Збірна України виборола понад 90 медалей на змаганнях Warrior Games-2022. ФОТО
На цьогорічних змаганнях Warrior Games збірна України виборола понад 90 медалей. Зокрема, три медалі отримала український парамедик Юлія Паєвська (Тайра).
Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора відбулась церемонія закриття Warrior Games-2022 в Орландо. Наші надзвичайні хлопці та дівчата - збірна України (до складу якої я маю честь належати) на цьому всесвітньої відомому змаганні для поранених або травмованих вояків, за весь тиждень у запеклій боротьбі виборола більше 90 медалей різного ґатунку, і це неймовірно крутий результат", - розповіла вона.
Паєвська здобула дві золоті медалі з плавання вільним стилем на 50 та 100 м та бронзу з пауерліфтингу.
Я пишаюсь тим, що є в складі такої крутої команди. ... Безперечно це заслуга наших зіркових тренерів, вашої підтримки і надзвичайно потужної допомоги британців, канадців і американців, за що їм безмежна подяка! Також величезну роль зіграв Мінвет Я люблю один маловідомий вислів: "Перемога народжує перемогу", і знаю що спортивні перемоги нашої команди нескорених підштовхнуть перемогу на фронті. А ще частина наших спортиків одразу після повернення в Україну повернеться до виконання своїх обов'язків в бойові частини", - підсумувала вона.
Warrior Games - це змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки. Міністерство оборони США проводить цей захід вже восьмий рік поспіль.
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а наше зелепупало найвеличніше відзначить нашу збірну???
@8wXgubVrwRiENgN
ВАРТО ЗНАТИ- 10 жовтня 1937 року останній свій бій енкаведистам в Бутирській в'язниці в Москві дав українець Василь Сергійович Плисак - родоначальник дзюдо в російській імперії і засновник самбо. Існує історія, що його розстрілювали з кулемету, тому що не могли здолати фізично.
В російській історіографії вписали його Васілієм Ощепковим. Насправді ж батько Василя - Сергій Захарович Плисак, зісланий з Київської губернії, прізвище Ощепкова в матері - каторжанки Марії.
На Сахаліні , куди були зіслані Сергій і Марія, в 1892 році народився їх син - Василь. Батьки померли, коли Василю було 12 років, його опікуном став дядько , також зісланий царизмом на Сахалін - Омельян Євдокимович Владико, як і батько Василя, родом з Київщини.
В 1905 році частина Сахаліну перейшли до Японії і Василь потрапив до Кодокану, опісля до дзюдо добавив вивчення китайських систем бою в Китаї.
Був освіченою людиною, досконало знав декілька іноземних мов, займався підприємництвом і розпочав викладати дзюдо в СРСР, на базі дзюдо і китайських бойових систем створив "самбо".
В 1937 році був звинувачений НКВС в шпіонажі і загинув в бою в тюрьмі.
Сталіністи намагалися стерти з історії ім'я Василя і причетність його до становлення дзюдо і "самбо". В цьому їм допомогли деякі його учні, які разом з НКВеДистами розповсюдили брехню, що самбо - продукт вивчення технік боротьби різних підневільних народів російської імперії. Харлампієв, жалюгідна продажна душонка, один з учнів Василя Сергійовича, приписав собі " творення" "самбо"...
Будь-яка брехня рано чи пізно зникає, і залишається правда.
Плисак Василь Сергійович, син українця Плисака Сергія Захаровича і росіянки Марії Семенівни Ощепкової був родоначальником дзюдо і "самбо" на одній шостій світової суші. Українець, що був народжений на далекій каторзі...
Правда, яку сховали і перебрехали...
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1109630.msg25854019#msg25854019