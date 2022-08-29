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Новини Фото Війна
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Ставив на коліна та стріляв. СБУ зібрала доказову базу на ще одного "кадирівця", який убив 5-х цивільних у Бучі. ФОТО

Служба безпеки України ідентифікувала командира групи спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці, який безжально вбив п’ятьох цивільних у Бучанському районі Київщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Майору поліції Мусаєву Ізнауру Ібрагімовичу оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством, (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Ставив на коліна та стріляв. СБУ зібрала доказову базу на ще одного кадирівця, який убив 5-х цивільних у Бучі 01

Досудовим слідством встановлено, що воєнний злочинець у складі окупаційних військ РФ брав участь у захопленні села Микуличі. Солдати, вчиняючи насильство та страти, здійснювали спецрейди для залякування місцевих мешканців.

"Керуючи спецзагоном, Мусаєв та його підлеглі, під виглядом запобігання співпраці цивільних із Збройними силами України, жорстоко розстрілювали людей. Першою жертвою Мусаєва став 57-річний місцевий житель, який мав необережність вийти з власного подвір’я. Майор спочатку змусив літнього чоловіка стати на коліна, а потім з пістолета Яригіна "Грач" вистрелив йому у потилицю. Тоді окупанти притягли тіло вбитого до будинку ще одного місцевого, якого також вбили пострілом у голову.

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Наступними жертвами стали подружня пара, яку теж поставили на коліна та вбили, і 67-річна жінка, якій вистрелили у скроню. Фактично протягом півгодини Мусаєв разом з підлеглими убили п’ятьох невинних людей", - йдеться у повідомленні.

СБУ продовжує ретельно досліджувати його причетність до скоєння інших злочинів на Київщині. Документування та досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Служби безпеки у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

армія рф (17373) СБУ (12818) вбивство (3088) чеченці (112) Буча (541)


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Топ коментарі
+14
Знайти і четвертувати на площі, в прямому ефірі, щоб знали як робити не треба.
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29.08.2022 13:16
+10
Імітація роботи ,СБУ ,,, ********,,,в своїй країні такими слабо займатися ??? Да він срать хотів,,, провадження ,,, клоуни
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29.08.2022 13:38
+8
Чому у нас досі не заслали агентів на кацапію які вбивали б цих покидьків?
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29.08.2022 13:20
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Знайти і четвертувати на площі, в прямому ефірі, щоб знали як робити не треба.
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29.08.2022 13:16 Відповісти
хай живе, але його дітей знищити
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29.08.2022 14:07 Відповісти
та все вони знають, вони садюгі. Але в прямому ефірі на площаді - цього робити не треба, це використають проти нас. Не переймайтеся, хтось його забаранить.
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29.08.2022 18:34 Відповісти
Чому у нас досі не заслали агентів на кацапію які вбивали б цих покидьків?
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29.08.2022 13:20 Відповісти
Всьому свій час... Принаймні маю на це надію...
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29.08.2022 13:24 Відповісти
Кого, Буданова який злив операцію- рейд у Крим в 2016 році?
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29.08.2022 13:51 Відповісти
Злив операцію, яку сам очолював, щоб самому отримати кулю ворога. Тоді б точно ніхто нічого не запідозрив. Геніяльно.
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29.08.2022 14:22 Відповісти
Операция прикрытия.выйти без потерь в Крыму и вальнуть (возможно)командира спецназа это хороший бонус в карьере.
Учитывая все его последующие действия и проебы с началом войны(ничего не вижу,ничего не наблюдаю,ударная группировка не сформирована),вполне возможный вариант.
Кто его двигал на главу ГУР, не фсбшный агент Дерьмак?
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30.08.2022 10:27 Відповісти
Ну, пля, а остальные ангелы заехавшие ознакомиться с местными достопримечательностями...

задрала имитация деятельности...
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29.08.2022 13:29 Відповісти
В міжнародний розшук подали?
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29.08.2022 13:30 Відповісти
Імітація роботи ,СБУ ,,, ********,,,в своїй країні такими слабо займатися ??? Да він срать хотів,,, провадження ,,, клоуни
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29.08.2022 13:38 Відповісти
Кадыркины членососы очень храбрые. С пленными и безоружными. Особенно они храбры когда у безоружного ещё и руки связаны. А кули, у них сам КаДыркин херой Параши дон и академик барановедения дон, дон-кондом.
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29.08.2022 13:46 Відповісти
Отож, я колись ******** свого сусіда, буйного алкаша, тільки наступного ранку, коли протризвів.
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29.08.2022 14:08 Відповісти
дон гон-дон дон гондон дон
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29.08.2022 15:25 Відповісти
Віддати його живцем диким свиням, а потім, коли його висруть, відправити додому - хай, суки, тішаться...
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29.08.2022 13:53 Відповісти
Найти животное и на кол!
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29.08.2022 13:56 Відповісти
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29.08.2022 14:05 Відповісти
підозра....)))
...........в нашому стилі((((((((((((
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29.08.2022 14:09 Відповісти
Я скажу страшную вещь ( да простят меня родственники наших пленных), но мы не должны менять дыровцев, вообще. Они так ничего не теряют, сами могут замучить и убить в плену сколько захотят, зная, что их-то в первую очередь на обмен. Другой вопрос, если они будут знать, что выхода из Украины им не будет, это поумерит пыл и кадыркино желание посылать своих ******** в Украину.
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29.08.2022 14:50 Відповісти
сподіваюсь його вівце-рідні не дістануться бєлиє жигулі
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варіант із зрадником ковальовим цілком прийнятний
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29.08.2022 15:23 Відповісти
Український Моссад (сподіваюсь його заснують) має у майбутньому виявити усіх чеченців, які ступали на землю України у складі рашистських військ і знищити. Там хороших не існує. І це не заклик до знищення чеченського народу, це заклик до знищення покидьків.
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30.08.2022 08:10 Відповісти
 
 