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Вчорашній удар по центру Харкова: обидві ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері запущені окупантами ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Вчорашній удар по центру Харкова: обидві ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА 01
Вчорашній удар по центру Харкова: обидві ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА 02
Вчорашній удар по центру Харкова: обидві ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА 03
Вчорашній удар по центру Харкова: обидві ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА 04
Вчорашній удар по центру Харкова: обидві ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА 05

На фото наслідки вчорашнього ракетного удару російських окупантів по центру Харкова.

"Обидві запущені окупантами ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА. Зруйновано триповерхову адміністративну будівлю поруч. Пошкоджені припарковані недалеко автомобілі. На місці вибуху утворилася велика вирва. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив він.

За словами Синєгубова, наразі на місці працюють комунальні служби та правоохоронці. На місці прильоту знайдено деталі російської ракети ЗРК С300.

Також читайте: У центр Харкова влучили російські ракети: зруйновано адмінбудівлю, - Терехов (оновлено)

Автор: 

ракети (4023) Харків (5594) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+7
Жду, когда такие же сообщения будут приходить из маацваабада...
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29.08.2022 11:43
+5
Пока не бахнем по Белгороду, ракеты по Харькову будут прилетать постоянно ....
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29.08.2022 11:46
+2
Арыстовыч сейчас что етого не может быть. скорее всего им уважаемая росийская армия промахнулась аж два раза и где то в радиусе 10 километров нужно поискать военную часть по которой росийские вайска стреляли.
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29.08.2022 11:57
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Жду, когда такие же сообщения будут приходить из маацваабада...
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29.08.2022 11:43 Відповісти
Писька🇷🇺💩, не хочешь , ЗАСТАВЯТ ЗСУ & партнеры 🇱🇷
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29.08.2022 14:33 Відповісти
отже російські війська відкинуть на 100 км від Харківа не можливо бо ніззя
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29.08.2022 11:44 Відповісти
Там до кордону трохи більше 40 км...
Це їх за белгород гнати треба...
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29.08.2022 11:49 Відповісти
Льзя! Але, треба це робити нашими ракетами!!! Амеріканськими дійсно "ніззя"...
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29.08.2022 11:51 Відповісти
Подождем лет пяток, пока начнем производить свои ракеты?
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29.08.2022 16:29 Відповісти
Пока не бахнем по Белгороду, ракеты по Харькову будут прилетать постоянно ....
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29.08.2022 11:46 Відповісти
бьют как из Белгорода, так и из Донецка и Луганска. Неужели нельзя дать ответ? Столько оружия дают, финансовую помощь на вооружение.
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29.08.2022 11:48 Відповісти
Я думаю, технічно була і є можливість знищити пускові установки у бєлгороді, а ось бажання нема, бо є такий старий дід Оман, який не дозволяє цього робити.
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29.08.2022 13:07 Відповісти
Арыстовыч сейчас что етого не может быть. скорее всего им уважаемая росийская армия промахнулась аж два раза и где то в радиусе 10 километров нужно поискать военную часть по которой росийские вайска стреляли.
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29.08.2022 11:57 Відповісти
А кто наводку дает рашистам, типа там что-то есть?
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29.08.2022 12:16 Відповісти
Жаль,що гепа здох. От він би порадувався,що нарешті рюскій мір,за який вони з допою так сильно рвали сраку, прийшов...
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29.08.2022 15:09 Відповісти
Увидел фото, даже не поверил. Скорее всего в 1959 или 60г пришли с мамой пешком с Журавлевки через Лермонтовскую а потом по ул. Иванова(она на фото заканчивается упираясь в площадь) посмотреть на площадь, было мне 6 лет, площадь громадная, университет и Госпром как за горизонтом, памятника членину ещё не было. Именно там и постояли где воронка. Справа обком, прямо через Сумскую дворец пионеров. А потом уже в 64 г пришли тем же маршрутом со 110 школы ах три класса в пионеры приниматся, членин уже стоял, ещё подумал, площадь им. дзержинского, а памятник членину. По площадям твари лупят. Последняя стадия скотства. Не меньшее скотство западу это наблюдать и молоть чушь, что скоро дадут что просим, но две штуки. Пора отбросить все сомнения. Слепить из того что осталось, а в этом городе сумеют, и есть пока кому, и лупануть в дребезги пополам.
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29.08.2022 15:42 Відповісти
Этого не понять нехарьковчанам, поэтому идут разные отмазки типа "снаряды и ракеты быстро прилетают, и мы не успеваем и никогда не будем успевать сбивать их".
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29.08.2022 16:34 Відповісти
Если бы не военная помощь запада,то да кацапы бы уже не стреляли по Харькову-они бы уже в нём были
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30.08.2022 13:32 Відповісти
 
 