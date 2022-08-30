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Війська РФ із "Градів" та важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині, у Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська атакували три райони на Дніпропетровщині - Нікопольський, Дніпровський та Криворізький.

Про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч знову була напруженою - з тривогами та обстрілами. Російські окупаційні війська атакували три райони - Нікопольський, Дніпровський та Криворізький.

По Нікопольському району ударили з "Градів" та важкої артилерії.
У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені з ладу дві лінії електропередач. Одну електрики уже включили. Іншу лагодять. На зараз без світла до 500 родин.

У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам’янське поранена 50-річна жінка. Вона лікується вдома. Один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін.

По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Війська РФ цілу ніч били із "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Війська РФ із Градів та важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині, у Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку, - Резніченко 01

Війська РФ із Градів та важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині, у Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку, - Резніченко 02

Війська РФ із Градів та важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині, у Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку, - Резніченко 03

Війська РФ із Градів та важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині, у Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку, - Резніченко 04

Автор: 

обстріл (28472) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3721)


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Кацапи - це дикі потвори і варвари , які самі не живуть по - людські і нам
намагаються нав'язати таке життя😠
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30.08.2022 08:50 Відповісти
Кацапи самі не живуть і сусідам не дають. Орда не змінилася на протязі тисячі років - нападати, руйнувати, йти на нові землі.
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30.08.2022 09:27 Відповісти
Кацапи, перед тим, як кудись в'їхати на танках готують ґрунт для цього, шляхом промивання мізків мiсцевих тупих баранів. З усіх воріт в Україну для кацапів відчинилися ворота у Донецькій та Луганській областях, дякуючи нашим спецслужбам.
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30.08.2022 12:45 Відповісти
Нарешті, їм буде капець від ЗСУ.
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30.08.2022 10:48 Відповісти
 
 