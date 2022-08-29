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Новини Фото Війна
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В окупованому Маріуполі розгорнули прапор України на фоні зруйнованих росіянами будинків. ФОТО

Житель тимчасово окупованого Маріуполя вийшов на дах будинку та розгорнув синьо-жовтий стяг.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Над окупованим Маріуполем замайорів прапор України. Так чоловік привітав рідну країну з Днем Незалежності України.

Маріуполець вийшов на дах будинку окупованого міста та на фоні зруйнованих росіянами будинків розгорнув синьо-жовтий прапор, на якому написано: "Маріуполь – це Україна". Також на стягу можна прочитати куплет з Державного Гімну", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Український прапор замайорить у Херсоні, Енергодарі, Сімферополі та на Савур-могилі, - Зеленський

В окупованому Маріуполі розгорнули прапор України на фоні зруйнованих росіянами будинків 01
В окупованому Маріуполі розгорнули прапор України на фоні зруйнованих росіянами будинків 02

Автор: 

Маріуполь (3230) окупація (6694) прапор (482)


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Топ коментарі
+36
Респект чуваку, кто выжил в том аду, пока русня стирала город с лица земли, больше ничего не боится!
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29.08.2022 14:24
+34
Українська армія пішла в наступ на Херсонщині. Маємо перші звільнені села!
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29.08.2022 14:33
+25
прикро, коли розумієш, що цей хлопак вартий усього ОП із зе-лупою та дєрьмаком у комплекті...
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29.08.2022 14:32
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сподіваюсь, він розуміє, навіщо так ризикує..
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29.08.2022 14:22 Відповісти
А сердце... а душа? Как им объяснить про риск потерять жизнь из-за любви к Украине!
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29.08.2022 14:35 Відповісти
Він українець.
І в мене сльози і гордість за таких людей.
Милий чоловіче, нехай тебе оберігає Господь. Молюся.
"Борітеся -поборемо! Нам Бог допомагає!"
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29.08.2022 15:11 Відповісти
"Безумству храбрых поем мы песню!"Хай це і сказав Пєшков-Горький,але це дійсно великий ризик...Жаль,що крім фотографа,не було б хоча б одної пари рук,щоб потримала прапор і надпис би читався зразу.Спасибі друже,довгих років тобі життя в Маріуполі і в Україні.Слава Героям!
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29.08.2022 15:12 Відповісти
Відомо, що двоє, це партизанський загін. Троє, це партизанський загін і зрадник. Скоріш за все це дружина або подруга. А муж і жона- одна сатана.
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29.08.2022 21:01 Відповісти
Слава Украине!

Слава ВСУ !
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29.08.2022 14:23 Відповісти
Сегодня в 15:30 стартует американская сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion с космодрома во Флориде. Она должна в тестовом беспилотном режиме совершить полет к Луне в рамках миссии Artemis 1. Прямая тпансляция:
youtube.com/watch?v=nA9UZF-SZoQ
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29.08.2022 15:04 Відповісти
Респект чуваку, кто выжил в том аду, пока русня стирала город с лица земли, больше ничего не боится!
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29.08.2022 14:24 Відповісти
Бажано, щоб автономний опір був дуже обережним ...
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29.08.2022 14:25 Відповісти
прикро, коли розумієш, що цей хлопак вартий усього ОП із зе-лупою та дєрьмаком у комплекті...
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29.08.2022 14:32 Відповісти
А як фсбешна консерва може дорівнювати патріоту?
Адже це вороги по суті.
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29.08.2022 14:44 Відповісти
+++
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29.08.2022 15:07 Відповісти
Слава Богу, слава Україні. Героїчний вчинок сміливої Людини.

зеленський на його місці засцяв би і скоріш за все пішов служити в окупаційну адміністрацію,
бо така його сциклива натура

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29.08.2022 14:32 Відповісти
🤡 💩
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29.08.2022 14:37 Відповісти
Українська армія пішла в наступ на Херсонщині. Маємо перші звільнені села!
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29.08.2022 14:33 Відповісти
Чекаємо вечірнього звіту від ГШ ЗСУ....🤞✊
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29.08.2022 14:47 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!!
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29.08.2022 16:57 Відповісти
Это он еще безоружный. Представить сложно, что он сделает с кацапами, если ему в руки дать еще автомат. Слава Украине и ее защитникам!
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29.08.2022 14:54 Відповісти
повага ГРОМАДЯНИНУ та ПАТРІОТУ
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29.08.2022 15:05 Відповісти
Тримайтеся, любі. Вірю, що вже зовсім недовго чекати і Маріуполь і всі наші міста знову будуть вільні.
Можливо просто треба змінити владу в країні.
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29.08.2022 15:06 Відповісти
Пані Канівець,так геть владу в Україні.Ставте Порошенка,розганяйте Генштаб,Залужного.Ще живі і Гелетей,і Муженко,та і Назаренко відбувся легким переляком.Заберем Маріуполь-як Слов*янськ,но віддамо Одесу і Київ.Потім зробим який небудь-Бобруйск-1.
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29.08.2022 15:18 Відповісти
Та навіщо все так ускладнювати?!
Обрати Кривоноса президентом України і всі зеленські-ермаки-татарови-арахаміі" щезнуть з України "як роса на сонці"...
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29.08.2022 16:17 Відповісти
Бережи вас Господь
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29.08.2022 15:25 Відповісти
Смелый поступок!
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29.08.2022 15:47 Відповісти
 
 