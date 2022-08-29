Російські окупанти будують понтонну переправу впритул до Антонівського мосту в Херсоні, - супутникове фото. ФОТОрепортаж
Російські окупанти будують понтонний міст впритул до пошкодженого українськими ударами Антонівського мосту у Херсоні.
Про це свідчать супутникові знімки за 27 серпня, які є в розпорядженні "Схем" (Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.
На них видно, що понтонна переправа простягається вже майже до середини Антонівського моста. Раніше про плани російських військових побудувати понтонний міст на окупованій Херсонщині повідомляла британська розвідка.
27 серпня супутник Planet Labs зафіксував процес будівництва окупантами понтонної переправи поблизу пошкодженого Антонівського моста: довжина зведеного мосту сягає понад 620 метрів.
Перші ознаки будівництва цієї переправи можна помітити на знімках Planet Labs ще за 19 серпня.
Про наміри Росії побудувати понтонний міст біля пошкодженого Антонівського 23 серпня повідомляла британська розвідка.
"Ця переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном і сходом. Протягом кількох тижнів російські сили і місцеві цивільні покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну здатність порівняно з поромом", – йшлося у повідомленні, яке цитувало у твітері Міністерство оборони Великої Британії.
Водночас у британській розвідці додали, що наплавний міст, "швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ".
У ніч на 27 липня ЗСУ завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні й транспортні шляхи російських військ.
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ну що ж, приємно непомилятися в підлості (нашої) влади. Уйобки.....
нехай будують, чим би тварюка не тішилися, аби не стріляла!
Це до вас , орки , послання ‼️
Могу только представить себе, сколько металлического говна придется убирать на траверзе Херсона со дна фарватера через несколько лет.
а зачем нам минировать опоры? что бы что?
И, весело хлопая крыльями, полетят в ***** косяки белых Жигулей.
Все, теперь нужен другой план!
Но в таком случае возникает вопрос о том, как с чисто оперативной точки зрения перекрывать пустоту, образовавшуюся после передачи оружия, и вчера этот механизм был продемонстрирован в действии. Вчера министры обороны Польши Чехии и Словакии, подписали соглашение о том, что с 1 сентября небо Словакии будет закрыто силами ПВО и ВВС Польши и Словакии. Необходимость эта возникает потому, что в этот день Словакия снимает с вооружения 11 своих самолетов Миг-29 для их последующей передачи Украине.
Министр обороны страны Ярослав Надь заявил о том, что слухе о якобы уже переданных Мигах Украине - не соответствуют действительности. Для передачи самолетов нужно было формализовать аспекты обеспечения безопасности, и вот этот этап остался позади. Просто на этом фоне теперь очень нехорошо выглядят оправдания Шольца о том, что невозможно передать списанные из Бундесвера танки и БТР, хранящиеся у производителя потому, что самим их не хватает. Словакия отдает самолеты не из консервации, а снимает с вооружения. И между прочим, из этого не делается никакого шоу, все - в рабочем порядке.
Тем не менее, в Германии ситуация все же постепенно выходит в нужное русло. Несмотря на пропутинские призывы левого крыла правящей партии СДПГ, общее направление внешней политики приобретает правильное направления Так вчера же министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверила, что в случае необходимости Германия готова годами поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения. В том числе - поставками тяжелого оружия. В частности, она сказала такое:
«Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей… Для меня очевидно: Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка».
Мы тоже надеемся на то, что следующим летом вооружения понадобятся уже для комплектации подразделений, которые будут проводить миротворческие операции на территории бывшей РФ, но как известно, надеяться надо на лучшее, а готовиться - к худшему. Но как мы не раз уже отмечали, ситуация может войти в точку перелома не только на линии фронта, но и в тылу противника, а там сейчас уже полным ходом идут очень интересные и обнадеживающие процессы.
Тем не менее, прямо сейчас для нас крайне важно получение вооружений и всего необходимого для того, чтобы сломать хребет противнику именно на поле боя. И европейские наблюдатели говорят о том, что прямо сейчас идет значительное перераспределение потоков снабжения ВСУ из США. До последнего времени, основными были воздушные линии снабжения, а сейчас уже заметно значительное превышение морских поставок и это говорит о том, что логистика выходит на новый качественный уровень. Ну а мы для себя отметим, что в Сети часто мелькают кадры с эшелонами железа противника, правда - часть из них сгорает еще до разгрузки, а вот видео с тем, сколько и чего выгружается из паромов и сухогрузов - нет. Но это и к лучшему, ибо сюрприз всегда к месту.
anti-colorados
зброя як і гроші любить тишу а особливо кількість
ДЕ?
И выгоняют на неё жирную детонирущую технику.
Подыхать надо красиво, с размахом, с разлётом во все стороны.
А разбирать понтон раз в 100 легче, чем мост. Они конечно его мостом пытаются прикрыть, но то дело такое, расчёт на повезёт-не повезёт. Раз может и повезёт, ну, а потом прощай понтоночка...