Місія МАГАТЕ вже в дорозі до Запорізької АЕС, - Гроссі. ФОТО
Місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги Запорізької АЕС уже в дорозі.
Про це повідомив у твіттері голова агентства Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.
"Настав день, місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги АЕС у Запоріжжі вже в дорозі. Ми повинні гарантувати безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та в Європі. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться цього тижня", - зазначив Гроссі.
Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.
За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.
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Они изначально заявляли, что хотят проверить безопасность станции.
ВСЁ !!!
хтось чекає чогось від того візиту?
Тобто боронитимуть особисто до повного звільнення? Імпотенти волають що запліднять весь світ, мля... магата спішить на поміч...
а потім в стилі пуйла - нас там нєту..ващі чмоні самоліквідувались..ми приїхали - нікого на станціїї немає..фантастика по Азімову..і все..
а раїся нехай доказує зворотне..чому вони вічно під дурнв косять?? треба і нам іхтамнєтить і ценемитить, вонисамікурили