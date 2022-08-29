Пошкоджений обстрілами дах будівель Запорізької АЕС видно на супутникових знімках, - ЗМІ. ФОТО

На супутникових знімках від Maxar за 29 серпня можна побачити, що біля окупованої Запорізької АЕС тривають пожежі, а на самій станції розташована російська військова техніка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.





Крім того, видно й пошкоджений обстрілами дах будівель ЗАЕС.





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