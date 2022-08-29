В окупованому Маріуполі розгорнули прапор України на фоні зруйнованих росіянами будинків. ФОТО

Житель тимчасово окупованого Маріуполя вийшов на дах будинку та розгорнув синьо-жовтий стяг.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Над окупованим Маріуполем замайорів прапор України. Так чоловік привітав рідну країну з Днем Незалежності України.



Маріуполець вийшов на дах будинку окупованого міста та на фоні зруйнованих росіянами будинків розгорнув синьо-жовтий прапор, на якому написано: "Маріуполь – це Україна". Також на стягу можна прочитати куплет з Державного Гімну", - йдеться в повідомленні.

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