Вчорашній удар по центру Харкова: обидві ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері запущені окупантами ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.











На фото наслідки вчорашнього ракетного удару російських окупантів по центру Харкова.

"Обидві запущені окупантами ракети вибухнули біля приміщення Харківської ОВА. Зруйновано триповерхову адміністративну будівлю поруч. Пошкоджені припарковані недалеко автомобілі. На місці вибуху утворилася велика вирва. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив він.

За словами Синєгубова, наразі на місці працюють комунальні служби та правоохоронці. На місці прильоту знайдено деталі російської ракети ЗРК С300.

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