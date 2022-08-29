УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5743 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
12 054 27

Пошкоджений обстрілами дах будівель Запорізької АЕС видно на супутникових знімках, - ЗМІ. ФОТО

На супутникових знімках від Maxar за 29 серпня можна побачити, що біля окупованої Запорізької АЕС тривають пожежі, а на самій станції розташована російська військова техніка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

Пошкоджений обстрілами дах будівель Запорізької АЕС видно на супутникових знімках, - ЗМІ 01
Пошкоджений обстрілами дах будівель Запорізької АЕС видно на супутникових знімках, - ЗМІ 02

Крім того, видно й пошкоджений обстрілами дах будівель ЗАЕС.

Пошкоджений обстрілами дах будівель Запорізької АЕС видно на супутникових знімках, - ЗМІ 03
Пошкоджений обстрілами дах будівель Запорізької АЕС видно на супутникових знімках, - ЗМІ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, є ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, - "Енергоатом"

Автор: 

Запорізька АЕС (1405)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Зелені засцяли - тепер дивіться вище у що все вилилось. Це злочин, за який будуть суди. Тут нічим не виправдатись.
показати весь коментар
29.08.2022 20:12
+25
ніхто не засцяв - і 24-го і 25-го і далі все йшло за планом - здати все що можливо до пріднестров*я але потім все пішло не за планом - шалений опір тероборони та ЗСУ поставив у ступор зешоблу начолі з дерьмаком, від якої вони доси не можуть відійти....та і штати нарешті в бритами включилися...
показати весь коментар
29.08.2022 20:20
+24
помилка тут одна -вибрали в 2019 році те, що не можна було обирати під час війни. Ось і результати не заставили себе чекати. Хто здав південь?
показати весь коментар
29.08.2022 20:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк визнав, що однією з головним помилок у перші години після повномасштабного вторгнення РФ була неготовність нищити об'єкти інфраструктури, аби зупинити ворога

Про це Подоляк заявив у інтерв'ю https://fakty.ua/406508-my-ni-pri-kakih-obstoyatelstvah-ne-pojdem-na-ustupki-rossii---mihail-podolyak Фактам .

За його словами, у перші години після вторгнення, була присутня психологічна неготовність знищувати об'єкти критичної інфраструктури.

"На мою думку, одна з ключових помилок, це коли почалося інтенсивне вторгнення, але ніхто - ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління - не міг повірити в те, що це відбувається у XXI столітті та відбувається з нами. Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости, наприклад", - сказав Подоляк.

Він додав, що ситуація змінилася вже ввечері 24 лютого.

"Перші кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о 18:00 вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури", - розповів Подоляк.

Він також визнав, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок.

"Ви бажаєте знайти стратегічні помилки. Але, як на мене, сьогодні говорити, що Україна припустилася їх, неправильно. Тактичні, ситуативні, деякі інформаційні - так. Кадрові помилки також є, безумовно. Адже одна справа працювати у мирний час, інша - у воєнний. Якщо видно, що людина не справляється з кризою, що перебуває в пригніченому стані, тобто вона не готова приймати рішення і брати на себе відповідальність, її треба швидше позбуватися", - переконаний Подоляк.
показати весь коментар
29.08.2022 20:11 Відповісти
Зелені засцяли - тепер дивіться вище у що все вилилось. Це злочин, за який будуть суди. Тут нічим не виправдатись.
показати весь коментар
29.08.2022 20:12 Відповісти
ніхто не засцяв - і 24-го і 25-го і далі все йшло за планом - здати все що можливо до пріднестров*я але потім все пішло не за планом - шалений опір тероборони та ЗСУ поставив у ступор зешоблу начолі з дерьмаком, від якої вони доси не можуть відійти....та і штати нарешті в бритами включилися...
показати весь коментар
29.08.2022 20:20 Відповісти
100%
показати весь коментар
29.08.2022 20:24 Відповісти
Навечір 24 лютого рашисти прицокотіли вже до Мелітополя. Так сказав мер.
показати весь коментар
29.08.2022 20:15 Відповісти
а що мер-орденоносець від клована робив до 24-го? і що він робить зараз окрім висерів у фейсбуці?
показати весь коментар
29.08.2022 20:23 Відповісти
у всіх одна спеціалізація - балаболити (м'яко кажучи) і думати, що народ це хава
показати весь коментар
29.08.2022 20:26 Відповісти
А что он должен был делать?наверное готовился к шашлыкам и надеялся на заминированные и пристрелянные мосты с Крыма но почему то не получилось.оборона страны дело ЗСУ,а не мэра
показати весь коментар
30.08.2022 00:06 Відповісти
помилка тут одна -вибрали в 2019 році те, що не можна було обирати під час війни. Ось і результати не заставили себе чекати. Хто здав південь?
показати весь коментар
29.08.2022 20:15 Відповісти
банальний підрив антонівського мосту в перші дні - і Херсон не був би в окупації
показати весь коментар
29.08.2022 20:20 Відповісти
Тогда с Херсоном было бы тоже что и с Николаевым. Да кстати и будет,на левый берег мы не выйдем,а кацапня будет методично разваливать город...
Для сохранения города и Запорожской АЭС должен быть удар с Запорожья.
Надеюсь завтра увидим именно его,как направление главного удара.
показати весь коментар
30.08.2022 00:09 Відповісти
помилка тут одна -вибрали в 2019 році
показати весь коментар
29.08.2022 20:20 Відповісти
Повесить ублюдка ДАВНО надо и нихера это никак не связано с ситуацией Войны и отношения НАТО-ООН. Но быдлу разве что-то можно донести, кроме миски с похлёбкой...
показати весь коментар
29.08.2022 20:25 Відповісти
2019 в Ураїни був вибір, було багато достойних кандидатів.
То й же Кривонос балотувався в президенти, але набрав декілька %. Впевнений на 100%, що якби вибрали Кривоноса сьогодні ситуація не була б такою як є.
Треба робить висновки з помилок.
показати весь коментар
29.08.2022 21:06 Відповісти
Бл#, грёбаные рашистские дикие абизяны с пушками
показати весь коментар
29.08.2022 20:11 Відповісти
свиноцабаки думают что они непобедимы и бессмертны...
только забывают что они даже не орки - свиноцабаки это выродки инцеста и снохачества...
показати весь коментар
29.08.2022 20:12 Відповісти
А хто такий подоляк? За того подоляка ніхто не голосував.
показати весь коментар
29.08.2022 20:15 Відповісти
ты голосовал за Голобородька...?
показати весь коментар
29.08.2022 20:17 Відповісти
це той дятел, який в яника на пеньках підтанцьовував такий самий пристосуванець, як люська дристович
показати весь коментар
29.08.2022 20:18 Відповісти
а рашаговносми традиционно во всем обвиняют ВСУ и надеются что МАГАТЕ даст преступным действиям нацистов должную оценку и похвалит русню за хероические попытки защитить АЭС от подлых обстрелов ВСУ...
забывают падлы одно - какого х** хероическая русня делает на украинской АЭС ???
як вас тут не було, то й не воняло!!! - как говорила Сердючка
показати весь коментар
29.08.2022 20:18 Відповісти
вже не є ссилки(
показати весь коментар
29.08.2022 20:29 Відповісти
Эта миссия пока доберётся да ЗАЭС..,уже можно было сто раз доехать..А во многом вы здесь и правы--потому как просрато теперь гораздо больше, чем могло бы быть нами уничтожено для пользы дела..
показати весь коментар
29.08.2022 20:26 Відповісти
Ошибка 2019...и народ расплачивается,а они отмазываются...Кошевой уже медаль получил...Верещук Чонгар открывала в феврале...уже медалистка,красивую реконструкцию сделали...минные поля убрали
показати весь коментар
29.08.2022 20:31 Відповісти
Вони не думали, а для чого вам було думать? Вам люди готові результати своїх розвідок поклали перед носом: нате ***, готуйтеся, плануйте! Можна було скоренько той Чонгар знову замінувати тощо. Півроку у вас було! Дебіли! Вони викручуються як вужі на сковорідці, бо знають що винні.
показати весь коментар
29.08.2022 20:34 Відповісти

показати весь коментар
30.08.2022 01:55 Відповісти
 
 