Пошкоджений обстрілами дах будівель Запорізької АЕС видно на супутникових знімках, - ЗМІ. ФОТО
На супутникових знімках від Maxar за 29 серпня можна побачити, що біля окупованої Запорізької АЕС тривають пожежі, а на самій станції розташована російська військова техніка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.
Крім того, видно й пошкоджений обстрілами дах будівель ЗАЕС.
Топ коментарі
+25 Ksenia VB
показати весь коментар29.08.2022 20:12
+25 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар29.08.2022 20:20
+24 Анатолий К #427424
показати весь коментар29.08.2022 20:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про це Подоляк заявив у інтерв'ю https://fakty.ua/406508-my-ni-pri-kakih-obstoyatelstvah-ne-pojdem-na-ustupki-rossii---mihail-podolyak Фактам .
За його словами, у перші години після вторгнення, була присутня психологічна неготовність знищувати об'єкти критичної інфраструктури.
"На мою думку, одна з ключових помилок, це коли почалося інтенсивне вторгнення, але ніхто - ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління - не міг повірити в те, що це відбувається у XXI столітті та відбувається з нами. Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости, наприклад", - сказав Подоляк.
Він додав, що ситуація змінилася вже ввечері 24 лютого.
"Перші кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о 18:00 вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури", - розповів Подоляк.
Він також визнав, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок.
"Ви бажаєте знайти стратегічні помилки. Але, як на мене, сьогодні говорити, що Україна припустилася їх, неправильно. Тактичні, ситуативні, деякі інформаційні - так. Кадрові помилки також є, безумовно. Адже одна справа працювати у мирний час, інша - у воєнний. Якщо видно, що людина не справляється з кризою, що перебуває в пригніченому стані, тобто вона не готова приймати рішення і брати на себе відповідальність, її треба швидше позбуватися", - переконаний Подоляк.
Для сохранения города и Запорожской АЭС должен быть удар с Запорожья.
Надеюсь завтра увидим именно его,как направление главного удара.
То й же Кривонос балотувався в президенти, але набрав декілька %. Впевнений на 100%, що якби вибрали Кривоноса сьогодні ситуація не була б такою як є.
Треба робить висновки з помилок.
только забывают что они даже не орки - свиноцабаки это выродки инцеста и снохачества...
забывают падлы одно - какого х** хероическая русня делает на украинской АЭС ???
як вас тут не було, то й не воняло!!! - как говорила Сердючка