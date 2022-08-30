Війська РФ із "Градів" та важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині, у Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська атакували три райони на Дніпропетровщині - Нікопольський, Дніпровський та Криворізький.

Про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч знову була напруженою - з тривогами та обстрілами. Російські окупаційні війська атакували три райони - Нікопольський, Дніпровський та Криворізький.



По Нікопольському району ударили з "Градів" та важкої артилерії.

У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені з ладу дві лінії електропередач. Одну електрики уже включили. Іншу лагодять. На зараз без світла до 500 родин.



У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам’янське поранена 50-річна жінка. Вона лікується вдома. Один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін.



По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Війська РФ цілу ніч били із "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж

















