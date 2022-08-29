В окупованому Маріуполі розгорнули прапор України на фоні зруйнованих росіянами будинків. ФОТО
Житель тимчасово окупованого Маріуполя вийшов на дах будинку та розгорнув синьо-жовтий стяг.
Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Над окупованим Маріуполем замайорів прапор України. Так чоловік привітав рідну країну з Днем Незалежності України.
Маріуполець вийшов на дах будинку окупованого міста та на фоні зруйнованих росіянами будинків розгорнув синьо-жовтий прапор, на якому написано: "Маріуполь – це Україна". Також на стягу можна прочитати куплет з Державного Гімну", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+36 wittmann1980
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+34 аспм мпри
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+25 Андрій Богатир
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І в мене сльози і гордість за таких людей.
Милий чоловіче, нехай тебе оберігає Господь. Молюся.
"Борітеся -поборемо! Нам Бог допомагає!"
Слава ВСУ !
youtube.com/watch?v=nA9UZF-SZoQ
Адже це вороги по суті.
зеленський на його місці засцяв би і скоріш за все пішов служити в окупаційну адміністрацію,
бо така його сциклива натура
Можливо просто треба змінити владу в країні.
Обрати Кривоноса президентом України і всі зеленські-ермаки-татарови-арахаміі" щезнуть з України "як роса на сонці"...