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Місія МАГАТЕ вже в дорозі до Запорізької АЕС, - Гроссі. ФОТО

Місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги Запорізької АЕС уже в дорозі.

Про це повідомив у твіттері голова агентства Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ.

"Настав день, місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги АЕС у Запоріжжі вже в дорозі. Ми повинні гарантувати безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та в Європі. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться цього тижня", - зазначив Гроссі.

Місія МАГАТЕ вже в дорозі до Запорізької АЕС, - Гроссі 01

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.

Автор: 

МАГАТЕ (712) Запорізька АЕС (1405) Гроссі Рафаель (292)


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Топ коментарі
+6
Ось цей,що попереду,налаштований дуже серйозно.Його стурбованість буде взагалі безмежна.
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29.08.2022 08:11
+6
Едут чтобы сказать

"Все нормально, пользуйтесь" ?
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29.08.2022 08:12
+6
МАГАТЕ - безпонтова муйня
хтось чекає чогось від того візиту?
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29.08.2022 08:13
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Может кто-то обьяснить, что полезного даст этот крестовый поход, кроме легализации оккупантских выродков захвативших АЕС?
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29.08.2022 08:06 Відповісти
Цікаво, у Запоріжжі так пропустять, чи треба буде хабаря давати?
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29.08.2022 10:27 Відповісти
А каким маршрутом едут, через парашу или вільну Україну?
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29.08.2022 08:10 Відповісти
Не поспішайте. Кацапи за неділю ще не всю зброю встигли вивезти.
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29.08.2022 08:11 Відповісти
Ось цей,що попереду,налаштований дуже серйозно.Його стурбованість буде взагалі безмежна.
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29.08.2022 08:11 Відповісти
Едут чтобы сказать

"Все нормально, пользуйтесь" ?
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29.08.2022 08:12 Відповісти
А типо ожидалось, что это отряд спецназа, который отобьёт станцию ?!
Они изначально заявляли, что хотят проверить безопасность станции.
ВСЁ !!!
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29.08.2022 10:41 Відповісти
МАГАТЕ - безпонтова муйня
хтось чекає чогось від того візиту?
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29.08.2022 08:13 Відповісти
Ждут. Например ведущие "оппозиционного" и самого "ровного" канала за приезд в Украину представителей МАГАТЭ и возлагают на них большие надежды.
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29.08.2022 08:17 Відповісти
Тут прям можна крутити барабан, що відбудеться: полон, не пустять, пустять, вони їх просто підірвуть, або взагалі комісія скаже, що русняві підтримують там порядок і взагалі там все нормально це все укропи
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29.08.2022 08:15 Відповісти
Відень дуже гарне місто. Але міжнародні організації там муйня.
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29.08.2022 08:16 Відповісти
дорогою мацква-берлін через пекін
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29.08.2022 08:19 Відповісти
Як вони збираються допомагати?
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29.08.2022 08:27 Відповісти
Легалізують присутність кацапів на станції.Чим не допомога?
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29.08.2022 10:21 Відповісти
И сколько кацапов в этой суперкоманде?
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29.08.2022 08:31 Відповісти
Знаток английского , переведи для начала значение слова " mostly ".
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29.08.2022 10:10 Відповісти
Сербия и Китай ну очень нейтральные для рашки страны. Иордания, Албания , Северная Македония - просто самые ведущие страны и специалисты в атомной энергетике ) А вот представителями Великобритании и США в этой говногруппе и не пахнет. Совпадение ?
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29.08.2022 10:19 Відповісти
А де Том Круз, курва...
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29.08.2022 09:02 Відповісти
Ми повинні гарантувати безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та в Європі. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться цього тижня", - зазначив Гроссі...

Тобто боронитимуть особисто до повного звільнення? Імпотенти волають що запліднять весь світ, мля... магата спішить на поміч...
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29.08.2022 09:31 Відповісти
Чіпа з Дейлом забули..
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29.08.2022 09:46 Відповісти
Як в бойовику, як то зібралися десь на астероїд бурити скважину.
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29.08.2022 09:37 Відповісти
краще б якихось спеців по боротьбі з терористави перевдягли направили на станцію..

а потім в стилі пуйла - нас там нєту..ващі чмоні самоліквідувались..ми приїхали - нікого на станціїї немає..фантастика по Азімову..і все..

а раїся нехай доказує зворотне..чому вони вічно під дурнв косять?? треба і нам іхтамнєтить і ценемитить, вонисамікурили
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29.08.2022 09:44 Відповісти
Навіщо? Щоби що? Який хоч мінімальний результат цього?
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29.08.2022 10:31 Відповісти
Для Магатэ , уже нарисованные красные линии , за ранее,от ***** . Где, и как , куда хотить.Под строжайшем наблюдением пидоро-кацапов .
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29.08.2022 11:20 Відповісти


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29.08.2022 12:37 Відповісти
А чого вони за яйця примаються? Навыть жінка. Чи щось тим приховують, чи вже прощаються?
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29.08.2022 16:49 Відповісти
фоткатися вміють, це ми вже зрозуміли)
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02.09.2022 10:25 Відповісти
 
 