Ставив на коліна та стріляв. СБУ зібрала доказову базу на ще одного "кадирівця", який убив 5-х цивільних у Бучі. ФОТО

Служба безпеки України ідентифікувала командира групи спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці, який безжально вбив п’ятьох цивільних у Бучанському районі Київщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Майору поліції Мусаєву Ізнауру Ібрагімовичу оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством, (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Досудовим слідством встановлено, що воєнний злочинець у складі окупаційних військ РФ брав участь у захопленні села Микуличі. Солдати, вчиняючи насильство та страти, здійснювали спецрейди для залякування місцевих мешканців.

"Керуючи спецзагоном, Мусаєв та його підлеглі, під виглядом запобігання співпраці цивільних із Збройними силами України, жорстоко розстрілювали людей. Першою жертвою Мусаєва став 57-річний місцевий житель, який мав необережність вийти з власного подвір’я. Майор спочатку змусив літнього чоловіка стати на коліна, а потім з пістолета Яригіна "Грач" вистрелив йому у потилицю. Тоді окупанти притягли тіло вбитого до будинку ще одного місцевого, якого також вбили пострілом у голову.

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Наступними жертвами стали подружня пара, яку теж поставили на коліна та вбили, і 67-річна жінка, якій вистрелили у скроню. Фактично протягом півгодини Мусаєв разом з підлеглими убили п’ятьох невинних людей", - йдеться у повідомленні.

СБУ продовжує ретельно досліджувати його причетність до скоєння інших злочинів на Київщині. Документування та досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Служби безпеки у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.