Російські окупанти будують понтонну переправу впритул до Антонівського мосту в Херсоні, - супутникове фото. ФОТОрепортаж

Російські окупанти будують понтонний міст впритул до пошкодженого українськими ударами Антонівського мосту у Херсоні.

Про це свідчать супутникові знімки за 27 серпня, які є в розпорядженні "Схем" (Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.

На них видно, що понтонна переправа простягається вже майже до середини Антонівського моста. Раніше про плани російських військових побудувати понтонний міст на окупованій Херсонщині повідомляла британська розвідка.

27 серпня супутник Planet Labs зафіксував процес будівництва окупантами понтонної переправи поблизу пошкодженого Антонівського моста: довжина зведеного мосту сягає понад 620 метрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ не можуть перекидати техніку через Дніпро після ударів ЗСУ по мостах, - Хлань

Перші ознаки будівництва цієї переправи можна помітити на знімках Planet Labs ще за 19 серпня.







Про наміри Росії побудувати понтонний міст біля пошкодженого Антонівського 23 серпня повідомляла британська розвідка.

"Ця переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном і сходом. Протягом кількох тижнів російські сили і місцеві цивільні покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну здатність порівняно з поромом", – йшлося у повідомленні, яке цитувало у твітері Міністерство оборони Великої Британії.

Водночас у британській розвідці додали, що наплавний міст, "швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ".

У ніч на 27 липня ЗСУ завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні й транспортні шляхи російських військ.