Збірна України виборола понад 90 медалей на змаганнях Warrior Games-2022. ФОТО

На цьогорічних змаганнях Warrior Games збірна України виборола понад 90 медалей. Зокрема, три медалі отримала український парамедик Юлія Паєвська (Тайра).

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулась церемонія закриття Warrior Games-2022 в Орландо. Наші надзвичайні хлопці та дівчата - збірна України (до складу якої я маю честь належати) на цьому всесвітньої відомому змаганні для поранених або травмованих вояків, за весь тиждень у запеклій боротьбі виборола більше 90 медалей різного ґатунку, і це неймовірно крутий результат", - розповіла вона.

Паєвська здобула дві золоті медалі з плавання вільним стилем на 50 та 100 м та бронзу з пауерліфтингу.

Я пишаюсь тим, що є в складі такої крутої команди. ... Безперечно це заслуга наших зіркових тренерів, вашої підтримки і надзвичайно потужної допомоги британців, канадців і американців, за що їм безмежна подяка! Також величезну роль зіграв Мінвет Я люблю один маловідомий вислів: "Перемога народжує перемогу", і знаю що спортивні перемоги нашої команди нескорених підштовхнуть перемогу на фронті. А ще частина наших спортиків одразу після повернення в Україну повернеться до виконання своїх обов'язків в бойові частини", - підсумувала вона.

Warrior Games - це змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов'язки. Міністерство оборони США проводить цей захід вже восьмий рік поспіль.

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