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Російські окупанти будують понтонну переправу впритул до Антонівського мосту в Херсоні, - супутникове фото. ФОТОрепортаж

Російські окупанти будують понтонний міст впритул до пошкодженого українськими ударами Антонівського мосту у Херсоні.

Про це свідчать супутникові знімки за 27 серпня, які є в розпорядженні "Схем" (Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.

На них видно, що понтонна переправа простягається вже майже до середини Антонівського моста. Раніше про плани російських військових побудувати понтонний міст на окупованій Херсонщині повідомляла британська розвідка.

27 серпня супутник Planet Labs зафіксував процес будівництва окупантами понтонної переправи поблизу пошкодженого Антонівського моста: довжина зведеного мосту сягає понад 620 метрів.

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Перші ознаки будівництва цієї переправи можна помітити на знімках Planet Labs ще за 19 серпня.

Російські окупанти будують понтонну переправу впритул до Антонівського мосту в Херсоні, - супутникове фото 01
Російські окупанти будують понтонну переправу впритул до Антонівського мосту в Херсоні, - супутникове фото 02
Російські окупанти будують понтонну переправу впритул до Антонівського мосту в Херсоні, - супутникове фото 03

Про наміри Росії побудувати понтонний міст біля пошкодженого Антонівського 23 серпня повідомляла британська розвідка.

"Ця переправа є ключовою ланкою між окупованим Росією Херсоном і сходом. Протягом кількох тижнів російські сили і місцеві цивільні покладалися на поромну переправу через водний шлях. Якщо Росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну здатність порівняно з поромом", – йшлося у повідомленні, яке цитувало у твітері Міністерство оборони Великої Британії.

Водночас у британській розвідці додали, що наплавний міст, "швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ".

У ніч на 27 липня ЗСУ завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні й транспортні шляхи російських військ.

Автор: 

армія рф (17373) міст (1231) Херсон (3356) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+42
******* у своєму репертуарі(((
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29.08.2022 01:25
+30
ДБР взялося розслідувати «можливі протиправні дії військових службових осіб, вчинених щодо майна КП міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)». Судячи з запитань, які вказані в листі ДБР, слідчих цікавить, на якій підставі обороною аеропорту «Київ» командував генерал-майор Сергій Кривонос. У той же час, у відкритому доступі є наказ Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про призначення Кривоноса керівником оборони Жулян.
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29.08.2022 01:23
+22
куй в сраку парашинцям, точність хаймарсів дозволить припинити ідіотичні конвульсії одним хаймарсом.

нехай будують, чим би тварюка не тішилися, аби не стріляла!
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29.08.2022 01:24
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ДБР взялося розслідувати «можливі протиправні дії військових службових осіб, вчинених щодо майна КП міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)». Судячи з запитань, які вказані в листі ДБР, слідчих цікавить, на якій підставі обороною аеропорту «Київ» командував генерал-майор Сергій Кривонос. У той же час, у відкритому доступі є наказ Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про призначення Кривоноса керівником оборони Жулян.
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29.08.2022 01:23 Відповісти
******* у своєму репертуарі(((
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29.08.2022 01:25 Відповісти
Я лише вчора дивився його відео, з думкою, що його позиція багатьом по перек горла,
ну що ж, приємно непомилятися в підлості (нашої) влади. Уйобки.....
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29.08.2022 06:29 Відповісти
Які там зе ляді_ зрадники чистої води.
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29.08.2022 10:30 Відповісти
не...., дбр,- всего лишь верный пес на страже ОПг ермака.....
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29.08.2022 01:36 Відповісти
Річ невтім, собаки і запроданці, є, були і будуть , при любій владі, але те, що ці скоти чворять навіть під час війни, до добра не доведе, і таке відчуття, що звичайними виборами, голосуванням, вирвати від них владу невдасться, бо вони розуміють що їх чекає....
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29.08.2022 06:38 Відповісти
Вибори будуть у смартфоні. кіно вже не потрібне. В живих остатись повинен тільки один. Без свого оточення він не зможе бути узурпатором.
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29.08.2022 06:55 Відповісти
Так, от те саме оточення, включно з ляльководом, і треба нейтралізувати. Сам по собі, він - ніхто.
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29.08.2022 10:34 Відповісти
якби ж я міг думкою, чи силою духа... очевидно, поки українці не навчаться об'єднуватися для спільної мети, то нас так і кидатиме як той човен у бурхливому морі.
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29.08.2022 11:06 Відповісти
нестабильный президент - горе в стране..(
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29.08.2022 07:54 Відповісти
зе-шобла то не дибіли то замасковані зрадники
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29.08.2022 08:33 Відповісти
дело Елдака-Портнова-Татарова живет. Они почему-то решили, что уже опять можно... Весьма наивно с их стороні=)
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29.08.2022 09:33 Відповісти
Боюсь что-то внезапно прилетит и произойдёт отрицательная плавучесть с пропавшими без вести
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29.08.2022 01:24 Відповісти
Я не певен, що ******* понтони порожні всередині. Якщо вони з пінопластовим наповнювачем, втопити їх неможливо.
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29.08.2022 10:36 Відповісти
куй в сраку парашинцям, точність хаймарсів дозволить припинити ідіотичні конвульсії одним хаймарсом.

нехай будують, чим би тварюка не тішилися, аби не стріляла!
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29.08.2022 01:24 Відповісти
навіть зараз не можливо! 10см на піксель (4-6 см/на піксель це таємна інформація і коштує це можливісттю втрати супутника кошторисом у Х/З скільки мегаєнотів!)
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29.08.2022 01:29 Відповісти
бажання є! але нехай попрацюють!
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29.08.2022 01:33 Відповісти
Не тратьте , куме , сили ,спускайтеся на дно
Це до вас , орки , послання ‼️
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29.08.2022 01:26 Відповісти
Кацапи , кацапи
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29.08.2022 01:51 Відповісти
Шрапнелью упырей - шрапнелью...и буль - буль.
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29.08.2022 01:27 Відповісти
они ее уже неделю будують, а Цензор только одуплился...... )
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29.08.2022 01:30 Відповісти
))) а Министерство обороны Великой Британии случайно не знает - понтоны внутри полые или заполнены пенополистиролом? ))
Могу только представить себе, сколько металлического говна придется убирать на траверзе Херсона со дна фарватера через несколько лет.
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29.08.2022 01:35 Відповісти
кацап, иди на ***
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29.08.2022 02:58 Відповісти
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29.08.2022 01:35 Відповісти
Интересно, чувак выжил?
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29.08.2022 01:55 Відповісти
премия Дарвина его 100%
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29.08.2022 02:21 Відповісти
Нет, его спасли рашисты
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29.08.2022 06:55 Відповісти
... и назначили гауляйтером болота=)
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29.08.2022 09:34 Відповісти
Из ума - точно!
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29.08.2022 12:07 Відповісти
там кто-то нам подводные дроны обещал подогнать на днях с глубиной погружения в 100 метов. Интересно, а они умеют опоры моста минировать? Если нет - могут же тогда боевые водолазы это сделать?! Я не думаю, что там сидят под водой какие-то контрводолазы 24/7.
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29.08.2022 01:50 Відповісти
нет, не умеют.
а зачем нам минировать опоры? что бы что?
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29.08.2022 02:24 Відповісти
как зачем? чтобы взорвать. Дешево и сердито. Можно извести хаймерсов на миллиард и нифига не добиться, а можно взрывчатки на три копейки и завалить несколько пролетов одновременно.
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29.08.2022 21:44 Відповісти
тут пацаны уже пообещали тебе выдать плиту от КБА-48. Когда будешь плыть, то просто толкай ее перед собой. Броник можешь не надевать.
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29.08.2022 21:53 Відповісти
O_купанти будують понтонну переправу
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29.08.2022 01:50 Відповісти
👍🏼😂😂😂
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29.08.2022 01:52 Відповісти
можна в'***** по цій переправі?
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29.08.2022 01:51 Відповісти
можно. Но еще рано. Не стоит их сейчас пугать, пусть достроят до берега. Так они вроде как бы и типа делом заняты, и на другую муйню не тратят времени и ресурсов.
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29.08.2022 02:17 Відповісти
Навiщо тут свiй час марнуЭш? За дозволом звони прямо до ГенШтабу...
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29.08.2022 08:33 Відповісти
Надо подождать, пока достроят и радостно начнут переправляться. Ну, а потом ТРИСТА ТРИДЦАТЬ ТРИ!!!!
И, весело хлопая крыльями, полетят в ***** косяки белых Жигулей.
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29.08.2022 01:59 Відповісти
Зачем раскрывать секретные планы Генштаба ВСУ! Кругом глаза и уши врагов!
Все, теперь нужен другой план!
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29.08.2022 12:10 Відповісти
Да, верно. План раскрыт. Теперь они точно ограничат выпуск белых "Жигулей" и перейдут на красные.
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29.08.2022 12:45 Відповісти
Упорные ребята...) Это хлеб Хаймарсов...
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29.08.2022 02:21 Відповісти
это хлеб стволки - дешево и сердито. Два снаряда с воздушным подрывом на понтонами, и метров сто понтонов, набирая воду, идут ко дну.
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29.08.2022 02:30 Відповісти
Це якщо у них "не вистачило клепки в голові" і їх не навчила Білогорівка Вже писав - по нормам воєнного часу понтони повинні заповнюваться піною, яка при контакті з повітрям перетворюється у твердий мілкопористий пінопласт Тоді навіть наскрізні снарядні пробоїни не приведуть до втрати плавучості Але кацапи так спішили "взять Киев за три дня", що до війни не готувалися Понтони у них залишилися мирного часу - пусті корита, що тонуть навіть від кульових пробоїн Якщо у них і там такі самі, то я їм не заздрю
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29.08.2022 05:08 Відповісти
В данном случае такое будет затруднено из-за того, что пантон строится впритык к опорам моста, и он в некотором смысле будет выступать прикрытием. Не полноценным, но всё же...
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29.08.2022 08:54 Відповісти
это прикрытие для шрапнели мало роялит. Просто один понтон затонет через час, а другой через пять.
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29.08.2022 14:21 Відповісти
Вчера произошло событие, которое у нас осталось совершенно незамеченным, а зря. Как мы уже не раз наблюдали, совсем маленькие европейские страны, такие как Северная Македония, например, готовы отдать нам все оружие какой-то категории под ноль. С одной стороны, это дает сигнал другим странам, в том плане, что держать у себя железо, когда идет реальная война со страной, откуда и для них исходит единственная угроза - глупо. Лучше отдать оружие в руки тех, кто хочет и умеет бить общего врага. На минуточку вспомним, что НАТО и было создано для противостоянию российской угрозе, и сейчас Альянс назвал российскую угрозу реальной и непосредственной. Других угроз для НАТО просто нет. И вот когда Украина открыто и широкомасштабно противостоит именно этой угрозе, сидеть на оружии не просто некрасиво, но и тупо.

Но в таком случае возникает вопрос о том, как с чисто оперативной точки зрения перекрывать пустоту, образовавшуюся после передачи оружия, и вчера этот механизм был продемонстрирован в действии. Вчера министры обороны Польши Чехии и Словакии, подписали соглашение о том, что с 1 сентября небо Словакии будет закрыто силами ПВО и ВВС Польши и Словакии. Необходимость эта возникает потому, что в этот день Словакия снимает с вооружения 11 своих самолетов Миг-29 для их последующей передачи Украине.

Министр обороны страны Ярослав Надь заявил о том, что слухе о якобы уже переданных Мигах Украине - не соответствуют действительности. Для передачи самолетов нужно было формализовать аспекты обеспечения безопасности, и вот этот этап остался позади. Просто на этом фоне теперь очень нехорошо выглядят оправдания Шольца о том, что невозможно передать списанные из Бундесвера танки и БТР, хранящиеся у производителя потому, что самим их не хватает. Словакия отдает самолеты не из консервации, а снимает с вооружения. И между прочим, из этого не делается никакого шоу, все - в рабочем порядке.

Тем не менее, в Германии ситуация все же постепенно выходит в нужное русло. Несмотря на пропутинские призывы левого крыла правящей партии СДПГ, общее направление внешней политики приобретает правильное направления Так вчера же министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверила, что в случае необходимости Германия готова годами поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения. В том числе - поставками тяжелого оружия. В частности, она сказала такое:

«Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей… Для меня очевидно: Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка».

Мы тоже надеемся на то, что следующим летом вооружения понадобятся уже для комплектации подразделений, которые будут проводить миротворческие операции на территории бывшей РФ, но как известно, надеяться надо на лучшее, а готовиться - к худшему. Но как мы не раз уже отмечали, ситуация может войти в точку перелома не только на линии фронта, но и в тылу противника, а там сейчас уже полным ходом идут очень интересные и обнадеживающие процессы.

Тем не менее, прямо сейчас для нас крайне важно получение вооружений и всего необходимого для того, чтобы сломать хребет противнику именно на поле боя. И европейские наблюдатели говорят о том, что прямо сейчас идет значительное перераспределение потоков снабжения ВСУ из США. До последнего времени, основными были воздушные линии снабжения, а сейчас уже заметно значительное превышение морских поставок и это говорит о том, что логистика выходит на новый качественный уровень. Ну а мы для себя отметим, что в Сети часто мелькают кадры с эшелонами железа противника, правда - часть из них сгорает еще до разгрузки, а вот видео с тем, сколько и чего выгружается из паромов и сухогрузов - нет. Но это и к лучшему, ибо сюрприз всегда к месту.
anti-colorados
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29.08.2022 02:32 Відповісти
очевидно що не все можна озвучувати і оголошувати про плани поставок зброї
зброя як і гроші любить тишу а особливо кількість
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29.08.2022 08:38 Відповісти
"на территории бывшей РФ" - бальзам для очей )))
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29.08.2022 03:01 Відповісти
Судячи з усього - кацапи "якорять" наплавний міст до опор стаціонарного мосту Ну що ж - рішення в принципі правильне: і якорі не треба виставлять і буксирні катери менше завантажувать і самі прольоти стаціонарного мосту будуть частково прикривать наплавний міст зверху- з півночі від обстрілів Побачимо - наскільки це рішення правильне
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29.08.2022 05:31 Відповісти
Да вы правы понтоны будут крепится к каждой опоре моста. И такой мост не развалится при попадании в него из за течения.
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29.08.2022 11:21 Відповісти
Так інженерну підготовку для чого у військових училищах викладають?
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29.08.2022 13:23 Відповісти
ну да, на "плаву" останутся только два понтона, принайтовленные к опоре, остальные несколько понтонов между опорами обретут отрицательную плавучесть. Таким образом переправа станет надводно-подводной. Как у них плавают понтоны - они продемонстрировали на Северском Донце.
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29.08.2022 14:32 Відповісти
На знімках ніякого наплавного мосту не видно. Одна баржя і що?
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29.08.2022 06:50 Відповісти
Ось синку море, ось чайки...

ДЕ?
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29.08.2022 07:43 Відповісти
кацапа, припини бухати і побачиш
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29.08.2022 08:29 Відповісти
Good luck, assholes. If the Excaliburs can inflict enough damage to the structural concrete, let's see how the tinfoil pontoons will withstand that brutal power.
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29.08.2022 07:14 Відповісти
Понтон ще легше розбити ніж сам міст тож нехай будують він також буде знищений
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29.08.2022 07:34 Відповісти
он на волнах кочается попробуй попади в надувніе плоты
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29.08.2022 10:40 Відповісти
цэ е пичально...у киеве пихуй..
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29.08.2022 08:50 Відповісти
Херсонці кажуть що по антонівсь кий міст працює нажаль... Можливо що важка техніка не їздить. Перфорації мостів як і русофобії все ще недостатньо... Ще мабуть треба вздовж або під'їзди до мостів...
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29.08.2022 09:45 Відповісти
мост имени антона кошевого героя квіртала 95
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29.08.2022 10:39 Відповісти
Мост пристрелян, так что пусть завершают свою понтонную переправу.
И выгоняют на неё жирную детонирущую технику.
Подыхать надо красиво, с размахом, с разлётом во все стороны.
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29.08.2022 10:40 Відповісти
Коцапи не знали про повне знищення Антонівського мосту, тому майже місяць по ньому йшла движуха
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29.08.2022 10:49 Відповісти
Зрадое...ы оргазмируют ) Рано братцы, равно, вот достроят они свой понтон, тут и им и прилетит.
А разбирать понтон раз в 100 легче, чем мост. Они конечно его мостом пытаются прикрыть, но то дело такое, расчёт на повезёт-не повезёт. Раз может и повезёт, ну, а потом прощай понтоночка...
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29.08.2022 12:10 Відповісти
Почему мост до сих пор стоит.
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29.08.2022 13:00 Відповісти
потому что он нам нужен. Мы по нему наступать будем.
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29.08.2022 14:34 Відповісти
 
 