали два вована - той що в кремлі, та той що на банковій.
справа поправима, як сказав пан Юрій Бутусов,

"Якщо буде треба підтримати на суді Сергія Григоровича - я прийду."
МИ прийдемо, а ЗЄ-*** - піде геть !
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29.08.2022 00:38 Відповісти
Який, бл..., "суд"!!!? Де ви бачили в Україні незалежну судову гілку влади?
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29.08.2022 08:40 Відповісти
В мене шок - в краіні ВІЙНА , а зелений мерзотник вирішив розправитися
зі своїми політичними опонентами , щоби спокійно дерибанити бабло ,
яке нам надає Захід 😠
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29.08.2022 00:39 Відповісти
А ось Жеку Кошового, який розповів ЧОМУ НЕ ПІДЕ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ , нагородив орденом за мужність
ТРЕБА мати мужність , щоб признати що не хоче захищати Україну
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29.08.2022 01:21 Відповісти
я вже радий що шефіри та сивохи не є Українськими орденоносцями.....
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29.08.2022 11:21 Відповісти
ще не вечір
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29.08.2022 19:20 Відповісти
Я завжди казав: у всьому винні москалі.
Гарантія, що їх слід там є.
А тістечко ...від волонтерів - це стаття, і не тільки тістечко, а ще й кава - це вже серйозно.
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29.08.2022 00:57 Відповісти
Москалі тут ні до чого. Зеленський завжди ненавидів Україну і хотів повернути СССР. Достатньо подивитися всю його кар'єру.

Він же постійно грав ностальгуючих то за СССР то за російською імперією ватників, а українці це були якісь недолугі дебілушки, які постійно плутались у нього і росії під ногами.
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29.08.2022 01:15 Відповісти
за ЦЕ щедро платили "замовники" з кремля...та Ігарь Валєрічь....
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29.08.2022 11:22 Відповісти
О,очередная гнида друзенка бежит с корабля....а так облизывал клована...
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29.08.2022 01:08 Відповісти
А ти продовжуєш облизувати?
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29.08.2022 08:42 Відповісти
А шо ДБР не подобается? Що громадяни України захищають свої дома і міста ?

пропоную голову ДБР НА ГИЛЯКУ ‼️‼️
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29.08.2022 01:13 Відповісти
Голова ДБР у нас - адвокат Януковича Сухачов. Призначений в ДБР особисто Зеленським.
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29.08.2022 01:16 Відповісти
При чому тут виродки з ДБР взагалі, коли вони просто злобні шавки на ланцюгу у влади. На кого влада нацькує і спустить з ланцюга, того вони і рвати будуть.
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29.08.2022 08:45 Відповісти
Зелёная плесень продолжает преследовать и гнобить патриотов, Кривоноса,Марченко...
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29.08.2022 01:18 Відповісти
Вспомните, как он посадил Антоненка, и потом стал последовательно наезжать на активистов и военных
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29.08.2022 10:06 Відповісти
Зелена гнида не любить критику!
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29.08.2022 01:18 Відповісти
ДБР - це організоване злочинне угруповання, яке повинно зникнути якнайшвидше.
Ця структура вже багато разів на практиці довела, що шкодить Україні (багатократно більше, аніж допомагає).
ДБР подібна до ракової пухлини: вона, начебто, частина організму, в якому вона живе, але насправді вона - причина майбутньої швидкої передчасної смерті такого організму.
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29.08.2022 01:29 Відповісти
@

(цікаво, в мене та сама асоціація виникла).

Коротше, час ДБРу - за Трубою.
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29.08.2022 02:13 Відповісти
💯
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29.08.2022 08:47 Відповісти
Підтримую твердження Геннадія Друзенко, опубліковані в цій статті.
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29.08.2022 01:32 Відповісти
Вчера произошло событие, которое у нас осталось совершенно незамеченным, а зря. Как мы уже не раз наблюдали, совсем маленькие европейские страны, такие как Северная Македония, например, готовы отдать нам все оружие какой-то категории под ноль. С одной стороны, это дает сигнал другим странам, в том плане, что держать у себя железо, когда идет реальная война со страной, откуда и для них исходит единственная угроза - глупо. Лучше отдать оружие в руки тех, кто хочет и умеет бить общего врага. На минуточку вспомним, что НАТО и было создано для противостоянию российской угрозе, и сейчас Альянс назвал российскую угрозу реальной и непосредственной. Других угроз для НАТО просто нет. И вот когда Украина открыто и широкомасштабно противостоит именно этой угрозе, сидеть на оружии не просто некрасиво, но и тупо.

Но в таком случае возникает вопрос о том, как с чисто оперативной точки зрения перекрывать пустоту, образовавшуюся после передачи оружия, и вчера этот механизм был продемонстрирован в действии. Вчера министры обороны Польши Чехии и Словакии, подписали соглашение о том, что с 1 сентября небо Словакии будет закрыто силами ПВО и ВВС Польши и Словакии. Необходимость эта возникает потому, что в этот день Словакия снимает с вооружения 11 своих самолетов Миг-29 для их последующей передачи Украине.

Министр обороны страны Ярослав Надь заявил о том, что слухе о якобы уже переданных Мигах Украине - не соответствуют действительности. Для передачи самолетов нужно было формализовать аспекты обеспечения безопасности, и вот этот этап остался позади. Просто на этом фоне теперь очень нехорошо выглядят оправдания Шольца о том, что невозможно передать списанные из Бундесвера танки и БТР, хранящиеся у производителя потому, что самим их не хватает. Словакия отдает самолеты не из консервации, а снимает с вооружения. И между прочим, из этого не делается никакого шоу, все - в рабочем порядке.

Тем не менее, в Германии ситуация все же постепенно выходит в нужное русло. Несмотря на пропутинские призывы левого крыла правящей партии СДПГ, общее направление внешней политики приобретает правильное направления Так вчера же министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверила, что в случае необходимости Германия готова годами поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения. В том числе - поставками тяжелого оружия. В частности, она сказала такое:

«Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей… Для меня очевидно: Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка».

Мы тоже надеемся на то, что следующим летом вооружения понадобятся уже для комплектации подразделений, которые будут проводить миротворческие операции на территории бывшей РФ, но как известно, надеяться надо на лучшее, а готовиться - к худшему. Но как мы не раз уже отмечали, ситуация может войти в точку перелома не только на линии фронта, но и в тылу противника, а там сейчас уже полным ходом идут очень интересные и обнадеживающие процессы.

Тем не менее, прямо сейчас для нас крайне важно получение вооружений и всего необходимого для того, чтобы сломать хребет противнику именно на поле боя. И европейские наблюдатели говорят о том, что прямо сейчас идет значительное перераспределение потоков снабжения ВСУ из США. До последнего времени, основными были воздушные линии снабжения, а сейчас уже заметно значительное превышение морских поставок и это говорит о том, что логистика выходит на новый качественный уровень. Ну а мы для себя отметим, что в Сети часто мелькают кадры с эшелонами железа противника, правда - часть из них сгорает еще до разгрузки, а вот видео с тем, сколько и чего выгружается из паромов и сухогрузов - нет. Но это и к лучшему, ибо сюрприз всегда к месту.
anti-colorados
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29.08.2022 02:09 Відповісти
Треба розслідувати хто залишив беззахисним аеропорт і нагороджувати героїв,а не лисе чмо!
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29.08.2022 04:31 Відповісти
Складається таке враження, що його підготували для висадки кацапського десанту, а Кривонос завадив...
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29.08.2022 08:09 Відповісти
100%.... по-Оманських договорняках запасний аеродром....
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29.08.2022 11:24 Відповісти
ДБР засновано, щоб кошмарити усіх незадовільних кожним президентом.
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29.08.2022 04:57 Відповісти
Ось що буває коли голосуєш «по приколу» і «хуженебудєт».
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29.08.2022 06:07 Відповісти
зе-зе, елдак, подоляккк, татров, тимошенко, бакланов из партии холуёв - мелкие политические мрази.

скоро их ставленник-предатель генерал наумов будет свидетелем по ним в орском суде.

наумов, их назначенец который руководил внутренней безопасностью в сбу и слил и сливает всё по офицерам.
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29.08.2022 06:08 Відповісти
Поки в ОП сидить зелена нікчема-зрадник, яка рахує себе генералісимусом важко буде виграти війну. Наступний буде Залужний, на кого повісять всіх собак.
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29.08.2022 06:26 Відповісти
Кто-то ещё сомневается, шо вместо президента у нас при владе враг? Кто-то ещё сомневается, шо ,,Слуги урода" продают Украину по кусочкам? ЗЕсуки уже и не скрывают, шо работают на ***** и спокойно принялись за уничтожение всех, кто может оказать сопротивление кацапам
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29.08.2022 06:39 Відповісти
Як можно було обрати в президенти таке кончене зелене сіпате чмо, з його ганебною командою зрадників, та крадіїв.Таким обранням Україна сама собі зашморг на шію накинула. Такі "керівникі'' і без кацапів доб'ють Україну.
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29.08.2022 06:53 Відповісти
Зелень найбільше боїться суду за злочинну діяльність яка надала впевненості агресору.
Наступна влада буде їх судити
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29.08.2022 07:55 Відповісти
А буде наступна влада в цій країні ?
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29.08.2022 08:35 Відповісти
Розслідувати, хто надав наказ розмінувати Чонгар - не на часі, а хто захистив аеропорт Київ - на часі? Не має слів...
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29.08.2022 08:11 Відповісти
Политические никчемы устраняют конкурента перед возможными выборами и им пох судьба страны! Продлить аренду еще на несколько лет и там хоть трава не рости - в Монако газоны и пальмы поливаются регулярно и свою тусовка уже корни пустила.
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29.08.2022 08:12 Відповісти
Треба віддати належне,як ОТОЧЕННЯ президента тонко,майже філігранно,виконує завдання рашистських кураторів та сіє РОЗБРАТ в українському суспільстві.Вони вже порахували СКІЛЬКИ БАБЛА "рубануть" на відбудові країни.Хоча кінця війни ще не видно, у них ВЖЕ мир та вибори.Тепер вірю в те,що сказав В.Кулик,що коли були перемовини в Стамбулі,ОПУ планував ЛІТОМ вибори.Вони там адекватні?Чи статас "бєні" спокою не дає?Чи може вони ВЖЕ такі собі "бєні-корєйкі"?
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29.08.2022 08:15 Відповісти
Я так розумію - що скоро кварталівці отримають звання генералів і очолять штаб верховного
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29.08.2022 08:25 Відповісти
Невже ми переможемо зі зрадниками начолі ?
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29.08.2022 08:28 Відповісти
коли читаєш такі статті робиш виновок а де були керівники в цей час. Хто керував летовищем який долбойоб був з влади там.Шановні читачі в мене враженн що наша влада бореться з нашими героями. А це нічого що коля катлета просидів у закарпатті а Єрмак в перші ж дні війни біля криму шукав як вислизнути. Підапраси ***** зелені йдіть ***** з України.
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29.08.2022 08:47 Відповісти
Прізвища цих обдовбаних слідчих відомі?
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29.08.2022 08:48 Відповісти
Друзенко робить вигляд що він не рвав собі анус за зешоблу.
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29.08.2022 09:01 Відповісти
Из-за таких как Кривонос план кремля и Оманского Осла с Елдаком по сдаче Украины провалились, по этому эта Мразь будет делать все что-бы скрыть преступления против Украины...
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29.08.2022 10:14 Відповісти
ліпше не скажеш - комплекс Петлюри, це по його наказу вбили полковника Болбочана, який написав декілька листів керівництву УНР про бардак і зокрема в армії
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29.08.2022 10:24 Відповісти
Уже дофіга військових під кримінальними справами - Пашинський, Чорновол, Марченко (за закупку бронежилетів і за захист Миколаєва), тепер Кривонос. На "штрафбат" набирають? таке враження, що ті, хто повідкривав ці справи чекали окупантів, а тепер виміщують на військових своє розчарування. Думаю ще дехто вигребе (той, кого ні разу не звільняють хе хе) за захист України. От побачите, таке не пробачають
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29.08.2022 11:00 Відповісти
Зеленский -Иуда, только видосики с патриотическими высерами а на деле агентура кремля
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29.08.2022 11:00 Відповісти
Це ж виходить, що Залужний віддав Кривоносу незаконний наказ про захист Жулян, то тепер всі його накази можна визнавати незаконними?
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29.08.2022 11:02 Відповісти
Єрмак готував для росіян у Жулянах страшну пастку. А Кривоніс засмутив цей план.
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29.08.2022 11:36 Відповісти
Хіба що дупу свою Дєрмармак готував в Жулянах,а не пастку.Люди все бачили,і все пам'ятають.
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29.08.2022 12:19 Відповісти
Ага, дристовичем напару хотіли засаду зробити, щоб там весь російський десант переколошматить краденим гранатометом.
Чи може хотілось подивиться як десант туди висажується? А тут таке зреліще зірвали
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29.08.2022 16:45 Відповісти
ДБР=ФСБ
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29.08.2022 11:10 Відповісти
що я можу сказати.....на жаль так хотіли 73% виборців України....

Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, єрмаків, баканавих, мураєвих, шаріїв, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
якщо так далі піде... то дуже скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.08.2022 11:30 Відповісти
Тарас Чорновіл

Нами керує ворог?

Щоб у вас не було зайвих сумнівів щодо того, що перед 24 лютого Україну свідомо й безвідмовно здавали ворогу. Чи це робилося за прямим і усвідомленим рішенням самого Зеленського, чи він настільки тупий і неспроможний нічого зрозуміти, що його просто використали в сліпу, судити не мені. Але Київ у їхніх планах мав упасти не за 3 дні, а за лічені години. І коли російський агент впливу Арєстовічь розказував, що Київ мали взяти за 12 годин, він був правий - саме на це розраховували його господарі. І на Банковій і в москві. Саме про такий сценарій попереджав і шеф ЦРУ особисто Зеленського ще в січні.

Мали висадити десант у Гостомелі й Жулянах. Не якихось парашутистів, а десятки транспортних літаків з тисячами десантури. І вони разом з передовими групами й ДРГ повинні були зайняти владні установи. Коли вся зелена братія наперебій добріхувала, як 24-го вони вели бій з рашистськими десантниками, то говорили деяку частину правди. 24 лютого вдень вони дійсно чекали на рашистських десантників у центрі Києва. Збрехали про дві речі: ніхто там опру чинити не мав. Ворога знищили в Гостомелі, не пустили в Жуляни, повбивали на Шулявці, Оболоні та численних блок-постах не за наказом влади. А, як видається, всупереч її очікуванням.

Путін мав зайняти Київ, взяти під контроль владні інституції, вони мали б підписати капітуляцію й погодитися на всі вимоги пуйла: "денацифікація (арешти патріотичної еліти); демілітаризація; відмова від НАТО і ЄС; руцкій язик - державний; Крим рашистський; ОРДЛО - незалежні.". Думаю, що хтось (чи всі?) до цього були готові. не були готові українці. Ви знаєте, хто і як рятував Гостомиль. Ви в прямому ефірі (Зеленський тоді ще не встиг запровадити цензуру) бачили, як нищили передові групи в Києві та на підступах. Знаєте, що відбулося в Мощуні. І, безумовно, ви читали й чули (не на ватно-олігархічному телемарафоні, звісно), як генерал Кривонос з нуля організував оборону аеропорту в Жулянах.

Кривоносу й рятівникам Києва цього не простили. Не в москві, їм зараз не до того, в Києві. Коли всі кроти й рашистські агенти вже були впевнені, що залишилося пару годин ризику й тривоги, а далі "придут наши и всё пойдёт, как договорились", раптом певні люди, самоорганізовані групи та бойові підрозділи зірвали плани. Ми вже знаємо, як за врятовані Стугни, які на першому етапі війни відіграли головну роль у захисті підступів до Києва, в ДБР відкрили провадження проти Тетяни Чорновол і Сергія Пашинського, а подоляківські ботоферми їх очорнювали й оббріхували.

А зараз зайнялися генералом Кривоносом і захисниками Жулян. Усе те, що я написав вище, ви б могли піддати сумніву, бо аж надто неймовірно звучить, хоча знайдіть хоч одне інше пояснення. Але тут реваншист і партнер Портнова Татаровне стримує своєї жадоби помсти й, вичекавши трохи часу, дає команду "Фас!" своїм ****** з ДБР. А тим багато наказів і не треба - ці московські ганчірки самі ненавидять і Українську Армію й усе українське. Отже, проти Кривоноса ведеться розслідування за те, що він врятував Київ від рашистського десанту. Київ, який здали й планували передати гауляйтерам за 12 годин. Яких вам ще доказів треба???
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29.08.2022 11:42 Відповісти
А это не тот Друзенко...которому так мешал жить президент Порошенко. Именно пан Друзенко ходил по всем тв- каналам и агитировал голосовать за Зе и Ко.
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29.08.2022 11:49 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001855899195&__cft__[0]=AZV6nWspBOUFGU4fZycslFo_mBDNhKndakraDq-ugRZfvCk6nrTwMtbJEHWh9k8I2H_50UWhe5-1uaXZ6dLOf9MCj3bQpzgj24rqW9YP1Otz-sOTAzP2uEQcLK_gSPqqCZspHRlSWRMGEtcxvFN31mk_Bb3Y5smuknpTB8RWgLRseg&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Ковтуненко

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001855899195 13 hrs · Український етнос нічого буде вартим як дозволить і надалі собою керувати юридично невстановленими особами з корнями на Росії і не захистить Україну, свою країну та своїх командирів з проводом.

Генерал Kryvonos Serhii

Аеропорт Жуляни був кинутий напризволяще.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001855899195

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001855899195 Київ вистояв чудом, який створили українці всупереч діям політичного керівництва На другий день повномасштабного вторгнення військ РФ у аеропорті Жуляни не було нікого, хто мав його охороняти. Через своєчасну реакцію Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного була швидко унеможливлена посадка літаків і висадка російського десанту.

А зараз нас звинувачують у перевищенні повноважень і нанесенні шкоди державі.



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29.08.2022 11:50 Відповісти
Зе-гниди, не чипайте захисників України! зрадників з ДБР під оновлений суд!
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29.08.2022 11:51 Відповісти
зеленський зрадник разом з ермаком. Спочатку злякались, обiсрались i порозбiгались.

А тепер героi. Мерзотники i сволота, яких треба самих судити.
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29.08.2022 12:22 Відповісти
А ось і українські гниди у всій красі.
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29.08.2022 13:15 Відповісти
Кривонос чесно сказав хто злив Херсон, взагалi пiвдень та майже все узбережжя, зелене

лайно з дЄрьмаком таке пробачити не можуть .

Зе-сволота вiдпочила в Оманi. налагодила контакти з патрушевим...з пуйлом,
ну, штАби чiстА канкрєтна там парєшать, сайтiсь пасєрєдiнє...позаглядала йому в Очко. ...увiдєла же ж там мiр ! уря ааааа !

маємо результат.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg/languk-525px-2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg.png
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29.08.2022 13:58 Відповісти
Слава Генералу Кривоносу. Українці, надіюсь, все вірно зрозуміли:хто є хто. І зроблять висновки. Слава ЗСУ!
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29.08.2022 16:41 Відповісти
боюсь не способны. принайми останни 30 р жодной пидстави подиляти Ваш оптимизм)
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29.08.2022 18:25 Відповісти
Не маю морального права "проковтнути" черговий правовий нігілізм наших можновладців. Що ви творите панове? Відносно генерала Кривоноса ви порушили кримінальне провадження за те, що він захищав аеропорт, а відносно тих, хто здав Херсон, ви будете розбиратися після війни?! В чому ваша логіка?! Не "жартуйте" з вогнем. Владу в Україні обирає народ. Тож ражду подумати над цим.
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29.08.2022 20:27 Відповісти
 
 