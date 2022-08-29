Зеленський нагородив "За заслуги" Артема Веська, який ходив у футболці "Вежливые люди" та підтримував російську агресію в 2014-му. ФОТО

В числі нагороджених президентом України Володимир Зеленським з нагоди Дня Незалежності кореспондент телеканалу "Рада" в Луганській області Артем Весько, який ходив у футболці "Вежливые люди" та підтримував російську агресію в 2014-му.

Про це розповів головний редактор видання "Бабель" Євген Спірін, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що до Дня Незалежності президент відзначив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня – власного кореспондента телеканалу "Рада" у Луганській області Артема Веська. Він нагадав, що Артем Весько у 2016 році прийшов на сесію Лисичанської міської ради у футболці з символікою окупантів "Вежливые люди" (так російська пропаганда називала російські окупаційні війська в Криму під час окупації півострова). Тоді Весько працював оператором Лисичанскої ТРК "Акцент".

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Також Спірін опублікував скріншоти коментарів Артема Веська під постами бразильского найманця, який воював за російських терористів на Донбасі Лусваргі.

"Оце пости Артема під відосами лусваргі, помнітє, хто це? Як його витягували з лаври? А памʼятаєте, був такой батальон "пятнашка"? Ага. Так ото туловіщє якому пише камєнт ортьом — це його лєпший кєнт і він на відео лусваргі, з-під Дебальцево", - розповів журналіст.

"За заслуги" ІІІ ступеня". Йобані очі. ортьом, повертай орден і присажуйся. Допоможіть хтось із СБУ", - закликав Спірін.