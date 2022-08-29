Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України. ФОТОрепортаж

У День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, Президент Володимир Зеленський передав ордени "Золота Зірка" членам родин воїнів, удостоєних звання Героя України посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент наголосив, що Україна пам'ятатиме своїх захисників та захисниць, а їхній героїзм назавжди залишиться в історії українського народу та держави. "Ми зробимо все, щоб історія кожного воїна стала відомою всім українцям, усім європейцям, усім у світі. Люди мають цінувати те, що зробили й роблять наші захисники, обов’язково це пам’ятати й шанувати", – сказав Зеленський.







Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто віддав життя за Україну.

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Глава держави вручив орден "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України: підполковника Дмитра Васильєва, старшого сержанта Андрія Івашка, капітана Сергія Пархоменка, головного сержанта Андрія Ханіна, майстер-сержанта Владислава Бувалкіна, майстер-сержанта Олександра Макаренка, полковника Віталія Кучерявого.



















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