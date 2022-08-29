Окупанти здійснили масований обстріл у Запорізькій області, зареєстровано до 30 ударів, - Нацполіція. ФОТО

У Запорізькій області окупанти здійснили масований обстріл. Поліція зареєструвала 30 ворожих ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, найбільших уражень зазнали місто Оріхів та прилеглі села. Також ракетний обстріл відбувся по об’єктах інфраструктури обласного центру. Внаслідок збройної агресії є поранені громадяни.

"Минулої ночі окупанти здійснили ракетний обстріл по об’єктах інфраструктури міста Запоріжжя. Сильних руйнацій зазнали житлові будинки в дачному кооперативі в Шевченківському районі. Деякі з них не підлягають відновленню. Ударною хвилею вибито вікна та пошкоджено майно в квартирі 9-поверхового будинку", - йдеться у повідомленні.

Також в результаті вчорашньої збройної атаки сильних ушкоджень та матеріальних збитків зазнали мешканці Пологівського району.

"Окупанти гатили по житлових кварталах Оріхова декілька годин поспіль. Під ворожий вогонь потрапили 14 вулиць районного центру. Місцеві мешканці повідомили про руйнування 12 будинків та двох квартир. Від влучень снарядів відбулося займання, вогнем уражено житлові та господарчі будівлі. Також пошкоджень зазнали транспортні засоби громадян, гаражні приміщення, паркани та дворова територія", - зазначають у Нацполіції.

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Окрім цього, ворожі снаряди прилетіли у села Преображенка та Залізничне Пологівського району, в результаті чого в будинках повилітали вікна, пошкоджено дахове покриття, стіни та фасади.

Внаслідок збройної атаки жителі Пологівського району зазнали осколкових поранень. Травмованих громадян доставлено на лікування до медичних закладів.