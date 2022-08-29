Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, є жертви, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупаційні війська обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, є жертви. Росіяни вбили людей на зупинці та в їхніх оселях. Поліція задокументувала 23 ворожих обстріли за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, російська армія вдарила по містах Авдіївка, Слов’янськ, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Костянтинівка, Миколаївка, смт Райгородок, Щербинівка, селах Георгіївка, Петрівка, Тетянівка.

"Окупанти застосували ракети, артилерію, РСЗВ "Ураган" і "Град". Є вбиті та поранені серед мирного населення", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, у Бахмуті ворог поцілив біля зупинки громадського транспорту, на якій були люди. Внаслідок розриву касетних боєприпасів загинули мешканці віком від 36 до 60 років. Кількість загиблих не повідомляється.























Також повідомляється, що війська рф зруйнували та пошкодили 36 цивільних об’єктів - 22 житлових будинки, коксохімічний завод, гаражі, електромережі, автобазу тощо.