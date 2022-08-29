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Новини Фото Війна
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Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України. ФОТОрепортаж

У День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, Президент Володимир Зеленський передав ордени "Золота Зірка" членам родин воїнів, удостоєних звання Героя України посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України 01

Президент наголосив, що Україна пам'ятатиме своїх захисників та захисниць, а їхній героїзм назавжди залишиться в історії українського народу та держави. "Ми зробимо все, щоб історія кожного воїна стала відомою всім українцям, усім європейцям, усім у світі. Люди мають цінувати те, що зробили й роблять наші захисники, обов’язково це пам’ятати й шанувати", – сказав Зеленський.

Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України 02
Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України 03
Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України 04

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто віддав життя за Україну.

Також дивіться: Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовим і родинам загиблих Героїв України. ФОТО

Глава держави вручив орден "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України: підполковника Дмитра Васильєва, старшого сержанта Андрія Івашка, капітана Сергія Пархоменка, головного сержанта Андрія Ханіна, майстер-сержанта Владислава Бувалкіна, майстер-сержанта Олександра Макаренка, полковника Віталія Кучерявого.

Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України 05
Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України 06
Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України 07
Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України 08

Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України 09
Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України 10
Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України 11
Зеленський вручив ордени Золота Зірка рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України 12

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому у бою проти російських окупантів очільнику "Правого сектора" Львівщини Тарасу Бобаничу

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23829) нагорода (1260)


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Топ коментарі
+9
Скільки можна б було написати , але небажання спаплюжити память за загиблими стримує
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29.08.2022 21:46
+7
Тим хто залишився в живих кримінальні справи. Як генералу Марченку та Кривоносу.
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29.08.2022 22:05
+5
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29.08.2022 21:53
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Скільки можна б було написати , але небажання спаплюжити память за загиблими стримує
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29.08.2022 21:46 Відповісти
вручун, мля... один лысый сцикун чего стоит.... монетная фабрика какая-то
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29.08.2022 21:50 Відповісти
ну можна і так квартальних гнобити..
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29.08.2022 21:52 Відповісти
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29.08.2022 21:53 Відповісти
kak mozhna voobshe smotretj v glaza etim ljudjam....shto im skazatj ? medaljka....
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29.08.2022 21:54 Відповісти
квартальні херої де?? ім по ордену надо б...
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29.08.2022 21:59 Відповісти
Тим хто залишився в живих кримінальні справи. Як генералу Марченку та Кривоносу.
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29.08.2022 22:05 Відповісти
Після нагород квартальним опухшим блазням, всьому керівництву г+г і мерзоті слівному бачку муслєсучки( яка ображалаі принижувала не один раз війскових) - ці нагороди виглядають як якесь знущання над рідними і дітьми полеглих героїв.
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29.08.2022 22:08 Відповісти
Якось так.нагороди ж знецінюються коли сьогодні їх отримує справжній герой.а завтра десятки артистів жанру кабаре!
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29.08.2022 22:11 Відповісти
Будь ласка,шановний Дімон,хто ці десятки артистів,які одержали орден Героя України від Зеленського.Інакше ,ти просто випорожнився на нагороджених,щоб комусь підмахнути.
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30.08.2022 17:02 Відповісти
Сержант Ярослав Журавель де? А взагалі після квартальської шобли нагороди обесцінілися. Сумно.
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29.08.2022 22:39 Відповісти
А за що? Чому солдати зарплати віддають на спорядження, а вони мудальки роздають просто родичам?
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29.08.2022 23:07 Відповісти
Це не "медальки", сволото, а найвища державна нагорода. А вручають її родичам героїчно загиблих героїв.
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30.08.2022 17:26 Відповісти
Сволота у тебе в зеркалі. Це раз.

Два. За що отримують нагороди родичі? Підтримувати, допомагати, всім необхідним забезпечувати треба воїнів, а не так, що хлопці на передовій за власний кошт коптери, берци і чуть не патрони купують, а гроші тратять на мудальки для понту і піару, тупа ти *****. І якби ти думала за тих, хто ризикує життям, а не за себе любиму, то ти б мене підримала, а не несла *****. Нагороду отримувати повинні за заслуги, а не за те, що ти родич того, хто щось заслужив, це огидно, тупо, несправедливо і націлено ТІЛЬКИ на піар, тоді як реальні проблеми і нерівні права просто ігноруються, але тобі норм. Бачу ти не хочешь щоб чоловіки жили, ти хочеш нагороду за ЧУЖУ мерть...
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30.08.2022 18:16 Відповісти
"Кому память, кому слава,
Кому темная вода,-
Ни приметы, ни следа."

Василий Теркин: Переправа (Твардовский)
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29.08.2022 23:55 Відповісти
За вчасно размінований для шатлів Чонгар, расширення тимчасово окупованих територій і евакуацію в полон русскім окупантам 2500 захисників Маріуполя, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено ВЕРЕЩУК Ірину - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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30.08.2022 00:34 Відповісти
Volodymyr Ariev

Слуги народу вперто відмовляються ставити в порядок денний ВР з/п 7627 - звернення до світу з приводу наших військовополонених, в якому міститься заклик визнати росію спонсором тероризму і накласти на неї додаткові санкції після вбивства в Оленівці.
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30.08.2022 00:52 Відповісти
ЯК ЖЕ У МАСЕЙЧУК-СКАБЕЕВОЙ . ПИКАЛОВА . КОШЕВОГО РУКИ НЕ ОДСОХЛИ НАГОРОДИ БРАТИ ДИВЛЯЧИСЬ В ОЧЕНЯТА ОТИМ ДИТКАМ . МЕРЗОТНИКИ ***** КОНЧЕНИ --- НИЧОГО СВЯТОГО . НЕВЖЕ В КОМИСИИ ПО НАГОРОДАХ МОЗГИВ НЕМА
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30.08.2022 16:54 Відповісти
Та їх і не допускали до очей мама,дружин,а тим більше діточок.Кур*єр приніс,як піццу,а вже в колективах зробили якесь вручення.Не знаю,надіюсь без надії,що список підмахнули.А вручили на підпис щоб догодити...Особливо по "друзякам" з Кварталу.
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30.08.2022 17:08 Відповісти
 
 