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Зеленський нагородив "За заслуги" Артема Веська, який ходив у футболці "Вежливые люди" та підтримував російську агресію в 2014-му. ФОТО

В числі нагороджених президентом України Володимир Зеленським з нагоди Дня Незалежності кореспондент телеканалу "Рада" в Луганській області Артем Весько, який ходив у футболці "Вежливые люди" та підтримував російську агресію в 2014-му.

Про це розповів головний редактор видання "Бабель" Євген Спірін, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що до Дня Незалежності президент відзначив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня – власного кореспондента телеканалу "Рада" у Луганській області Артема Веська. Він нагадав, що Артем Весько у 2016 році прийшов на сесію Лисичанської міської ради у футболці з символікою окупантів "Вежливые люди" (так російська пропаганда називала російські окупаційні війська в Криму під час окупації півострова). Тоді Весько працював оператором Лисичанскої ТРК "Акцент".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив друзів з "Кварталу 95" Кошового та Пікалова орденами "За заслуги"

Зеленський нагородив За заслуги Артема Веська, який ходив у футболці Вежливые люди та підтримував російську агресію в 2014-му 01

Також Спірін опублікував скріншоти коментарів Артема Веська під постами бразильского найманця, який воював за російських терористів на Донбасі Лусваргі.

"Оце пости Артема під відосами лусваргі, помнітє, хто це? Як його витягували з лаври? А памʼятаєте, був такой батальон "пятнашка"? Ага. Так ото туловіщє якому пише камєнт ортьом — це його лєпший кєнт і він на відео лусваргі, з-під Дебальцево", - розповів журналіст.

Зеленський нагородив За заслуги Артема Веська, який ходив у футболці Вежливые люди та підтримував російську агресію в 2014-му 02

"За заслуги" ІІІ ступеня". Йобані очі. ортьом, повертай орден і присажуйся. Допоможіть хтось із СБУ", - закликав Спірін.

Автор: 

День Незалежності (701) журналістика (1759) Зеленський Володимир (23829) нагорода (1260)


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Топ коментарі
+128
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29.08.2022 22:24
+96
В той час Зе ***** на роялі грав перед рашистами
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29.08.2022 22:23
+91
уйобокзелений. щоб ти здох вєжліво.
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29.08.2022 22:23
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Прихильників Порошенка ніхто нікуди не відтягне, а от тих, хто голосував за Вакарчука, їх відтягне будь хто, навіть Арестович.
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30.08.2022 02:41 Відповісти
Шановні колеги. Якщо абстрагуватися від емоцій (переважно роздратування та справедливої злості), то картинка виглядає... навіть оптимістичною. Пригадайте: коли наші недолугі президенти пригоршнями роздавали медальки всіляким фрікам? Абсолютно вірно! - перед своїм дємбєлєм...
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30.08.2022 02:44 Відповісти
Спасибі, утішив.
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30.08.2022 11:58 Відповісти
Прошу дуже.
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30.08.2022 12:12 Відповісти
Зэлик он такой же самый продажный приспособленец, всегда готовый вылизывать хозяйскую задницу тому, кто больше заплатит.
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30.08.2022 04:19 Відповісти
Що ці зелені жаби витворяють? Каста недоторканих?
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30.08.2022 05:46 Відповісти
В двох словах ! Добавить нічого тільки +++++ !
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30.08.2022 08:47 Відповісти
Незабаром сцяти проміж очі почнуть, слизняки зелені...
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30.08.2022 07:20 Відповісти
Зебіли! Ви вже на прікалувались, чи ще трохи поржем?
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30.08.2022 08:06 Відповісти
Обидва гніди та зрадники !
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30.08.2022 08:27 Відповісти
...
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30.08.2022 08:39 Відповісти
Цій тварі потрібна куля- дура, а не нагорода
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30.08.2022 08:48 Відповісти
https://youtube.com/shorts/efiV-jPWWE8?feature=share
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30.08.2022 09:25 Відповісти
с такой мразью президентом и войну проиграть недолго!
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30.08.2022 10:01 Відповісти
Чому таке можливе? Тому, що гніди при владі!!!
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30.08.2022 14:53 Відповісти
...просто бубочка постоянно на коксе и уже не понимает где кто.....
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30.08.2022 16:12 Відповісти
"за заслуги" перед Украиной по Зеленскому давно уже фонарный столб плачет, аж рыдает...
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30.08.2022 16:28 Відповісти
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01.09.2022 14:02 Відповісти
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